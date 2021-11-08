«Лоза в юбке»: кажется, Смородская договорилась до суда

В российском футболе разгорелся новый скандал. Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская уже не раз была близка к суду: вспомнить и вымогательство, в котором ее обвиняли, и аферу с участками подмосковной земли, и странные покупки футболистов в «Локо», когда некий Хенти, стоивший порядка 750 тысяч, вдруг приобретался за 5 миллионов евро! И вот теперь, похоже, гражданка Смородская договорилась, зачем-то обвинив московский «Спартак» в расизме. Тот грозит бывшему руководителю «Локомотива» необратимостью ответа за свои слова.

Эта история началась с того, что неутомимая Ольга Юрьевна решила оценить нежелание футболистов «Спартака»… преклонять колено перед матчем с «Лестером» в Лиге Европы. И не нашла ничего более умнее, чем назвать «Спартак» (далее – цитата) клубом расистов.

Источник фото: ФК «Спартак»

Обычно после таких слов у каждого есть шанс исправиться и посетовать не неправильную интерпретацию своего высказывания. Но Смородская решила, что ей все можно и не стала оправдываться, подтвердив правильность изложенных журналистами смысла.

Вообще, «Локомотиву» несказанно «везет» на бывших руководителей. Смородская, Наумов, Геркус... Все они выступают ярко, словоохотливо. Но объединяет всех этих некогда спортивных менеджеров одно – невостребованность в большом футболе после работы в «Локо». А это о чем-то да говорит.

Ольга Смородская в бытность президентом «Локомотива» едва ли не каждую неделю радовала крылатыми фразами. И, надо признать, справедливо получала критику. Скандалов в «Локо» в то время хватало. Сегодня она тут как тут со своими нравоучениями. Возможно, это уже возрастное. Но выглядит это просто смешно. Пытается не отставать от Смородской и Николай Наумов. Все бы хорошо, да только при Николае Алексеевиче клуб не выиграл ни одного титула. За три года.

Вообще, из бывших руководителей «железнодорожников» сложился какой-то кружок комментаторов-экспертов по любому поводу выступающих по принципу «баба яга против». Уже упомянутые Смородская и Наумов, а также Геркус активно пиарятся на нынешнем «Локомотиве». Отсутствие какого-либо прогресса своей карьеры, успехов после «Локо» наложило на них всех клеймо «сбитых летчиков».

Юрий Семин, который добился с «Локомотивом» всего, чего можно было желать, тоже часто выходит с критикой. Но он все-таки знает меру, хотя и увлекается. Но было бы очень правильно, чтобы Юрий Павлович осадил почитателя своего футбольного таланта и многолетнего друга актёра Валерия Баринова. Заслуженный артист сыплет такими комментариями, что иной раз складывается впечатление, будто Валерий Александрович не вышел из роли генерала в кинокартине «День выборов».

А Геркус? После того, как ему не удалось устроиться на работу ни в РПЛ, ни даже в ФНЛ – там-то цену настоящим руководителям знают, он вновь вспомнил, что когда-то работал в «Локо». И в большом интервью как бы вскользь упомянул, что ему было бы интересно поработать с Рангником. Да, Илья Леонидович пытался в своё время сделать а-ля европейскую систему в клубе, но из приглашения Штоффельсхауса получился настоящий цирк, поскольку Геркус не сделал попыток наладить нормального рабочего общения между немцем и Семиным. И при всей одиозности Юрия Павловича признаем, что Геркусу очень повезло работать в клубе тогда, когда именитый тренер привёл команду к чемпионству.

Оригинально выступил и Мещеряков, особенно удивили его слова про нефтяной фонтан в Черкизове после летних трансферов «Локомотива». Намек на большие траты. Потому как раз и получилось перекрыть фонтан некогда бессмысленных трат, которые базировались то ли на глупости Кикнадзе, то ли на его тесных дружеских связях с известными агентами, с которым они и привели в команду игрока-анекдот Жалолитдинова, который после этого трансфера, уже покинув «Локомотив», не сыграл ни одного матча в профессиональном футболе. Вспомним еще Райковича. И Зе Луиша. Лисаковича.

Даже если абстрагироваться от всех цитат и не вчитываться в них, всё равно можно задаться одним-единственным вопросом.

Зачем бывшие руководители «Локомотива» пытаются быть экспертами, негативно комментируя жизнь клуба? Ответ в таких случаях может быть только один – отвести от себя всю критику и показать, что при них клуб работал успешно. На самом же деле это обыкновенная зависть и обида на то, что у других получается несколько лучше и масштабнее. К тому же всегда обидно, когда после занимаемого столь значимого поста вдруг остаешься не у дел.

Та же Смородская руководила «Локомотивом» шесть лет – с 2010 по 2016 годы. Ни одного чемпионства, один Кубок России и одна бронза РПЛ. Но куда больше скандалов и легенд из серии ее рассказов футболистам, что надо играть «поуже в защите и пошире в атаке».

Источник фото: «Советский спорт»

Но почему-то Ольга Юрьевна не говорит о том, как устроила в клуб Кирилла Котова, который до этого был простым футболистом, но на излете бездарной футбольной карьеры в кафе в Сочи познакомился с дочкой Смородской и став зятем Бабушки Оли быстро его управленчески карьера пошла в гору. И вот этот родственник безо всякого опыта футбольного менеджера стал рулить всеми спортивными процессами в «Локомотиве», зарабатывая отличную комиссию. Не рассказывает она и про другие свои решения, про советы футболистам и тренерам.

Возьмем на себя смелость и предскажем, что скоро экс-руководитель станет эдаким «Лозой в юбке», который разбирается во всех сферах жизни.

Но рано или поздно любая история заканчивается. Иногда хорошо, иногда – не очень. Для Смородской может реально наступить второй вариант. Потому что суд еще никому не добавлял плюсов. А если «Спартак» выиграет судебное разбирательство, то Смородской надо забыть про возвращение в большой футбол. Даже сейчас ни один уважающий себя руководитель не рискнет связываться с ней.

Меж тем история с обвинением в расизме набирает обороты. О ней высказался Владимир Соловьев. Если уж такая околофутбольная тема нашла отражение у политического обозревателя, стоит задуматься о последствиях – судебных и несудебных. Красноречиво выглядят результаты голосования в телеграм-канале Игоря Рабинера на звание «худшего руководителя клуба в истории российского футбола». Так вот, Ольга Юрьевна занимает второе место, лишь немного уступая Федуну. Очень хорошее «достижение», можно поздравить.

Раньше она от суда почему-то умело уходила. Хотя можно вспомнить множество историй, когда она была к нему близка. Те же сомнительные трансферы чего стоят! Когда-то клуб при ней купил нигерийского форварда из Словении Эзекиля Хенти. За 5 миллионов евро. Тогда очень, например, удивился легендарный словенский форвард Златко Захович. И мягко сказал, что люди в скаутской службе московского клуба похоже, не очень здоровы: «Удивился, когда «Локомотив» отвалил столько за Хенти. Он недостаточно хорош даже для «Марибора»!» То есть Смородская и Котов просто выкинули из бюджета клуба 5 миллионов евро. Но вот только куда они ушли? Не коррупция ли это? Подозреваем, что да. И, вероятно, не только мы, но и все здравомыслящие люди. И какой дом себе купил или построил котов по завершении трансферного окна?

А Хенти в «Локо» ничего не добился. Долгое время этот форвард вообще не имел на своем счету ни одного мяча. На трибунах над ним в открытую смеялись. Кажется, один гол он потом все-таки забил. С пенальти. И в итоге легендарный капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов назвал его «вязанкой дров».

А когда пришел Семин, то быстро разобрался с этим горе-нападающим. Как и еще с одним чудо-трансфером от Смородской и Котова – сербским форвардом Петаром Шкулетичем. И его, и Хенти Юрий Палыч в итоге выставил из команды.

Источник фото: «Советский спорт»

Можно вспомнить и другие громкие дела Смородской, с футболом совсем не связанные. Рыльце у нее, мягко говоря, в пуху. Так, известный спортивный портал Sports.ru публиковал информацию о том, что ей инкриминировали взяточничество (смотреть тут). 12 тысяч долларов отнес тогда некто Михаил в кабинет общественного председателя кооператива на Рублевке Ольги Смородской, той оказалось мало, после чего человек решил, что он не дойная корова. И подключились УБОПовцы. Ольга Юрьевна, конечно, защищалась: распиской за взятые деньги. И называла выходку Михаила «наездом на беззащитную женщину». И в итоге вышла сухой из воды. Да и вообще, тот же портал приводил другие примеры. Как бы то ни было, дыма без огня не бывает.

Были и махинации с участками подмосковной земли, о которых писала газета «Ведомости» в 2008 году (смотреть тут), и много что еще. И каждый раз, подключая свои связи, Смородская выкручивалась. Но, как известно, сколь веревочке не виться – а конец будет! Очень может быть, что разговоры и всякого рода комментарии могут стать СУДьбой.

Заметим, что после внимания к Смородской со стороны «Спартака» она замолчала. И не комментировала ни бездарный первый тайм «Спартака», ни бездарный второй тайм «Локо». Зато все сказал Наумов. Он никак не может успокоиться. Вот из свежего. «Маркус Гисдоль – ручной человек, он делает абсолютно все, что скажет Рангник», - сказал Наумов одному из интернет-изданий. И совершенно понятно, почему он это сказал. Бывшие руководители привыкли, что в их бытность в клубе, так или иначе, тлел какой-либо конфликт. И то, что сейчас в «Локомотиве» выстраивается рабочая вертикаль из единомышленников, где нет скандалов и интриг, им не понять. Ну, уже реально надо пить лекарства. И перестать его публиковать. Позор для всей нашей лиги.

Нелишним будет вновь упомянуть Соловьева. Точнее, его беседу с официальным представителем МИДа Марией Захаровой. Но вопрос о критике в ее стороны со стороны дипломата Сергея Ястржембского, Мария Владимировна парировала: «Никогда не мешайте бывшим осуждать нынешних – возможно, это их единственное утешение». Согласитесь, этот ответ наиболее ярко демонстрирует природу высказываний бывших руководителей «Локомотива».