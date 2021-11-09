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Валерий Карпин: Перед игрой с Кипром меня тревожит абсолютно все

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед отборочными матчами чемпионата мира с Кипром и Хорватией рассказал о нашумевшем дне рождения Глебова, вакцинации и Артеме Дзюбе.
Валерий Карпин: Перед игрой с Кипром меня тревожит абсолютно все
09 ноября 2021 20:46
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

- Как вы относитесь к тому, чтобы ввести обязательную вакцинацию? И как относятся к вакцинированию в сборной России?
 - Все по-разному. Кто-то привит, кто-то нет, потому что не хочет или боится. Это так же, как с населением нашей страны: кто-то за вакцинацию, а кто-то против. Я сторонник того, чтобы прививаться. Но заставлять или нет – вопрос не ко мне.

- Сколько процентов футболистов в сборной привито?
- Думаю, процентов 70. Кому-то надо будет еще привиться.

- Почему некоторые игроки не привились?
- Наверное, они антипрививочники. Я не знаю.

- Тяжело ли настроиться на игру с Кипром, учитывая предстоящий матч с Хорватией?
- Об этом мы говорили и вчера, и сейчас. И еще обсудим. Такие опасения есть, примеров миллион, в том числе свежих. Такая проблема была, например, у «Зенита» в матче с «Уралом». Это недооценка. Думали уже про игру с «Ювентусом». Все через это проходили, как с футболистами, так и с тренерами. Надо пытаться избежать ошибок, но мы поборемся, и, надеюсь, победим.

- В сборной много футболистов, которые висят на желтых карточках. Будете давать им отдыхать?
- По-моему, четыре опорных полузащитника у нас на желтых карточках. Минимум двоим придется играть. Будем проводить беседы, просить быть аккуратнее. Даже когда играешь аккуратно, можно задеть кого-то, так что риск есть всегда.

- Расскажите о здоровье Головина.
- Ничего страшного. Он готов играть минимум шестьдесят минут. Так же считают и те, кто тренирует его ежедневно.

- Невызов Дзюбы связан с тем, что он тогда ответил именно так?
- Мы надеялись, включили его в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов - ну, окей. Сейчас уже не надеялись.

- Не включили в список, так как знали, что он откажется приезжать?
- Решили не надеяться.

- Был хоть один тренер в штабе, который высказывался за то, чтобы все-таки пригласить Дзюбу?
- Не было.

- Насколько серьезна травма Захаряна? Была вероятность оставить его на Хорватию?
- Все, кого вызывали, важны для нас. По Захаряну скажу так: нет, так нет. На Кузяева тоже надеялись, но уже не надеемся. Это данность. В октябре было даже хуже, чем сейчас. Наверное, у всех команд есть травмированные игроки и свои проблемы. Будут играть те, кто есть.

- Если бы не решающий матч с Хорватией, то Зиньковский и Ежов получили бы вызовы?
- Возможно. Сейчас они неплохо выглядят.

- Вы вместе с капитаном «Ростова» Глебовым отмечали его день рождения во время локдауна. Не все это поняли.
- Не надо заниматься демагогией. 29 числа с этими же самыми ребятами собираешься - все нормально. А 30-го уже рискованно даже привитым?

- Расскажите о том, что вас радует, а что тревожит перед игрой?
- Тревожит абсолютно все. И это нормально. А радует, с каким желанием ребята приехали в сборную.

- В октябре вы говорили, что футболисты лучше выглядят, чем в сентябре. А сейчас?
- Приехали, как минимум, в таком же хорошем состоянии. Даже лучше. По тестам и анализам пока нет ясности. Но вроде бы все неплохо.

- Заболотный и Смолов в октябре мало забивали. Видите проблемы в атаке?
- Они есть везде. Начиная с вратарской позиции и заканчивая атакой. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, полузащитники много голевых пасов отдавали, а вратари все ловили. Но я не считаю, что это проблема. Словении, например, забили два центральных защитника. Никто не говорил тогда про проблемы в атаке.

- Вы следите за теми, кто выступает в зарубежных чемпионатах, как Хайкин?
- В сентябре следил, в октябре нет. Потому что мы понимали, что ставку будем делать на проверенных игроков.

- Миранчук мало играет за клуб. Это проблема?
- В хорошей ли он форме, я скажу после матча, если он выйдет на поле. Физически он чувствует себя хорошо, а если говорить о психологии, то есть нюансы. Понятно, что он хочет играть, что недоволен собой или клубом. Но мы всех попросили, чтобы клубные дела они оставили за пределами сборной. Футболисты «Зенита» тоже не в лучшем психологическом состоянии приехали после ничьей с «Уралом».

- Ведран Чорлука в интервью сказал, что россиянам не хватает профессионализма. Что об этом думаете?
- Соглашусь с ним.

- Наши легионеры слабее?
- А сколько у нас легионеров?

- Миранчук, Головин, Хайкин.
- Теперь назовите легионеров из сборной Хорватии, и в каких клубах они играют. О чем тут говорить? Лучше у нас нет. К сожалению, российские легионеры играют не так ярко.

источник: «Советский спорт»
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