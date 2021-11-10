Рано думать о Хорватии. Судьба России может решиться в Петербурге или на Мальте

Принято считать, что в воскресенье сборную России ожидает решающий матч отборочного цикла ЧМ-2022 в Хорватии. И этот прогноз почти наверняка сбудется. Однако матчи с аутсайдерами могут оказаться ключевыми как для нашей команды, так и для конкурента в борьбе за первую строчку в группе.

ХОРВАТЫ МЫСЛЯМИ УЖЕ В СПЛИТЕ

Чтобы как минимум не отпустить вперед россиян, «шашечным» в четверг надо побеждать на выезде Мальту. Прямо сейчас эта задача кажется формальностью, но если задуматься, эта игра все равно может стать определяющей. Конечно, разговоры о том, что Хорватия может не выиграть у карлика относятся к категории «мечты», но такие ли уж они несбыточные? Судите сами.

Турнирной мотивации у мальтийцев нет, но ведь ее никогда и не бывает. На дистанции команда не способна побороться за что-то серьезное, а вот укусить соперника в одном конкретном матче – вполне. В 2021 году «рыцари» наказали за безалаберность Словакию (2:2) и едва не отобрали очки у Словении (0:1 – единственный мяч забит с пенальти). Два года назад с островов еле унесли ноги норвежцы (2:1), а в 2017-м Украина вообще потерпела поражение – 0:1 (правда, в товарищеском матче).

Конечно, Мальта на семь порядков ниже Хорватии классом, но ведь и наши соперники это прекрасно понимают, а с учетом очной встречи в воскресенье мыслями уже сейчас находятся в Сплите. Даже если не произойдет недооценки соперника, «шашечные» наверняка постараются взять три очка в эконом-режиме, но футбол такая игра – один неудачный рикошет, и начинай все сначала.

Второй аргумент заключается в том, что сами хозяева наверняка будут предельно мотивированы дать бой. Не из-за турнирных перспектив, а финансовых. Уж наверняка россияне смогут дополнительно простимулировать островитян. Если учесть, что их сильнейший футболист Тедди Теума играет за дебютанта высшей лиги Бельгии (примечательный факт – его «Юнион» Брюссель после 14 туров сенсационно возглавляет турнирную таблицу, опережая «Брюгге» на четыре очка), даже 1 млн долларов на всю команду хватит для того, чтобы они согласились «убивать» на поле.

ВОСЕМЬ ХОРВАТОВ НА КАРТОЧКАХ

Между прочим, извините за циничность, но ведь это тоже неплохой вариант. Мальтийцы могут помочь России, даже если им не удастся отобрать у Хорватии очки (но если удастся, а Россия выиграет у Кипра, то гонка будет завершена – сейчас у нашей команды два очка преимущества). У Златко Далича на карточках висят восемь игроков: Марсело Брозович, Анте, Будимир, Никола Влашич, Шиме Врсалько, Ивица Ивушич, Иван Перишич, Йосип Станишич и Дуе Чалета-Цар.

Если мальтийцы смогут перевести игру в партер, вполне вероятно, что кто-то из имеющих предупреждения хорватов также доиграется до карточек и пропустит последний матч цикла. Кроме того, у арбитров существует удивительно бредовое правило – если возник конфликт (два игрока потолкались, например), карточки должны получить обе стороны. То есть провокатору ничего не стоит «заработать» предупреждение для нужного футболиста. Допустим, подкараулить единоборство с Брозовичем и ответить ему агрессивно. Мол, что ты творишь. Если тот не отскочит на пару метров назад, а среагирует, оба получат по желтой, и полузащитник «Интера» матч с Россией будет смотреть с трибун.

Серия же подобных инцидентов может не на шутку завести горячих балканцев (особенно, если на табло еще будут нули), и это запросто выльется в массовую потасовку. А там и до красных недалеко. К тому же обилие единоборств увеличивает риск получения травмы. Мы желаем всем футболистам здоровья и долголетия, но если бы кто-то из хорватов не смог сыграть из-за растяжения или чрезвычайно сильного ушиба, сборной России это пошло бы только на пользу.

Стоит признать, что все это – грязные приемчики, но поскольку на кону выход на чемпионат мира, а команда у нас не ахти, можно раз в жизни что-нибудь такое отчебучить. Уж сколько раз нас убивали – в Болгарии, Словении и много где еще… К тому же не обязательно «заказывать» условного Влашича. Достаточно просто мотивировать мальтийцев биться из последних сил, как будто их остров осаждает Османская империя. Они где-нибудь да подсобят. Пример, кстати, хороший в XVI веке Великая осада Мальты завершилась капитуляцией турок, несмотря на более чем десятикратное преимущество нападавших. Смогут повторить?

НЕ В ФОРМЕ ПРИМЕРНО ВСЕ

Впрочем, все может обернуться для нас совсем иначе, ведь и России победа над Кипром отнюдь не гарантирована. Например, всего два года назад в куда более сильном составе и еще на волне победного чемпионата мира наша команда одолела киприотов в Нижнем Новгороде со счетом всего лишь 1:0. Единственный гол на счету Алексея Ионова.

У России с Кипром в целом хорошая статистика – 5 побед при 1 ничьей. Но та ничья стоила нашей команде путевки на ЧМ-1998. Да и исторически это куда более обученная команда, чем Мальта. Тут и местный чемпионат намного серьезнее. В рейтинге УЕФА он 17-й, а в нынешнем сезоне кипрские команды набрали в таблице коэффициентов всего на 0,025 очка меньше наших.

В общем, расслабляться причин нет. Тем более, что сборная России несет регулярные потери. Илья Самошников и Арсен Захарян до сборов не доехали, как и Далер Кузяев, о чем с сожалением вспоминал Карпин, Рифат Жемалетдинов из-за травмы в ноябре не сыграет, а Георгий Джикия во вторник не тренировался из-за повреждения.

Добавьте сюда провальную игру в Сочи Игоря Дивеева, отсутствие игровой практики у Алексея Миранчука, неготовность к 90 минутам Александра Головина, плохую форму спартаковцев Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева, неоднозначное состояние зенитовцев Вячеслава Караваева, Алексея Сутормина, Данилы Кругового, Александра Ерохина и Андрея Мостового, всего шесть матчей в сезоне Федора Кудряшова и беззубое нападение в лице Федора Смолова и Антона Заболотного (на двоих 2 гола в 11 последних матчах РПЛ), и картина станет совсем убийственной.

К тому же даже победа над киприотами может стоить россиянам слишком дорого. Даже опуская тот факт, что хорваты точно так же могут простимулировать наших соперников, и возможность получения травм, стоит помнить, что у нас на карточках висят сразу семеро игроков: Кудряшов, Сутормин, Баринов, Фомин, Головин, Ерохин и Смолов. Кого-то из них мы можем запросто не досчитаться к 10-му туру.

В заключение этого тревожного текста отметим, что при равенстве очков преимущество будет иметь команда с лучшей разницей мячей. У России она составляет +8, а у Хорватии +10. Таким образом, в случае ничьей в Петербурге и победы хорватов на Мальте в заключительном туре их устроит даже ничья. Тогда россияне отправятся в стыки, в которых ловить нам будет нечего.