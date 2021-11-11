Россия – Кипр. Карпин просит поддержки у народа, а тренер соперника вспоминает о долге

КАРПИН О КИПРЕ: НА СТАНДАРТАХ У НИХ ПРОБЛЕМЫ

Накануне Валерий Карпин и Александр Головин давали пресс-конференцию. Главный тренер и лидер команды настроены по-боевому. Из приятных новостей: полузащитник «Монако» готов отыграть против Кипра полный матч, о чем сам же и рассказал. По словам Головина, последствия травмы позади, и он вполне способен быть на поле 90 минут.

Карпин сообщил, что центральный защитник Георгий Джикия также примет участие в игре. Во вторник было опасение, что спартаковский капитан не сможет восстановиться. Но все обошлось. Джикия вчера тренировался, с ним все хорошо. Не вызывает больших волнений и состояние большинства игроков. «Пришли тесты, мы посмотрели. Не могу сказать, что все великолепно, естественно. У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Кто-то больше устал, кто-то меньше. Но в целом нормально», - подчеркнул тренер.

По поводу соперника Карпин отметил, что Кипр умеет обороняться, как все команды, которые на бумаге не считаются большими. «Думаю, схема будет 4-5-1. Не так просто атаковать против большого количества футболистов. Надо находить пространство, а это сложно. Они будут уповать на контратаки. В последнем матче с Мальтой киприоты играли более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас. На стандартах у них были проблемы».

Не сможет помочь команде Рифат Жемалетдинов. Полузащитник «Локомотива» из-за проблем со здоровьем покинул сборную. Напомним, что не сыграют в ноябрьских встречах также Арсен Захарян и Илья Самошников. Остальные из числа приглашенных на сбор в строю.

Проблема есть в большом количестве предупреждений. На карточках «висят» сразу восемь футболистов. Очередной «горчичник» может выбить их из решающей игры в Сплите 14 ноября. Впрочем, у вице-чемпионов мира те же самые проблемы. Перед матчем на Мальте и у хорватов восемь «подвисших» игроков, рискующих схватить дисквалификацию.

Не обошли журналисты стороной вопрос об Артеме Дзюбе. Тем более что играть предстоит в Питере. Карпин дал понять, что вопрос с нападающим «Зенита» для себя закрыл. Понять это можно только так: больше Валерий Георгиевич его не позовет.

ГОЛОВИН ГОТОВ СТАТЬ КАПИТАНОМ

Головин в свою очередь отвечал на вопрос о нашумевшем интервью Ивицы Олича. Экс-наставник ЦСКА, продержавшийся в клубе только пару весенних месяцев, сейчас входит в штаб хорватов. Очевидно обида на свой неудачный первый опыт на посту главного у бывшего форварда красно-синих осталась не только на армейцев, но и на Россию. Олич заявил, что российские футболисты ездят в национальную команду как в тюрьму. На что Головин кратко заметил: «Никогда не ездил в сборную как в тюрьму. И вообще, сейчас нам надо думать не об этом, а о Кипре».

Александр также дал понять, что не прочь выйти с капитанской повязкой, если ее доверят. С этим у Карпина всегда загадка. Капитаны при Валерии Георгиевиче в сборной меняются перед каждым матчем. Что будет сейчас – пока тоже неизвестно.

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу пообещал, что его команда покажет хорошую игру, и заявил, что «это наш национальный долг». «Мы выложимся на все сто. Настрой оптимистичный». При этом специалист заметил, что Россия – главная команда группы.

КРЫШУ ЗАКРОЮТ, МЕТРО ОТКРОЮТ. ИГРУ ПОКАЖЕТ «РОССИЯ 1»

Тем временем РФС на официальном сайте вчера представил предматчевую программу в Санкт-Петербурге. Доступ зрителей на «Газпром-Арену» откроют за два часа до начала игры – то есть в 18:00. Крышу на стадионе закроют, а внутри будет примерно 17 градусов. Отличная футбольная атмосфера.

В семейном секторе одного из спонсоров болельщиков встретят экс-звезды и игроки сборной: Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин и Руслан Пименов. С ними можно будет поиграть в футбол, сфоткаться и взять автограф. Также желающие могут нанести аквагрим в поддержку нашей команды.

В чаше стадиона покажут световое шоу и три прямых включения из интерактивной студии с комментатором Виктором Гусевым. Ход матча он обсудит с Михаилом Шацем, Ефимом Петруниным и Андреем Аршавиным.

Станцию метро «Зенит» в день матча сборной откроют. Оба вестибюля будут работать с 5:41 до 0:38. Карпин призвал болельщиков оказать сборной хорошую поддержку. Но аншлага не случится. Роспотребнадзор еще в конце октября дал разрешение на 30-процентную заполняемость трибун. Это примерно 21 тысяча зрителей. Но все не на пустой арене играть. Уже хорошо.

Матч в прямом эфире покажет канал «Россия 1». Трансляция начнется в 19:50. Остается напомнить, что в игре первого круга Россия одержала победу над Кипром со счетом 2:0. Голы забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Оба раза ассистировал Федор Смолов.

Букмекеры не сомневаются в победе сборной России. Наша команда занимает в группе H первое место с 19 очками. У Хорватии – 17, у Словакия и Словении – по 10. Мальта и Кипр набрали по 5 очков.