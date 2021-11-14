Как России устоять в Сплите? Объективно – никак, вся надежда на чудо

ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ ПОСЛЕ МАРИБОРА

После победы в Мариборе, этакой сатисфакции словенцам за унижение, полученное в ноябре 2009 года в этом же Мариборе, на этом же «Людском врте», страна впала в эйфорию. Многие уже изучают – какие там цены на отели в Катаре. Рано!

Кого мы обыграли? В нынешней сборной Словении лишь один футболист высокого класса, да и тот вратарь - Ян Облак.

Из полевых - тоже лишь один игрок приличного европейского уровня Йосип Иличич. Но, во-первых, ему уже 33, а во-вторых, нынешний Иличич – составляет примерно процентов семьдесят от себя самого двухлетней давности, когда он был лидером «Аталанты».

После небольшой приостановки карьеры из-за семейных и личных психологических причин, лидер сборной Словении пока не может вернуться на прежний уровень.

Но даже такой Иличич забил нам два гола в двух матчах и так напрягал нашу защиту, что она с трудом не затрещала по швам.

Про остальных игроков сборной Словении явно переживающей не лучший период, сказать совсем нечего. Лишь упомяну двух центральных защитников – Миху Мевлю и Яаку Бийола.

Карьера первого четко катится под горку: из «Зенита» - в «Сочи», а оттуда - в заурядный турецкий клуб. Бийол два года был абсолютным лавочником в ЦСКА, только в этом сезоне стал попадать в основной состав.

Вот такого соперника мы обыграли, натужно, не без труда. Да, забил Дивеев, забил красиво, но вряд ли у него такое получится в Сплите. И если вы полагаете, что Джикия еще раз по заказу повторит свой акробатический кульбит и пробьет через себя в девятку, могу заверить – не повторит, не пробьет.

КАК НАМ ВЫСТОЯТЬ БЕЗ ДЗЮБЫ?

Итак, 70-процентный Иличич создал нам в обоих матчах массу проблем. А у Хорватии вся полузащита состоит из таких Иличичей, но только получше.

Слышны разговоры – хорваты уж не те. Это Модрич не тот? В прошлом сезоне в «Реале» он был потрясающе хорош. Давайте исходить из того, что в руководстве «Реала» работают люди, разбирающиеся в футболе. Так вот, у Модрича летом закончился контракт, но договор с хорватом продлили, а легенде клуба Серхио Рамосу пожали руку и пожелали успехов в дальнейшей жизни.

Кто видел несколько матчей «Реала» в этом сезоне, подтвердит, что Модрич также хорош, как в 2018-м, когда заслуженно получил «Золотой мяч».

Идем дальше. В полузащите - Брозович и Перишич, игроки основы «Интера», чемпиона Италии, если кто забыл. Влашич, для которого матч с Россией особенный.

Кстати, Перишич может сыграть и форварда. А есть еще победитель Лиги чемпионов из «Челси» Ковачич, бывший спартаковец Пашалич, который отлично играет в «Аталанте», и лидер загребского «Динамо» Иванушец.

В атаке: Ребич - лидер нападения «Милана», главный забивала Загреба Оршич, лучший бомбардир «Хоффенхайма» Крамарич, настырный, быстрый нападающий «Торино» Брекало. Нормально?!

И вы всерьез думаете, что футболисты, привыкшие играть против «Урала» и «Уфы» устоят против этих ребят? Вы на их клубы посмотрите и на чемпионаты, которые хорваты представляют. И все они там не скамейку запасных протирают, а являются игроками основы. Они привыкли к футболу совсем другого уровня и другой интенсивности. А наши к такому футболу не привыкли. И в этом разница.

Помните, как «Зенит» поплыл в первые минут двадцать матча в Турине? Причем поплыли от такого напора, давления трибун не только россияне, но и питерские бразильцы. Просто повезло, что «Зенит» не получил три гола еще в начале.

Есть, правда у хорватов слабое звено – это пара центральных защитников Вида и Ловрен. Вот на это звено надавить, потерзать его мог бы Дзюба, но его в нынешней сборной нет. Видимо, по замыслу главного тренера «терзать» защиту хозяев способен Смолов и даже Заболотный. Ну-ну…

Надо быть реалистами и исходить из того, что хорваты один точно забьют. И есть такое подозрение, что одним голом могут не ограничиться. Как мы собираемся забивать без Дзюбы, у меня ответа нет.

Поймите, а не ярый фанат Дзюбы, просто объективно, он выше на голову, и не только физически, любого нападающего с российским паспортом. Не факт, что против сверхмотивированных, мастеровитых хорватов и он чем-то помог бы. Но без Дзюбы атакующий потенциал сборной ниже процентов на пятьдесят.

Отсюда неутешительный вывод: с первого места нам в Катар попасть будет проблематично, а стыки мы не пройдем. Почему? Об этом написано здесь.

Состав сборной Хорватии

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штуттгарт»), Марин Погранчич («Боруссия» Дортмунд), Йосип Станишич («Бавария»), Миле Шкорич («Осиек»), Филип Уремович («Рубин»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Вест Хэм»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Кристиян Якич («Айнтрахт»), Кристиян Ловрич («Горица»), Никола Моро («Динамо» Москва);

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Йосип Брекало («Торино»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Марко Лиая («Хайдук»), Антонио Чолак («Мальмё»).