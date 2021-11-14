ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Как России устоять в Сплите? Объективно – никак, вся надежда на чудо

Сегодня в Сплите решится – попадет ли сборная России на чемпионат мира с первого места. Все мы верим в лучшее, сохраняем оптимизм, но, если снять розовые очки и взглянуть на вещи реально, шансов у нашей сборной на спасительную ничью не так много.
Как России устоять в Сплите? Объективно – никак, вся надежда на чудо
14 ноября 2021 08:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

ВЕРНУТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ ПОСЛЕ МАРИБОРА

После победы в Мариборе, этакой сатисфакции словенцам за унижение, полученное в ноябре 2009 года в этом же Мариборе, на этом же «Людском врте», страна впала в эйфорию. Многие уже изучают – какие там цены на отели в Катаре. Рано!

Кого мы обыграли? В нынешней сборной Словении лишь один футболист высокого класса, да и тот вратарь - Ян Облак.

Из полевых - тоже лишь один игрок приличного европейского уровня Йосип Иличич. Но, во-первых, ему уже 33, а во-вторых, нынешний Иличич – составляет примерно процентов семьдесят от себя самого двухлетней давности, когда он был лидером «Аталанты».

После небольшой приостановки карьеры из-за семейных и личных психологических причин, лидер сборной Словении пока не может вернуться на прежний уровень.

Но даже такой Иличич забил нам два гола в двух матчах и так напрягал нашу защиту, что она с трудом не затрещала по швам.

Про остальных игроков сборной Словении явно переживающей не лучший период, сказать совсем нечего. Лишь упомяну двух центральных защитников – Миху Мевлю и Яаку Бийола.

Карьера первого четко катится под горку: из «Зенита» - в «Сочи», а оттуда - в заурядный турецкий клуб. Бийол два года был абсолютным лавочником в ЦСКА, только в этом сезоне стал попадать в основной состав.

Вот такого соперника мы обыграли, натужно, не без труда. Да, забил Дивеев, забил красиво, но вряд ли у него такое получится в Сплите. И если вы полагаете, что Джикия еще раз по заказу повторит свой акробатический кульбит и пробьет через себя в девятку, могу заверить – не повторит, не пробьет.

КАК НАМ ВЫСТОЯТЬ БЕЗ ДЗЮБЫ?

Итак, 70-процентный Иличич создал нам в обоих матчах массу проблем. А у Хорватии вся полузащита состоит из таких Иличичей, но только получше.

Слышны разговоры – хорваты уж не те. Это Модрич не тот? В прошлом сезоне в «Реале» он был потрясающе хорош. Давайте исходить из того, что в руководстве «Реала» работают люди, разбирающиеся в футболе. Так вот, у Модрича летом закончился контракт, но договор с хорватом продлили, а легенде клуба Серхио Рамосу пожали руку и пожелали успехов в дальнейшей жизни.

Кто видел несколько матчей «Реала» в этом сезоне, подтвердит, что Модрич также хорош, как в 2018-м, когда заслуженно получил «Золотой мяч».

Идем дальше. В полузащите - Брозович и Перишич, игроки основы «Интера», чемпиона Италии, если кто забыл. Влашич, для которого матч с Россией особенный.

Кстати, Перишич может сыграть и форварда. А есть еще победитель Лиги чемпионов из «Челси» Ковачич, бывший спартаковец Пашалич, который отлично играет в «Аталанте», и лидер загребского «Динамо» Иванушец.

В атаке: Ребич - лидер нападения «Милана», главный забивала Загреба Оршич, лучший бомбардир «Хоффенхайма» Крамарич, настырный, быстрый нападающий «Торино» Брекало. Нормально?!

И вы всерьез думаете, что футболисты, привыкшие играть против «Урала» и «Уфы» устоят против этих ребят? Вы на их клубы посмотрите и на чемпионаты, которые хорваты представляют. И все они там не скамейку запасных протирают, а являются игроками основы. Они привыкли к футболу совсем другого уровня и другой интенсивности. А наши к такому футболу не привыкли. И в этом разница.

Помните, как «Зенит» поплыл в первые минут двадцать матча в Турине? Причем поплыли от такого напора, давления трибун не только россияне, но и питерские бразильцы. Просто повезло, что «Зенит» не получил три гола еще в начале.

Есть, правда у хорватов слабое звено – это пара центральных защитников Вида и Ловрен. Вот на это звено надавить, потерзать его мог бы Дзюба, но его в нынешней сборной нет. Видимо, по замыслу главного тренера «терзать» защиту хозяев способен Смолов и даже Заболотный. Ну-ну…

Надо быть реалистами и исходить из того, что хорваты один точно забьют. И есть такое подозрение, что одним голом могут не ограничиться. Как мы собираемся забивать без Дзюбы, у меня ответа нет.

Поймите, а не ярый фанат Дзюбы, просто объективно, он выше на голову, и не только физически, любого нападающего с российским паспортом. Не факт, что против сверхмотивированных, мастеровитых хорватов и он чем-то помог бы. Но без Дзюбы атакующий потенциал сборной ниже процентов на пятьдесят.

Отсюда неутешительный вывод: с первого места нам в Катар попасть будет проблематично, а стыки мы не пройдем. Почему? Об этом написано здесь.

Состав сборной Хорватии

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Легия»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штуттгарт»), Марин Погранчич («Боруссия» Дортмунд), Йосип Станишич («Бавария»), Миле Шкорич («Осиек»), Филип Уремович («Рубин»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марсело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Вест Хэм»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Кристиян Якич («Айнтрахт»), Кристиян Ловрич («Горица»), Никола Моро («Динамо» Москва);

Нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Йосип Брекало («Торино»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Марко Лиая («Хайдук»), Антонио Чолак («Мальмё»).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia EV9 – полноразмерный кроссовер, который станет флагманом электрического семейства компанииВидео номера Дарьи Мельниковой и Максима Маринина по рок-опере "Mozart l'Opéra Rock" в шоу "Ледниковый период"Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Motorola Moto G Power 2022Канчельскис не сдержался после победы России над КипромМилевский: в раздевалке Карпин и футболисты кричали про ДзюбуВскрылось, почему Дзюба не хочет играть за сборную РФ
Холлоуэй заслужил третий бой с Волкановски. Или реванш с Макгрегором? Итоги UFC Vegas 42
На очередном турнире UFC в Лас-Вегасе зрители увидели парад досрочных побед, но главный бой продлился всю дистанцию: Макс Холлоуэй с огромным трудом одолел Яира Родригеса.
Панарин продолжил дело Овечкина. Русский лидер «рейнджеров» забил столько, сколько за 13 предыдущих игр
«Коламбусу» явно не повезло: в течение суток этот клуб НХЛ потерпел два домашних поражения, пропустив по два гола от российских суперзвезд – сначала Александра Овечкина, а теперь и Артемия Панарина, который обеспечил «Рейнджерс» волевую победу (5:3).
Медведев и Джокович уже в Турине. Ждем их новой битвы — она точно украсит финал Итогового турнира года
В воскресенье в Италии начинается итоговый чемпионат АТР с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Главные фавориты - Новак Джокович и наш Даниил Медведев.
Вы это видели?! Супергол 16-летнего Мичкова за шиворот вратарю взорвал матч Швеция — Россия
Сборная России потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, проиграв шведам 2:4, но все запомнят не счет, а первый гол Матвея Мичкова за национальную команду, получившийся невероятным.
Дилемма Карпина в Хорватии: сыграть как Хиддинк c Голландией в 2008-м или как Черчесов с Испанией в 2018-м?
14 ноября в Сплите сборная России проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. В какой футбол она будет играть?
Два золота и украденная медаль Игнатова, который исполнил шесть четверных! Итоги Гран-при в Токио
В Японии финишировал 4-й этап серии Гран-при. В обоих парных видах катания победили российские дуэты – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.
«Как потратим призовые? Смотрите наши стримы». Gambit рассказал о «бронзовом» дебюте на «мэйджоре»
Представители Gambit Esports поделились впечатлениями от выступления команды по CS:GO на дебютном для этого состава «мэйджора» в Стокгольме, где российский коллектив занял третье место, уступив в полуфинале будущим триумфаторам турнира Natus Vincere.
Конец «красной машины». Как развалилась самая сильная хоккейная пятерка всех времен
Первая пятерка ЦСКА и сборной СССР в составе Фетисов-Катасонов-Ларионов-Макаров-Крутов доминировала в мировом хоккее все 80-е годы. Но рассыпалась всего за шесть месяцев. В этой истории было все: взаимная ненависть, шантаж, угрозы - и даже изгнание лучшего защитника мира в команду московской карандашной фабрики.
Халл — позади, Гретцки — в уме, а следующая цель — Ягр! Как Овечкин забил 742-й гол в НХЛ (видео)
12-я шайба Александра Овечкина в нынешнем сезоне стала для него 742-й в карьере НХЛ и вывела капитана «Вашингтона» на чистое четвертое место в списке снайперов всех времен, а «столичным» помогла обыграть на выезде «Коламбус» (4:3).
Еще один шажок в олимпийский Париж. Как российская молодежка разгромила Словакию в отборе на Евро U21
Команда Михаила Галактионова победила Словакию в Химках (3:0) и продолжает занимать второе место в отборочной группе молодежного чемпионата Европы-2023, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика