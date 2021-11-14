Карпин в Сплите вспомнил про Украину, РФС отстоял «Спутник», а Мбаппе сделал покер

РОССИЮ УСТРАИВАЕТ НИЧЬЯ, ИГРУ ПОКАЖЕТ ПЕРВЫЙ

На решающий матч отбора ЧМ-2022 в Сплите сборная России выйдет в ранге лидера группы H. Наша команда опережает хорватов на два очка, и ее устраивает ничья, которая гарантирует прямое попадание в Катар. Если россияне проиграют, то им предстоят уже в новом году стыковые матчи. 10 сборных, занявших вторые места в группах, плюс две команды из Лиги наций образуют шесть полуфинальных пар. Их победители разыграют три путевки на чемпионат мира. Уже известно, что сборная России в случае попадания в стыки полуфинал проведет дома.

Матч в Сплите покажет Первый канал, трансляция начнется в 16:50, а комментировать игру будет Денис Казанский, для которого этот эфир станет дебютом на новом месте работы. Напомним, что ранее Казанский был комментатором «Матч ТВ». Посмотрим, насколько он фартовый.

Синоптики обещают футбольную погоду – около 17 градусов. Столько же, кстати, было 11 ноября в Санкт-Петербурге на матче с Кипром (6:0) при закрытой крыше «Газпром-Арены». Но поле в Питере было в плохом состоянии. В Хорватии будет получше.

Российские болельщики на игре будут, примерно 400 человек. Хотя вчера появилась информация, что вакцинированным «Спутником V» футбола в Сплите не видать. Хорваты готовы были запускать на стадион только фанатов с европейскими вакцинами или отрицательными тестами. Однако РФС вмешался в дело, связавшись с принимающей стороной, а затем пояснил, что на стадион русских туристов пустят при условии, что они получат цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Для этого надо предъявить действующий сертификат на английском языке о полной вакцинации (вакцины, зарегистрированные в Евросоюзе, а также «Спутник V») или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев (тоже на английском). Если сертификата о вакцинации или выздоровлении нет, то можно пройти экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате дают цифровой COVID-сертификат Евросоюза, с которым не будет проблем прийти на арену поддержать свою сборную.

КАРПИН: ЭТО НЕ САМЫЙ ВАЖНЫЙ МАТЧ

Накануне Валерий Карпин на пресс-конференции подчеркнул, что предстоящий поединок не может назвать матчем жизни для себя. «Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Ничего нового не испытываю. Это не самый важный матч в карьере. Он уже был. «Ростов» - «Урал» был важным, когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. А сейчас если что, у нас есть второй шанс – стыки. Это не сравниться».

Карпина сразу начали пытать журналисты: мол, не припомнят ли вам в случае поражения ваши слова? После чего тренер сделал намек на не очень умных людей, которые могут так подумать. «Для России это самый важный матч в году. Таких игр было 20-30, заканчивая Украиной. Никто не умер».

Отборочной матч с украинцами Валерий Георгиевич наверняка вспомнил не просто так. В октябре 1999-го он едва не стал героем нации в переполненных «Лужниках». Команде Олега Романцева тогда нужна была только победа, и она ее почти добыла, когда Карпин за 15 минут до конца открыл счет со штрафного. Но потом был исторический ляп голкипера Александра Филимонова, закинувшего мяч себе в ворота после дальнего навеса со стандарта в исполнении Андрея Шевченко. Про геройство Карпина все позабыли, а сборная пролетела мимо Евро-2000.

В этом плане ситуация сегодня немного похожа. Приняв команду в августе в непростой ситуации и с большими кадровыми проблемами, новый тренер по результату блестяще сыграл осенью. В шести матчах при Карпине россияне набрали 16 очков, одержав пять побед при одной ничьей – как раз с хорватами. Но этот спурт также может обернуться невыходом на ЧМ. Букмекеры видят явного фаворита в хозяевах. Да и специалисты тоже. На бумаге команда Златко Далича действительно сильнее, но все бывает в футболе.

ФРАНЦИЯ ВЫШЛА НА ЧМ, УКРАИНА ПОБОРЕТСЯ С ФИННАМИ

Накануне не обошлось без сенсаций в других группах. Украина, как и 22 года назад, попала в непростое положение. Желто-синие вчера не играли, но в группе D уже определился победитель. Франция на своем поле разнесла Казахстан. Килиан Мбаппе сделал хет-трик уже в первом тайме, после перерыва дубль оформил Карим Бензема, потом забили еще Рабьо, Антуан Гризманн с пенальти, а завершилось все покером нападающего «ПСЖ». 8:0 – Франция уже в Катаре.

А вот на второе место в этой группе сенсационно вышли финны, победившие в гостях Боснию и Герцеговину – 3:1. Северяне играли в меньшинстве с 37-й минуты после удаления Райталы, когда вели 1:0. Удивительно, но после этого сборная Суоми забила еще дважды, лишив соперников досрочно шансов на ЧМ.

В последнем туре немотивированные вроде бы боснийцы принимают дома Украину, а Финляндия сыграет у себя с чемпионами мира. Если французы снова выставят основу, то тяжело будет отнять у них очки. Хотя кто его знает, что в голове у тех же боснийцев. Может, захотят громко хлопнуть дверью. Пока украинцы на два очка отстают от финнов, так что ничья их никак не устроит. Надо выигрывать и ждать победы трехцветных.

БЕЛЬГИЯ УЖЕ В КАТАРЕ

Бельгия не была столь щедра на голы перед своими зрителями. Хотя соперник по уровню вряд ли превосходил Казахстан. До 74-й минуты счет был скользким – 2:1, но потом хозяева забили третий гол. Отличились у них Бентеке, Карраско и Торган Азар. Де Брюйне отыграл 83 минуты, Витсель и Вертонген – полный матч, а Эден Азар чуть больше часа. Никак не скажешь, что фаворит играл вторым составом.

Бельгия досрочно вышла на ЧМ-2022. В группе E никто ее уже не догонит. На второе место поднялся здесь Уэльс, крупно переигравший дома еще одну бывшую союзную республику - Белоруссию – 5:1 (дубль у Рэмси). Гарет Бэйл провел сотый матч за валийцев, которые на три очка опережают чехов и разыграют с ними путевку в стыки. В заключительном туре Чехия дома встречается с Эстонией, а Уэльс – с Бельгией.

ГОЛЛАНДЦЫ УПУСТИЛИ ПОБЕДУ В ЧЕРНОГОРИИ И ВСЕ СЕБЕ ОСЛОЖНИЛИ

Упустила шанс забронировать вчера место в Катаре сборная Нидерландов. Голландцы повели в гостях у Черногории 2:0 на 54-й минуте после двух мячей Мемфиса Депая (первый – с пенальти), но в концовке хозяева отыгрались. Голы Вукотича на 82-й и Вуйновича на 86-й минутах принесли черногорцам ничью, а оранжевым – головную боль.

Нидерланды пока остались в лидерах с 20 очками, на два опережая Турцию и Норвегию, которая вчера также сыграла вничью – 0:0 на своем поле с командой Латвии. Скандинавы весь матч наседали на ворота гостей, но забить без своего вундеркинда Эрлинга Холланда не смогли.

В последнем туре голландцам играть дома с норвежцами. 18 очков в этой группе и у Турции, которая по-прежнему не выбыла из борьбы. Турки 16 ноября играют в Черногории, а вчера они разгромили Гибралтар – 6:0.