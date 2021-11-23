Руй Витория: Если Тедеско приедет на игру с «Наполи» и захочет пообщаться, мы, конечно, пообщаемся

- В каком состоянии команда подходит к встрече «Наполи»?

- По последнему матчу с «Краснодаром» могу сказать, что команда показала не самый хороший результат, но мы готовы к «Наполи» и готовы исправляться. С другой стороны у нас были хорошие моменты в игре с «Краснодаром», и только небольшие нюансы привели к победе соперника. Нам надо работать и концентрироваться при игре со сложным оппонентом.

- У «Спартака» много травмированных. Кто из пропускавших матч с «Краснодаром» готов завтра помочь команде?

- Литвинов и Бакаев смогут выйти на поле в матче с «Наполи».

- Вы знаете, что предыдущий главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско собирается посетить игру? Планируете ли общение с ним, и связывался ли он с вами?

- Мне, прежде всего, необходимо готовить команду к сложной встрече, но если будет предложение пообщаться, то, конечно, мы пообщаемся.

- Писали о том, что у вас с клубом есть договоренность, что вы доработаете до зимнего перерыва. Могли бы это прокомментировать?

- Каждый день я много работаю со страстью и любовью к этому клубу. Бывают разные моменты: позитивные и негативные. Моя миссия – готовить команду к матчам. Будущее – то, что будет завтра. Мы можем влиять только на следующий матч. Я – титулованный тренер, и как только настанет завтра, будет понятно, что к чему. А сейчас для меня важно готовиться к играм.

- У «Наполи» много травмированных. Инсинья в том числе. Какой игры ждете от соперника? Она будет сильно отличаться от того, что мы видели в Италии?

- Мы столкнемся с одной из лучших команд Италии, которая с первых минут играет серьезно. Конечно, встреча будет сложной. С другой стороны Лига Европы – лига, в которой все хотят играть. Там выступают очень сильные футболисты, и нам необходимо быть максимально сфокусированными на игре. Любые незначительные нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот.

- Как восстанавливается Хендрикс? Была информация, что у него этот процесс может занять месяц.

- Он уже начал работать на поле и, возможно, сегодня будет тренироваться. Было бы не очень хорошо, если бы Хендрикс после восстановления откатился назад. Мы надеемся, что он вернется в самое ближайшее время и в хорошей форме.

- «Спартак» был первой командой, которая победила «Наполи» в этом сезоне. Сейчас это будет другой «Наполи» без ряда игроков. Что готовите против него?

- Да, мы были первой командой, которая выиграла у «Наполи». Я восхищаюсь этим клубом и его игрой. Даже если там играют запасные футболисты, это все равно сильная команда. Нападающие, которые выйдут завтра на поле, смогут серьезно повлиять на ход игры. Это команда высочайшего уровня, поэтому надо быть сконцентрированными, и если мы сможем этого достичь – результат будет хорошим.

- Вы сказали, что неважно, кто у «Наполи» пропустит игру. Но как думаете, отсутствие какого футболиста наиболее сильно ослабит «Наполи»? Можно сказать, что преимущество «Спартака» в том, что несколько сильных футболистов соперника пропустят этот матч?

- В Неаполе мы тоже были в сложной ситуации, потому что против нас играло одиннадцать футболистов очень высокого качества. Но у «Наполи» не только одиннадцать человек. Там все ребята очень сильные. И нам необходимо подготовиться к сложному противостоянию.