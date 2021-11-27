Нам нужен аншлаг. И вязкое поле? Карпин подумает, где играть стык с Польшей, и это очень важно

ИГРАЕМ ТОЛЬКО ДОМА

12 команд при жеребьевке сначала были разбиты на три квартета, в них соревнования пройдут в формате финала четырех – полуфиналы и финал. Россия попала в так называемый «путь B» и в первом раунде встретится с Польшей на своем поле, игра состоится 24 марта, начало в 20:00.

Если этот этап преодолеем, то в финале 29 марта предстоит играть с победителем пары Швеция – Чехия, в 21:45. И также дома, что определил жребий. Россияне попали в число сеяных сборных, так как оказались в первой шестерке среди команд, занявших по итогам отбора вторые места в группах. Поэтому первый матч уже по определению для команды Валерия Карпина был домашним.

Пока неясно, где эти встречи состоятся. В марте в России частенько задерживается зима. На этот случай есть вроде бы шикарная «Газпром-Арена», но недавний матч с Кипром на ней неприятно удивил. Публики в Санкт-Петербурге было маловато, не выбрали разрешенную квоту. А помимо этого произошел конфликт на трибунах с участием заводящего зенитовской фанатской группировки «Мираж», после чего один из секторов опустел.

Таких сюрпризов со знаком минус наш главный тренер вряд ли снова захочет увидеть. В подобных играх важны любые мелочи. Сразу после жеребьевки Карпин высказался, что неплохо было бы сыграть в «Лужниках», особенно при условии, что там собрали бы аншлаг. При забитом стотысячнике Россия способна на многое. Вспомним как прошли на ЧМ-2018 ту же Испанию. Без болельщиков точно не справились бы. Однако никто сейчас гарантию по аншлагу не даст. Коронавирус не отступает, в ряде европейских стран снова введены ограничения, в том числе касающиеся посещения футбольных матчей.

Так, Нидерланды играли без зрителей решающий матч отбора в группе против Норвегии в середине ноября. Стадион в Амстердаме был пуст. Не хотелось бы, чтобы такая картина была на стыковых матчах в России, иначе все преимущество домашних игр будет практически сведено к нулю. Ну, помимо того, что не надо никуда переезжать, что тоже важно, особенно если дойдет до второго стыкового поединка.

МОЖЕТ, ВЯЗКОЕ ПОЛЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИГРА ПОД КРЫШЕЙ?

Вчера же ВОЗ заявила об экстренном заседании по поводу возникновения нового штамма ковида, который выявили в ряде африканских стран, прежде всего в ЮАР. Зараза уже перекочевала в Европу, пока, правда, это единичные случаи, но как события станут развиваться дальше, никто естественно не предскажет. Так что к варианту игры без зрителей тоже надо подходить серьезно при выборе стадиона.

Тут вот еще какой момент важен. С аренами необходимо определиться до 9 декабря. Времени в обрез. Тренерскому штабу надо как можно скорее понять, какое состояние газона выгоднее нам. На такие хитрости приходится идти. Не скажешь, что по части техники соперников мы в чем-то способны превзойти. Вполне вероятно, что будем лучше выглядеть как раз по «физике», ведь большинство наших футболистов только начнут вкатываться в сезон после зимнего перерыва.

Как в теннисе при командных соревнованиях выбирают покрытие, так можно было бы поступить и нам в футболе. А что? Не исключено, что весенний вязкий газон где-нибудь в Нижнем Новгороде (все-таки еще март) был бы более полезен чем идеальная арена в южном Краснодаре. На случай, если поле требуется все же отличное, есть Санкт-Петербург, где у стадиона закрывающаяся крыша. Или юг России, тот же полюбившийся Карпину Ростов-на-Дону.

ЛЕВАНДОВСКИ – СУПЕР, НО ОН ОДИН

Многочисленные эксперты не имели общего мнения по соперникам. Но все в один голос говорили, что Польша все-таки проходимый вариант. Вряд ли именно поляков с Робертом Левандовски Карпин хотел видеть в полуфинале. Но с другой стороны, это команда, у которой есть суперигрок, но и достаточно слабых мест.

Четверо игроков этой сборной, которых можно считать основными, играют в РПЛ во главе с хавбеком «Краснодара» Крыховяком. Любопытный эпизод, кстати, произошел вчера в автобусе «быков», которые прибыли на гостевой матч с «Химками» в РПЛ (игра в субботу). Голкипер нашей сборной Матвей Сафонов, по его признанию, тут же после новости о сопернике в стыках переглянулся с Гжегожем. В марте они будут непримиримыми соперниками. Как и железнодорожник Мацей Рыбус с Дмитрием Бариновым, а динамовец Себастьян Шиманьски с Даниилом Фоминым.

Карпин считает, это плюс для наших игроков, что они играют в чемпионате против будущих соперников. Но то же самое могут сказать и они, пусть этот квартет для сборной Польши не самый важный. Тот же Крыховяк назвал жребий нормальным, подчеркнув, что играть можно со всеми. Наверняка те же мысли сегодня в головах всех тренеров нашей четверки. Это действительно так: шанс выйти на ЧМ-2022 есть в нашем квартете у всех.

В Польше, однако, жребию рады. И считают, что Левандовски россияне не смогут сдержать. Не пройти русских, как полагают фанаты в сети, будет стыдно. Но это хорошо, что противник настроен так самоуверенно. Между тем три последних матча соперники завершили вничью, два товарищеских и один в рамках Евро-2012.

В свою очередь Карпин заявил, что жребий не хороший и не плохой и что он готов встречаться со своим предшественником Станиславом Черчесовым, но подчеркнул, что такая встреча его не бодрит в отличие от встречи с поляками.

ФИФА ПОРА ВВОДИТЬ WILD CARD

Главное, что избежали варианта с Италией и Португалией. Увы, обе топ-сборные сведены в «путь C». А это значит, что кто-то останется без чемпионата мира. Такой расклад безусловно будет ударом для любой из этих футбольных стран. «Скуадра Адзурра» летом выиграла Евро-2020, Португалия с Криштиану Роналду побеждала на Евро-2016. В составах команд полно классных футболистов. Все это очень расстраивает.

Особенно если вспомнить подробности отбора. У Роналду ошибочно отняли гол в Сербии, забитый на последней минуте компенсированного времени. В итоге была зафиксирована ничья – 2:2, а должно было быть – 3:2 в пользу гостей. Португальцы стали жертвой судейского решения, а так вышли бы с первого места на ЧМ.

У итальянцев своя трагедия, но в ней виноваты только они. Жоржиньо в ноябрьском матче отбора не забил в самой концовке пенальти в ворота швейцарцев. Тот промах стал фатальным. Попади – и сборная, выиграв 2:1 (времени отыграться уже почти не оставалось) в Катаре, а теперь рискует пролететь мимо второго чемпионата мира кряду. Италии не было на мировом первенстве в России, а два кряду крупнейших турнира они не пропускали никогда в своей истории. Это мы переживем без своего участия на ЧМ, но для итальянцев это просто беда.

ФИФА впору задуматься о введении своей wild card, чтобы выдавать приглашение сборной, которая оказалась вне ЧМ, но обязана там быть. Со следующего чемпионата мира число участников расширится до 48, пока не поздно надо было исправить эту систему.

ИТАЛЬЯНЦАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕЗЕТ

Наконец в «пути А» подобралась компания, с которой многие захотели бы быть вместе. Сеяные здесь Шотландия и Уэльс, а несеяные – Украина и Австрия. Наши соседи в полуфинале получили шотландцев, а Гарет Бэйл и компания примут дома австрийцев.

С украинцами россиян заведомо развели по всем известным политическим мотивам, а желать оказаться в компании тех же валлийцев было бы довольно глупо с нашей стороны. Последняя встреча с ними завершилась позорно – 0:3 в группе на Евро-2016, после чего Леонид Слуцкий назвал свой футбол нетонущей субстанцией. Нет уж, пусть будет так, как есть.

Между тем испытания команде Александра Петракова выпадут серьезные. Оба матча желто-синим придется играть на выезде. В финале жребий выбрал хозяином поля победителя полуфинала Уэльс – Австрия. А в «пути C» подфартило полуфиналистам пары Португалия – Турция. Итальянцам в этом плане совсем не позавидуешь. Вся удача, что была с ними летом на Евро, словно решила забрать назад то, что выдала с перебором.

Результаты жеребьевки стыковых матчей

Полуфиналы:

Путь А

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Путь В

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Путь С

Италия – Македония

Португалия – Турция

Финалы:

Путь А

Уэльс/Австрия – Шотландия/Украина

Путь B

Россия/Польша – Швеция/Чехия

Путь С

Португалия/Турция – Италия/Македония

Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.