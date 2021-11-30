Дмитрий Селюк: «Золотой мяч» для Месси - последняя точка в завершении эпохи великого футболиста

- Многие заслуженные ветераны футбола считают, что вчерашним решением «Франс футбол» еще больше дискредитировал «Золотой мяч». БОльшая часть специалистов считает, что приз должен был получить Роберт Левандовски. Что вы думаете?

- Считаю, что Месси вручили «Золотой мяч» по совокупности заслуг и учитывая многие компоненты. Этот седьмой мяч я бы назвал такой точкой, точнее восклицательным знаком, завершающим аккордом эпохи самого великого футболиста всех времен. Это мое личное мнение, я его не раз высказывал, что Месси самый великий футболист всех времен.

На этом многолетнее противостояние двух великих фигур в истории футбола Месси и Роналду завершено в пользу аргентинца.

В следующем году, думаю, ни Месси, ни Роналду уже не будет в числе главных претендентов на «Золотой мяч».

Но согласен с тем, что систему подсчета голосов нужно менять. Очевидно, что в подавляющем большинстве вся Латинская Америка за Месси, кроме Бразилии, где, наоборот, не хотят видеть аргентинцев среди лауреатов.

- То есть, все понимают, что карьера великого игрока стремительно катится к закату, и вот пока есть возможность, решили его таким образом отблагодарить по совокупности заслуг перед футболом?

- Именно так. Седьмой «Золотой мяч» - это такой бриллиантовый мяч для великого игрока. И решили вручить ему еще раз трофей, чтоб красиво завершить его эпоху. Надеюсь, что Левандовски в следующем году, наконец, получит заслуженный приз.

- Мне непонятно третье место Жоржиньо в этом конкурсе. Почему его так превозносили в этом сезоне? Да, он очень классный полузащитник, но в топ-клубах и топ-сборных есть и получше. К тому же не забил два пенальти швейцарцам в отборе к ЧМ. Хватило бы одного. А теперь Италия может не поехать в Катар.

- Всегда смотрят на трофеи, а Жоржиньо единственный, кто выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы в этом году. Поэтому в голосовании «Франс футбола» и занял высокое место.