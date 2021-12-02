Фанаты объединяются против беспредела

Напоминать о том, что произошло в минувшее воскресенье после матча ЦСКА - «Зенит», нет особой нужды. Все, кто хотя бы краем глаза следит за событиями в мире спорта, в курсе: после зажженных тремя-четырьмя хулиганами в фан-секторе файеров милиция задержала 408 болельщиков, включая женщин и детей.

Как к этому относиться и как это связано с текущими политическими событиями, мы подробно писали здесь.

Но все, что происходил дальше, показывает одно: фанаты всех клубов недовольны. Каждый понимает, что любой может попасть под раздачу. И фанаты стали забывать о понятных разногласиях и проводят единую акцию.

Сначала стало известно, что фанаты ЦСКА поедут в Самару на матч с «Крыльями Советов», но покинут гостевой сектор, когда на табло загорится 19 минут 11 секунд с начала матча.

Цифры выбраны как дата основания клуба – по подправленной истории, клуб появился, когда Советской армии и быть не могло – в 1911 году.

С призывом поступить также армейские фаны обратились к «движу» всех клубов РПЛ.

«В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд!

Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам.

Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмём руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности.

«Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!»

Позже стало известно, что армейских «болел» на матчах ближайшего тура поддержат и активные болельщики других команд – действия властей по поголовному введению пресловутых «паспортов болельщика» никому не по нраву, а уж беспредел полиции на матче армейцев с «Зенитом» стал последней каплей.

Неожиданно поддержали армейцев спартаковцы, за что им, конечно, респект и уважуха: «В знак солидарности с представителями красно-синего движа, в знак протеста против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам, в поддержку всех задержанных, забаненных и находящихся под следствием фанатов со всей России – когда на табло будет гореть время 19:22 мы покинем нашу трибуну на домашнем матче с «Ахматом».

Призываем присоединиться к акции все трибуны стадиона «Спартак»: представителей активных движений, рядовых болельщиков, посетителей VIP-лож, каждого, кто отождествляет себя с футболом и неравнодушен к целенаправленному убийству фанатизма в России.

Ситуация, с которой столкнулись представители ЦСКА сегодня, уже завтра может коснуться каждого!

«От Сахалина до Карпат

Фанат фанату - друг и брат!»

Многих задело то, что и ЦСКА и РПЛ довольно стандартно выступили после этой истории - с пустыми и не наполненными реальным содержанием заявлениями. Ни клуб, ни лига не сделали каких-то шагов, чтобы попытаться изменить решение людей больше не ходить на матчи после такого. Можно, конечно, свалить все на полицию - это полицейские устроили массовые задержания. Но силовики ведь не станут извиняться перед задержанными. И уголовных дел за превышение полномочий, что-то подсказывает, мы не дождемся.

Один из наших коллег пишет в своем блоге очень разумные вещи: «Очевидно, что инициатива должна идти от ЦСКА и РПЛ. Что можно было бы сделать: предложить бесплатные билеты на следующий домашний матч; подарить сертификаты на покупку клубной атрибутики – перед Новым годом актуально... В общем, вариантов много. Было бы желание повернуть ситуацию. А желания нет. И активных болельщиков скоро тоже не останется. Хотя есть ощущение, что этого клубы и добиваются, не видя в них интереса, в первую очередь, экономического».

Совсем неожиданным стало то, что акцию поддержали в «Зените» – многие привыкли, что именно там противопоставляют себя всем остальным клубам:

– Аналогичный подход практикуется по отношению к фанатам по всей России – максимальное наказание для обвиняемых и максимальная коллективная ответственность в случае недостаточного количества задержанных. Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному – жесткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового. В связи с этим в знак солидарности с фанатами ЦСКА мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Просим команду отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, ведь мы одно целое!

Довольно резко высказываются и журналисты:

«Фанатские объединения клубов РПЛ одно за другим выражают солидарность и поддержку армейцам. Это может говорить лишь об одном. Люди устали терпеть правовой нигилизм и произвол. Вся ультра прекрасно понимает, что завтра на месте болельщиков ЦСКА может оказаться кто угодно. Как в столице, так и в провинции.

Все уже плюс-минус понимают, что за силы пролоббировали события, развернувшиеся в минувшее воскресенье на ВЭБ Арене. Это будет месседж не только в адрес самой РПЛ, но и тех, кто ради решения своих проблем поставил на кон здоровье сотен людей», – написал в своем канале «ЭкСпорт» Дмитрий Клипин.