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В цветах «Бетиса» есть зеленый. Соперник «Зенита» – пример заботы об экологии

Экопроектам «Бетиса» могут позавидовать самые прогрессивные клубы Европы.
В цветах «Бетиса» есть зеленый. Соперник «Зенита» – пример заботы об экологии
14 декабря 2021 19:01
автор: Артем Зибрак, Антон Борисов
автор фото: ФК «Бетис»

Сразу после жеребьевки Лиги Европы, определившей в соперники «Зениту» испанский «Бетис», мы выдали резюме по севильскому клубу. Вкратце оно таково.

- Досрочно вышли из группы со второго места, проиграв только «Байеру» и ничего не значащий матч в Глазго.

- В чемпионате одержали четыре победы подряд с разницей мячей 11-1, завалив по дороге «Барселону» (1:0) и «Реал Сосьедад» (4:0), и устроились на третьей строчке.

- Лидерами команды являются атакующий полузащитник Набиль Фекир (4+4 в 19 матчах) и левый вингер Хуанми (10+2 в 15).

- Во всех шести матчах Лиги Европы на поле выходил 40-летний Хоакин – воспитанник, капитан и легенда «Бетиса». В чемпионате он почти не задействован.

- Это опытная команда с большим количеством возрастных игроков, в том числе 38-летним вратарем Клаудио Браво, 35-летним полузащитником Андреасом Гуардадо и 32-летним защитником Виктором Руисом. По среднему возрасту (28,8) старше «Бетиса» в примере только «Эльче» и «Гранада».

- Возглавляет зелено-белых чилиец Мануэль Пеллегрини, работавший с «Реалом» (в единственном сезоне набрал 96 очков, но все равно пропустил вперед «Барселону») и выигрывавший АПЛ с «Манчестер Сити».

- Стабильная схема 4-2-3-1, от которой не отходили ни разу в сезоне. Заточены не на владение (51,8% - восьмой показатель в лиге), а на доставку мяча в опасные зоны (14,1 удара за матч – второй показатель) через пас, благодаря чему много и стабильно забивают (30 голов – второй результат).

- Клуб базируется в Севилье, где пройдет финал Лиги Европы.

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ПЛЮШЕВЫЙ ДОЖДЬ

Сегодня же хотелось бы рассказать о неспортивной части проекта. И первой на ум приходит воскресная игра с «Реалом Сосьедад», во время которой клуб провел крутую акцию в поддержку сирот и детей из малообеспеченных семей.

Это ежегодная предрождественская традиция. Болельщики ее с удовольствием поддерживают. Еще бы, ведь она не только позволяет сделать доброе дело, но и всласть пошвырять предметы на поле. Посмотрите, как это выглядит.

В такой атмосфере и голы праздновать приятнее.

В сумме эта акция собрала в прошлые выходные 19 (!) тысяч мягких игрушек. Клубный твиттер утверждает, что это рекорд.

Человеку, который это придумал, надо поставить памятник. Из плюша, естественно.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗНАЧИТ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

А еще клуб с сезона-2018/19 очень серьезно занимается вопросами экологии. В немалой степени благодаря президенту Анхелю Аро, чья компания занимается возобновляемыми источниками энергии и ее продажей. Например, они выходили на поле в футболках из переработанного пластика, собранного в окрестностях родного стадиона «Бенито Вильямарин», и подписывали партнерское соглашение с комитетом ООН по изменению климата (представитель клуба даже зачитывал доклад на климатическом саммите).

В «Бетисе» первыми среди клубов ла лиги стали изучали углеродный след, производимый командой и работниками. Замеряли количество потребляемой энергии и воды, подсчитывали размер выбросов от выездных матчей и т.д., а в декабре получили от независимой компании сертификат, подтверждающий уменьшение углеродного следа по сравнению с 2018 годом.

Самый крупный проект клуба в этом отношении – платформа устойчивого развития Forever Green, запущенной при участии ООН, правительства страны и Amazon в качестве спонсора. Этот проект объединяет компании, небезразличные к заботе об окружающей среде и готовые реализовывать различные мероприятия и инициативы по улучшению ситуации. За год в проект вошли полсотни организаций, вместе с которыми было проведено столько же мероприятий.

Не без помощи «Бетиса» проект осуществил строительство ветряной электростанции в Коста-Рике, организовал несколько парков электросамокатов, принял деятельное участие в восстановлении леса в Андалусии и очищении местной реки Гвадалквивир и теперь намерен открыть в городе несколько экоферм.

Сам клуб заменил освещение стадиона на более экологичное, создал внутреннюю систему устранения отходов, пересадил работников на электросамокаты, сократив количество выбросов углерода на 280 кг, и перевел продажу билетов и абонементов в онлайн. А в планах – самая экологичная на континенте база.

В общем, пока фанаты «Зенита» гордятся тем, что в клубных цветах нет черного, в «Бетисе» оправдывают наличие зеленого.

***

А еще посмотрите, как позитивно клуб отреагировал на итоги жеребьевки в Лиге Европы.

@realbetisbalompie

Hey, @zenitfc! 👋😜 #EuropaLeague #Betis #Zenit #tiktokfootballacademy

♬ sonido original - Real Betis Balompié

источник: «Советский спорт»
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