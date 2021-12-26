Карасев, Карпин, Клаудиньо, Акинфеев, Селихов и другие: те, для кого 2021 год стал выдающимся

В субботу мы определили десятку тех, кто будет вспоминать уходящий год без ностальгии.Настала пора порадоваться и за тех, кто совершил рывок наверх или в очередной раз доказал свою состоятельность.

СЕРГЕЙ КАРАСЕВ – лучший россиянин в мировом футболе

Единственный представитель России в футболе поистине топового уровня, что подтвердил на чемпионате Европы и в Лиге наций, где отсудил полуфинальный матч и не постеснялся удалить Леонардо Бонуччи. Регулярно судит главные матчи в РПЛ.

Популярность Карасева столь высока, что он даже был приглашен на Первый канал в шоу «Вечерний Ургант». От многих других его отличает не только запоминающийся образ, но и яркая жизнь за пределами футбольного поля, ведь Карасев еще и крутой металлист, регулярно участвующий в рок-концертах в составе группы Catharsis.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – европейские топ-матчи

В 2021 году самым футбольным городом России безапелляционно стал Санкт-Петербург. В мае здесь праздновали очередной чемпионский титул «Зенита», в июне-июле принимали семь матчей чемпионата Европы, в том числе два с участием сборной России и роскошный четвертьфинал Швейцария – Испания, а на закуску получили «Ювентус» и «Челси» в качестве гостей сине-бело-голубых по Лиге чемпионов. Да и расставание с мировым футболом получилось ярким – удар Оздоева в девятку в компенсированное время последнего матча лишил «Челси» первой строчки в группе.

«ДИНАМО» - командный прорыв года в РПЛ

Прогресс бело-голубых ошеломляет не только яркой игрой на футбольном поле и результатами в турнирной таблице, но и системностью работы клуба на всех уровнях. Это классный пример того, как все должно быть устроено. Спортивный директор Желько Бувач точечно усиливает команду, подписывая новичков, которые действительно необходимы Сандро Шварцу, а тот грамотно вписывает их в имеющуюся структуру. Этот тандем летом укрепил оборону и приобрел у «Рубина» Дениса Макарова, ставшего незаменимым элементом построений.

Прогрессируют и футболисты. Арсен Захарян закрепляется в сборной России, а без Даниила Фомина представить ее уже непросто. Себастьян Шиманьски играет важнейшую роль в середине поля, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев не оставляют шансов опытному легионеру Сильвестру Игбуну, отлично пользуется представленными возможностями Дмитрий Скопинцев.

Не имея такого подавляющего превосходства над соперниками в классе, как «Зенит», динамовцы идут всего в двух очках от лидера и демонстрируют столь динамичную и зрелищную игру, что на домашних трибунах впервые за годы стало собираться действительно много болельщиков, насколько это возможно в пандемийный сезон.

КЛАУДИНЬО – фокусник

Таких ярких новичков в чемпионате России не было давно. Клаудиньо обошелся «Зениту» более чем в три раза дешевле Малкома, а на поле играет куда более важную роль. Главное достоинство бразильца – желание получать удовольствие от игры, которое он преобразует в настоящие шедевры. Клаудиньо участвует почти во всех атаках, создает и нередко сам завершает красивые комбинации, а еще обладает великолепным ударом, что познали на себе в «Спартаке». Всего за полгода он стал самым ярким футболистом премьер-лиги.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН – появление в сборной и народная любовь

Карпин довольно неожиданно возглавил сборную после отставки Станислава Черчесова, последовавшей за провалом на Евро-2020. В национальной команде он столкнулся с аховыми кадровыми трудностями – Марио Фернандес международную карьеру завершил, Юрий Жирков остался без команды, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Алексей Ионов и Роман Зобнин выбывали из-за травм, а предыдущий капитан Артем Дзюба встал в позу.

Не имея времени на раскачку и ни одного товарищеского матча для знакомства с командой, Карпин стартовал с нулевой ничьей с Хорватией, за которой последовали пять побед подряд. И лишь за девять минут до конца отборочного цикла сборная обидно уступила первую строчку «шашечным» и отправилась в стыки.

И хотя игра россиян по-прежнему не впечатляет, многим болельщикам Карпин очень симпатичен, особенно на фоне предшественника. Во многом потому, что разговаривает с ними на одном языке, не ставит себя выше других и не стесняется жестко критиковать ни себя, ни игроков.

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ – главный вратарь поколения

О выдающемся значении Акинфеева для российского футбола говорит тот факт, что и Черчесов, и Карпин пытались уговорить вратаря помочь сборной. Но он неумолим. Возможно, потому ему и удается так здорово выступать за ЦСКА. Осенью он пропускал реже всех и достиг двух фантастических цифр – 500 матчей в РПЛ (рекорд лиги) и 800 во всех турнирах. Легенда.

🔝 9 – Игорь Акинфеев лидирует по числу сухих матчей в этом сезоне #ТинькоффРПЛ

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❓ Сколько сухих матчей у него будет по итогам сезона?

⠀#ЦСКА #Акинфеев pic.twitter.com/KVWHIUO5tV — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2021

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – возвращение мечты

Вратарю почему-то особенно удаются еврокубковые матчи. После гениального сейва в матче с «Севильей» в 2017 году казалось, что это голкипер номер один на годы, но серия тяжелых травм выбила его из колеи. Почти весь 2021 год он провел в роли запасного, однако в самый ответственный момент вернулся в рамку и сотворил два чуда, взяв пенальти в матчах с «Лестером» и «Легией». И это не считая чуть менее ярких спасений. Так он вернул уверенность и себе, и защитникам «Спартака». Если продолжит в том же духе, наверняка получит вызов в сборную России.

ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ – собирает из букв «п», «ж», «а» и «о» слово «счастье»

Пожалуй, самый недооцененный тренер России. Работает с «Сочи» второй сезон подряд и в условиях сравнительно высокой кадровой текучки и ограниченности ресурсов вновь собирает одну из самых авторских команд лиги, в которой блистают давно списанные со счетов Кристиан Нобоа (36 лет), Ивелин Попов (34), Жоаозиньо (33), Артур Юсупов (32) и Ибрагим Цаллагов (31). И параллельно открывает для РПЛ Матео Кассьерру (8 голов в 11 матчах), Родригао, Матео Барача и Данилу Прохина.

Твердостью характера и четким видением игры Федотов напоминает Семина и так же здорово выжимает из команды максимум. Весной сочинцы впервые в истории пробились в еврокубки, а к зимней паузе финишировали третьими.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - приз зрительских симпатий

Еще одна авторская команда, не оставляющая никого равнодушным. Весной самарцы выиграли первенство ФНЛ, заработав повышение в классе и дошли до финала Кубка, а осенью опередили в таблице куда более опытные «Спартак» и «Рубин».

За этот успех надо благодарить Игоря Осинькина, отлично работавшего и в «Чертаново», и в Самаре после массового переезда из Москвы группы игроков во главе с тренером. Самарцы чуть ли не наполовину состоят из воспитанников московской футбольной школы и обладают одним из самых молодых составов в лиге (25,1 года), но радуют своей энергетикой и симпатичной атакующей игрой.

Топ-клубы уже выстроились в очередь за лидерами команды: Иваном Сергеевым (весной побил бомбардирский рекорд ФНЛ), его тезкой Ломаевым, Антоном Зиньковским, Романом Ежовым и Юрием Горшковым, а юный Сергей Пиняев, проходивший стажировку в «Манчестер Юнайтед», уже забил первый мяч в РПЛ.

ГАМИД АГАЛАРОВ – открытие осени

Еще в июле о воспитаннике махачкалинского «Анжи» знали только избранные, а через несколько месяцев все уже всерьез обсуждают, в каком топ-клубе он продолжит карьеру и когда дебютирует за сборную России. Мощный рывок для нападающего, еще весной игравшего в ФНЛ. В новом сезоне он отметился дублями в ворота «Динамо», «Химок» и «Ростова», забивал «Зениту», «Сочи», «Краснодару» и «Рубину» и по итогам 18 туров с 13 голами стал лучшим бомбардиром лиги, обойдя Дзюбу, Сердара Азмуна, Федора Смолова и других результативных форвардов. И это в команде, занимающей второе место с конца!