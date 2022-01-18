Азмун перерос РПЛ, нужно уезжать. Перед ним выбор – новый вызов или большой контракт в «Зените»?

Азмун давно перерос уровень РПЛ, думаю, еще года два назад он с чистой совестью мог уехать. Здесь он выиграл все, а по пятому разу забивать условной «Уфе», кажется, не для честолюбивого спортсмена.

А теперь к сути дела. «Ювентус» продолжает переговоры по трансферу нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в настоящий момент итальянская и российская стороны поддерживают стабильный контакт, а 17 января между ними состоялся новый раунд переговоров. «Зенит» намерен получить за 27-летнего форварда 5 миллионов евро. «Старая синьора» предлагает 1 млн и еще 2 млн евро в виде бонусов.

Между тем, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о переговорах с «Ювентусом»

- Я уже неоднократно говорил, что никаких переговоров с «Ювентусом» нет.

Ранее он отметил, что в зимнее окно замену Азмуну найти будет трудно. Это так.

Похоже «Юве» настроен серьезно – Федерико Кьеза выбыл до конца сезона, срочно нужен легкий подвижный форвард. Азмун почти копия Кьезы, но, на мой взгляд, по футбольному похитрее чемпиона Европы. Кьеза более прямолинейный, прет напролом, и часто у него это получается. Но Азмун точно не хуже итальянца.

Но это «Юве», это огромное давление и плюс адаптация к сложному итальянскому чемпионату. Хотя поиграть в суперклубе – мечта любого амбициозного футболиста. Чтобы потом себя не корить – я хотя бы попробовал.

Но сейчас «Зенит» вряд ли отпустит форварда, если только «Юве» не увеличит сумму в разы, а этого не будет.

Впереди у «Зенита» Лига Европы, в РПЛ «Динамо» наступает на пятки, «Краснодар» может резко ожить с немецким специалистом во главе. С другой стороны, летом у Азмуна заканчивается контракт, тогда Питер за своего форварда вообще ничего не получит. В общем, для менеджмента «Зенита» задачка не из простых.

Есть еще первый, и, видимо, основной вариант – «Лион». Французы предлагают в районе 4-5 млн, и по некоторым источникам, сам Сердар склоняется к переезду во Францию, и даже вроде бы ездил в Лион присматривать дом.

Однако несколько дней назад появилась информация, что «Зенит» сделал нападающему очень хорошее предложение по новому контракту. Иранец пока отправился с клубом на сборы и взял паузу на раздумье.

- Азмун должен остаться, а «Зенит» должен делать все, чтобы форвард остался, – считает известный футбольный агент Дмитрий Селюк. - У него иранский паспорт, и плюс никто в Европе ему таких денег, как в «Зените, не даст. В «Лионе» он потеряет минимум в два раза в зарплате, а, возможно, и больше, учитывая, какие во Франции налоги.

- И чтобы развивать карьеру дальше, ему нужно будет себя здорово проявить в «Лионе», много забивать, что будет крайне сложно, и отыграть там полтора-два сезона, - аргументирует Селюк.

Мол, только после этого Сердар может сделать шаг на следующую ступеньку и перейти в какой-нибудь более именитый клуб, чем «Лион».

Все правильно – перспективы туманные, гарантий никаких, а в деньгах потеряет.

Потому здесь выбор простой: остаться в «Зените» и заработать столько, что не только детям, но и внукам хватит, либо принять новый вызов и рискнуть.

Можно эту ситуацию повернуть и так – спокойная привычная гавань, гарантированные шесть матчей Лиги чемпионов в год, и еще шесть-восемь напряженных игр в чемпионате России, а так - сплошная привычная рутина – «Урал», «Рубин», «Уфа».

Или - все с нуля, доказывать все по новой. Другой футбол, другой стиль, другой уровень сопротивления, другие стадионы и болельщики, другой азарт, и 38 матчей от ножа только в чемпионате Франции.

Выбор здесь очевиден – футбол или большие деньги? Что выберет Сердар, скоро узнаем.