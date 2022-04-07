Наш Хайкин или их Моуринью? Вторая причина смотреть сегодня Лигу конференций

Сегодня. 22.00. «Буде-Глимт» – «Рома»

А это еще одна пара, которая пересекалась на групповом этапе. Да еще как! Нечастый гость еврокубков «Буде-Глимт» ни разу не проиграл в матчах с «Зарей» и софийским ЦСКА, урвал гостевую ничью против «Ромы», но незадолго до этого произошло самое интересное – норвежцы дали увесистую пощечину на своем стадиону итальянскому гранду со счетом 6:1. В итоге, норвежский клуб занял вторую позицию в группе с разницей голов 14:5 и гордым нулем в графе «поражения». Далее «Буде-Глимт» в плей-офф прошел крепких середняков в виде «Селтика» и «АЗ». «Рома» же, с большим трудом, одолела «Витесс».

Этот матч точно достоин внимания, так как интересно, смогут ли норвежцы повторить успех или все же класс «Ромы» скажется в плей-офф. Кто пройдет дальше: российский вратарь Никита Хайкин или Жозе Моуринью – это огромная интрига.

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