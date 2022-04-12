Миодраг Божович обматерил журналиста прямо на пресс-конференции. Где Комитет по этике?

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

«Миодраг Божович на пресс-конференции после матча со «Спартаком» ярко ответил на вопрос журналиста, сотрудничающего с немецким журналом Kicker». Так отозвался о произошедшем телеканал «Матч-ТВ». Что же конкретно сделал черногорский тренер, что он произнёс, лаконично упрятанное пересказчиками в наречие «ярко»?

Полностью приведём расшифровку монолога тренера, потому что выкладывать видео – это в значительной степени рисковать получением новых штрафов от Роскомнадзора, ибо примерно половина слов там будут обсценной лексикой. Но если вам хочется увидеть это своими глазами и услышать своими ушами – гугл вам в помощь, легко нагуглите всё, что нужно.

Вначале журналист очень долго и очень нудно задает вопрос:

- Почему все-таки была такая слабая игра? Физическое состояние? Безволие какое-то… Можно найти отговорки, но на самом деле, сегодня была слабая команда.

- Скажите, какая Вы газета? – уточняет тренер.

- Немецкий журнал Kicker.

- Вы серьезно или шутите?

- Да, серьезно.

- Ты с Kicker’ом сотрудничаешь… А я с Kicker’ом не сотрудничаю. Спасибо, Kicker! Как тебе не стыдно, … (матерное слово), иди работай за Kicker, или в свою Германию, … (много матерных слов)

На последний словах тренер встает и покидает пресс-конференцию. Отборный мат продолжает звучать уже не из президиума.

Вот такое вот позорище.

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ И ПРОЧИЕ МОЛЧАТ. ПОЧЕМУ?

И где реакция всех структур? Где Комитет по этике, который традиционно возбуждается от любого дуновения ветра не в положенную сторону? Президент «Урала» Григорий Иванов всего-навсего сказал, что судья – «козёл» в частной беседе с человеком после игры – и за это его неделю уже песочат. При том, что и сказал по делу (решения экспертно-судейской коллегии РФС полностью подтвердили правоту уральца: судья – козел), и сказал не в публичном пространстве. Здесь же человек мало того что материт во время пресс-конференции другого ее участника – журналиста, задающего свой вопрос, так еще и делает это в хамоватой манере.

Да, мы знаем, что Божович, тренировавший восемь команд РПЛ, любит шутки ниже пояса, всегда включает в тренировочный процесс рассказывание сальных анекдотов – да ради бога, лишь бы это команде помогало. Если даёт результат – ок. Это закрытое пространство. Никто не видит, не слышит, да и не должен. Здесь же иная ситуация. И то, что прошло куча времени, а реакции нет – это удручает.

Да, тренеру может не нравиться вопрос, тренера может раздражать унылое повторение одного и того же по многу раз, но эта твоя работа, твоя доля, тебе за это деньги, в конце концов, платят. Так что будь добр, отвечай.

И что это за хамоватое и пренебрежительное отношение к прославленному немецкому журналу, который во многом задает стандарты, что такое сегодняшняя европейская спортивная пресса? Было время, я стажировался в Kicker – там работают совершенно потрясающие журналисты. Признаюсь, те дни, которые я провел в Нюрнберге, где расположена штаб-квартира этого издания, во многом перевернули мои представления о том, как должен работать спортивный журналист и что такое сегодняшний подход к созданию приложений для смартфона.

Но мы же сами с усами. Или в случае Божовича – с небритой бородой. Нам ничего не стоит раздать всем сестрам по серьгам. Да еще и уйти, обидевшись.

Я лично рассчитываю на реакцию со стороны этических начальников.