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«Рубин» и пианино от Старостиных. Почему «Спартак» рискует сегодня проиграть

Многие ждут сегодня вечером от красно-белых практически гарантированной победы над «Рубином», но все может быть не столь однозначно. Мы решили посмотреть, что пишут о «Спартаке» сегодня в хорошо информированных соцсетях.
«Рубин» и пианино от Старостиных. Почему «Спартак» рискует сегодня проиграть
16 апреля 2022 12:24
автор: Инесса Хачикян
автор фото: ФК «Спартак»

Очень многие наблюдатели обратили внимание на то, что «Спартак» в свежей своей истории всегда был командой, на которой соперник прерывал свои неудачные серии. Телеграм-канал «Вату покатали», часто остроумно описывающий нашу футбольную реальность (ну, думается, из названия это уже понятно), пишет, в частности, что сейчас именно такая ситуация: «У «Рубина» пять поражений подряд. Игроков нормальных нет, а Слуцкий уже давно поплыл. Лео уже с зимы – кандидат номер один на то, что во второй половине сезона труханы будут в черкашах («трусы будут грязными», в переводе с молодежного – Прим. ред.). И отмыться будет очень трудно.

Но не удивлюсь, если «Рубин» прервет свою серию неудач именно на «Спартаке». Хотя красно-белые смотрятся намного приличнее казанцев».

А автор канала «Футбольные темы» Артем Локалов, в прошлом журналист «Советского спорта», написал о странной истории накануне 100-летия «Спартака» (тема столетия, правда, глубоко сомнительна, о чем рассказал нам легендарный спартаковец Евгений Ловчев).

«Пианино, принадлежавшее одному из основателей «Спартака» Петру Старостину продают на Авито за 340 тысяч рублей.

Сергей Тюветский приобрел его у внука Петра Петровича Андрея несколько лет назад. Сейчас Сергей остался без работы - и ему приходится расставаться с антиквариатом, который покупал ранее.

Инструмент изготовлен в 1913 году на старейшей российской фортепианной фабрике братьев Дидерихс. До революции, когда фабрика прекратила работу, на ней было выпущено чуть менее 18 тысяч пианино. Номер того, что оказалось у Старостиных 16924.

Ранее «Спартак» объявил, от каких мероприятий в честь 100-летия клуба пришлось отказаться. История с приобретением пианино одного из братьев-основателей «Спартака» могла бы стать одной из самых ярких: клуб выкупает пианино, доставляет на стадион, где на нем исполняет клубный гимн музыкант и болельщик «Спартака» Денис Мацуев», – пишет Артем.

Но пока из «Спартака» к Сергею никто не обращался.

источник: «Советский спорт»
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