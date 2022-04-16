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Кержаков против Юрана. «Нижний» против «Химок». Нас ждет матч с кучей неизвестных

25-й тур завершится в воскресенье вечерней игрой в Нижнем Новгороде.
Кержаков против Юрана. «Нижний» против «Химок». Нас ждет матч с кучей неизвестных
16 апреля 2022 14:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Химки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ. 19.00. «НИЖНИЙ НОВГОРОД» – «ХИМКИ»

«Химки» это удивительная команда, которая притягивает к себе внимание на протяжении всего сезона, хотя на этот раз – в отличие от прошлого сезона – и находится почти постоянно в самом низу таблицы. Но весной клуб стал быстрыми темпами выбираться со дна, и всего одна победа при осечке «Рубина» выведет Дениса Глушакова и его коллектив в безопасную зону (хоты бы на время). Сейчас у «Химок» три победы подряд, последняя из которых выделяется по-особенному: счет 4:2 против ЦСКА дорогого стоит. Сергей Юран вопреки критике, грязным разговорам и неверии продолжает спасать практически потерянный сезон для «Химок».

У «Нижнего Новгорода» ситуация обратная. Клуб неплохо завершил первую часть чемпионата, но коллектив Александра Кержакова просто разваливается во второй его половине. Отчасти в этом виноват тяжелейший календарь из «Динамо», «Спартака», ЦСКА и других команд, поэтому именно матч против «Химок» покажет, есть ли у «Нижнего» реальные проблемы или им просто не везло в предыдущих встречах.

В ожидании матча можете пока ознакомиться с нашими раскладами на матчи субботы (по ссылке)

и отчетом о первом матче, который открыл 25-й тур еще в пятницу.

Открывается же воскресенье игрой в Туле, которая многое даст понять о ситуации в «зоне вылета». Ведь интрига есть не только на верхних этажах таблицы.

источник: «Советский спорт»
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