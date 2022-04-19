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Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году

18 апреля общество «Спартак» отмечало свое 100-летие. Мы позвонили легенде «Спартака» Евгению Ловчеву, чтобы узнать, как он отметил вековой юбилей.
Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году
19 апреля 2022 14:12
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Ничего я не отмечал, нет никакого 100-летия «Спартака», – категоричен Ловчев. – Я воспитанник Николая Петровича Старостина. А он нам рассказывал, что «Спартак» был создан 19 апреля 1935 года. Получается, что сегодня как раз 87 лет «Спартаку».

Почему же так разнятся версии даты создания клуба?
Изначальной эмблемой клуба является ромбик, внутри которого буква «С». Когда-то был создан футбольно-хоккейный клуб «Спартак», эта эмблема была зарегистрирована официально. Этот клуб возглавлял другой человек, но в руководстве был и Старостин. После смерти Старостина, клуб возглавил Николай Николаевич Озеров.

Футбольным клубом к тому времени руководили Романцев и Червиченко. Озеров совершенно справедливо потребовал деньги за использование товарного знака. Чтоб не платить, они вставили вместо буквы «С» в ромбик футбольный мяч.

Червиченко стал думать, как уйти тогдашнему их «Спартаку» от связи с историческим клубом. И они откопали, что Старостины в начале 20-х годов играли за «Пищевик», потом за «Красную Пресню» и т.д. Мол, эти команды являются прародителями «Спартака». Отсюда и появилась дата 18 апреля 1922 года. Но, мы группа ветеранов, не признаем эту дату в качестве даты создания клуба.

16 апреля нас собрал в ресторане легенда «Спартака» Никита Павлович Симонян, который фактически десятки лет являлся вторым человеком в клубе после Старостина.

Кто был на этом вечере?
Некоторые чемпионы СССР 1969 года – Анзор Кавазашвили, Витя Папаев, жены Хусаинова, Крутикова, Прохорова. Была и дочка Николая Петровича Елена Николаевна Старостина.

Никита Павлович твердо заявил, что братья Старостины создали «Спартак» 19 апреля 1935 года. И сказал, что не признает 1922 год в качестве даты создания клуба.

Затем Елена Николаевна Старостина объяснила, что отец создал «Спартак» в апреле 1935 года, и это было делом всей его жизни. Вот и вся история.

А сейчас самое главное хочу сказать. Я являюсь председателем общества «Спартак», который является владельцем исконного товарного знака клуба, того самого изначального с буковкой «С» в ромбике.

Мы в свое время отсудили права на этот знак у сына Анны Борисовны Алешиной, которая после Озерова владела этим знаком, а затем передала права на владения знаком своему сыну. Тот торговал им направо и налево.

Мы понимаем, что футбольный и хоккейные клубы являются основой «Спартака», поэтому готовы подписать договор о передаче исторического товарного знака футбольному и хоккейному клубам на безвозмездной основе.

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Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году
Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году
18 апреля общество «Спартак» отмечало свое 100-летие. Мы позвонили легенде «Спартака» Евгению Ловчеву, чтобы узнать, как он отметил вековой юбилей.
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