Евгений Ловчев: Нет никакого 100-летия «Спартака», Старостин создал «Спартак» в 1935 году

– Ничего я не отмечал, нет никакого 100-летия «Спартака», – категоричен Ловчев. – Я воспитанник Николая Петровича Старостина. А он нам рассказывал, что «Спартак» был создан 19 апреля 1935 года. Получается, что сегодня как раз 87 лет «Спартаку».

– Почему же так разнятся версии даты создания клуба?

– Изначальной эмблемой клуба является ромбик, внутри которого буква «С». Когда-то был создан футбольно-хоккейный клуб «Спартак», эта эмблема была зарегистрирована официально. Этот клуб возглавлял другой человек, но в руководстве был и Старостин. После смерти Старостина, клуб возглавил Николай Николаевич Озеров.

Футбольным клубом к тому времени руководили Романцев и Червиченко. Озеров совершенно справедливо потребовал деньги за использование товарного знака. Чтоб не платить, они вставили вместо буквы «С» в ромбик футбольный мяч.

Червиченко стал думать, как уйти тогдашнему их «Спартаку» от связи с историческим клубом. И они откопали, что Старостины в начале 20-х годов играли за «Пищевик», потом за «Красную Пресню» и т.д. Мол, эти команды являются прародителями «Спартака». Отсюда и появилась дата 18 апреля 1922 года. Но, мы группа ветеранов, не признаем эту дату в качестве даты создания клуба.

16 апреля нас собрал в ресторане легенда «Спартака» Никита Павлович Симонян, который фактически десятки лет являлся вторым человеком в клубе после Старостина.

– Кто был на этом вечере?

– Некоторые чемпионы СССР 1969 года – Анзор Кавазашвили, Витя Папаев, жены Хусаинова, Крутикова, Прохорова. Была и дочка Николая Петровича Елена Николаевна Старостина.

Никита Павлович твердо заявил, что братья Старостины создали «Спартак» 19 апреля 1935 года. И сказал, что не признает 1922 год в качестве даты создания клуба.

Затем Елена Николаевна Старостина объяснила, что отец создал «Спартак» в апреле 1935 года, и это было делом всей его жизни. Вот и вся история.

А сейчас самое главное хочу сказать. Я являюсь председателем общества «Спартак», который является владельцем исконного товарного знака клуба, того самого изначального с буковкой «С» в ромбике.

Мы в свое время отсудили права на этот знак у сына Анны Борисовны Алешиной, которая после Озерова владела этим знаком, а затем передала права на владения знаком своему сыну. Тот торговал им направо и налево.

Мы понимаем, что футбольный и хоккейные клубы являются основой «Спартака», поэтому готовы подписать договор о передаче исторического товарного знака футбольному и хоккейному клубам на безвозмездной основе.