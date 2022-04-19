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ФНЛ против РПЛ плюс главное московское дерби! Чего ждать от матчей Кубка в среду

Футбольный сезон в России подходит к своему завершению. В РПЛ осталось всего пять туров, а уже завтра мы узнаем имена всех команд, которые станут полуфиналистами Кубка России. У кого больше шансов составить кубковую топ-четверку – в нашем материале.
ФНЛ против РПЛ плюс главное московское дерби! Чего ждать от матчей Кубка в среду
19 апреля 2022 20:50
автор: Никита Шмытов

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ. 14.30. «ЕНИСЕЙ» – «РУБИН»

Еще один представитель ФНЛ, имеющий шансы войти в четверку лучших Кубка России сезона-2021/22. «Енисей» на данный момент располагается на четвёртой строчке, и команда имеет реальные шансы на прямой подъем вверх. В таких ситуациях обычно клубы бросают все силы на основное первенство, но здесь – иной случай. Красноярцам повезло с жеребьевкой, и им попался терпящий бедствие «Рубин», которому наплевать на кубок, ведь главное сейчас - остаться в РПЛ. Даже если исходить из кадровых ресурсов казанцев, то им попросту нет смысла тратить силы на второстепенный турнир.

Также в пользу «Енисея» играет статистика домашних встреч. Представители ФНЛ практически не проигрывают на своем стадионе. Из Красноярска с поражениями уезжали «Крылья», «Спартак», «Ахмат» и другие крепкие команды. Леониду Слуцкому точно будет сложно.

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ. 17.00. «АЛАНИЯ» «ЗЕНИТ»

Если Сергей Игнашевич поставил образцовую защиту в ФНЛ (об этом мы писали перед игрой его «Балтики»), то Спартак Гогниев сделал то же самое с атакой. При участии «Алании» забивается в среднем 3.4 гола. В этом сезоне владикавказцы уже выбили двух представителей лиги выше («Арсенал» и «Уфу»), но с «Зенитом» так легко уже точно не получится. Питерские представители не скрывают, что клуб в этом году хочет сделать золотой дубль, и все резервы для этого есть.

Наверняка это противостояние получится самым веселым. Как всегда, огненный и заряженный Спартак Гогниев еще больше мотивирован сильным соперником, и если даже «Алания» проиграет «Зениту», то это точно будет не стыдно и с атакующим оттенком.

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ. 19.30. ЦСКА «СПАРТАК» МОСКВА

Но даже экспрессивный Гогниев не сможет подарить те эмоции, которые вспыхивают каждый раз в самом главном дерби страны.

«Спартак» проваливает сезон, и единственным шансом на его спасение становится Кубок России. Впрочем, так было и раньше, но красно-белые редко проходили даже в полуфинал, а последний финал датирован аж 2006 годом, в котором они проиграли как раз ЦСКА.

ЦСКА из-за слабой игры в последних матчах не смог догнать «Динамо» и «Зенит», из-за чего для «армейцев» не осталось почти никакой мотивации сражаться дальше в РПЛ - то ли дело Кубок России.

В последних пяти матчах победу четыре раза праздновали игроки ЦСКА, но это дерби, поэтому результат предстоящего матча прогнозировать невозможно.

источник: «Советский спорт»
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ФНЛ против РПЛ плюс главное московское дерби! Чего ждать от матчей Кубка в среду
ФНЛ против РПЛ плюс главное московское дерби! Чего ждать от матчей Кубка в среду
Футбольный сезон в России подходит к своему завершению. В РПЛ осталось всего пять туров, а уже завтра мы узнаем имена всех команд, которые станут полуфиналистами Кубка России. У кого больше шансов составить кубковую топ-четверку – в нашем материале.
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