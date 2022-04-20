«Спартак» и «Локомотив» отпразднуют столетие дважды?

Календарь юбилейных дат российских футбольных клубов, выполненный не без доброй иронии, скрывается за этой ссылкой.

18 апреля 2022 года, «Спартак» официально отпраздновал 100-летний юбилей. Однако получился он скомканным. Не только потому, что клубу пришлось отменить множество мероприятий (в том числе из-за совсем безрадостного сезона), но и в связи с конфликтом с ветеранами во главе с Евгением Ловчевым. Лучший футболист СССР 1972 года отказывается признавать датой рождения великого клуба 1922 год, поскольку само название «Спартак» появилось лишь при Николае Старостине в 1935-м. Тогда же зародилось всесоюзное общество, был придуман ромбик и так далее.

Впрочем, со 100-летием «Спартак» уже поздравил Владимир Путин. А на Гознаке начали печатать «юбилейную» почтовую марку.

… А теперь под вопросом и намечавшийся юбилей «Локомотива». В 2016 году группой активистов при поддержке клуба было определено, что 23 июля 1922 года сыграла первый матч «Казанка», от которой сегодня тянут историю «Локо». Однако эту версию многократно критиковал историк железнодорожного спорта Евгений Алексеев.

Дело в том, что в 1941 году, когда возникла опасность, что немцы войдут в Москву, вся документация была сожжена — и документальных доказательств цепочки «Казанка» — Клуб Октябрьской революции (предполагаемый правопреемник «Казанки») – «Локомотив» не осталось.

Получилось, что юридически зафиксирована только одна дата – 12 января 1936 года, когда было основано общество «Локомотив». Это число и считалась официальным днем рождения клуба до 2016 года.

Телеграм-канал 19Λ81 сообщает о том, что новый директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Ольга Сучкова запросила у Алексеева коммерческое предложение на работы по поиску реальной даты, от которой можно вести историю клуба. Утверждать, правда это или нет, мы не беремся, но издание «Плеймейкер» утверждает, что в Черкизове постараются перенести юбилей. Вероятно, на 14 лет вперед.

Как бы то ни было, самое время создать календарь 100-летних юбилеев отечественных клубов. При его составлении учитывали все команды РПЛ, основанные в СССР клубы ФНЛ и избранных участников ФНЛ-2.

Отметим, что «Черноморец» и «Алания» уже пересекли 100-летний рубеж, причем оба клуба встретили знаковую дату вне РПЛ. Рискует там же «отпраздновать» юбилей и некогда славное «Торпедо»…