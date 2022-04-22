«Бавария» экономит на зарплате Левандовски, тот критикует тренера, а «Барселона» ждет поляка

По данным Sky Sport Deutschland, каталонский клуб хочет предложить «Баварии» 30-35 млн евро за польского форварда. Не так и много по нынешним временам. Видимо, все упирается в возраст Левандовски – в августе ему исполнится 34 года.

Дело в том, что контракт Роберта с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года. Тогда супербомбардир уйдет бесплатно, если «Бавария» за полгода до этого не предложит Роберту новый контракт. Мюнхенский клуб наверняка предложит поляку новый контракт, но Роберт хочет, чтобы ему существенно увеличили зарплату. «Бавария» пока этого делать не собирается. Из-за чего весь сыр-бор и разговоры об уходе в «Барселону».

С одной стороны, можно понять Роберта, столько сделавшего для клуба, и ставшего в Мюнхене топ-нападающим мирового класса. Но через год Левандовски будет уже почти 35. В таком возрасте зарплату повышают только Месси и Роналду.

Президент «Барсы» Лапорта не против приобретения поляка, испанские СМИ пишут, что форвард нравится и Хави. И тот уже разговаривал с Робертом, убеждая его переехать в Барселону.

Правда, сейчас у «Барселоны» перебор нападающих: к Депаю, Люку де Йонгу, Бретуэйту, который уже давно выбыл из обоймы, Усману Дембеле, зимой было приобретено ударное три – Ферран Торрес, Обамеянг и Адама Траоре. Для Левандовски нужно будет расчищать место, очевидно кого-то будут продавать.

А пока высказался председатель правления «Баварии» Оливер Кан.

«У Роберта есть действующий контракт с клубом. Мы общаемся с Левандовски и хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше. Конечно, в какой-то момент игрок начинает думать, что достиг здесь всего и выиграл все трофеи. Поэтому нужно время, чтобы убедить его остаться. Посмотрите на игроков, которые сменили клуб летом. С чем мы идентифицируем Роналду? А Месси? То же самое касается и Роберта».

А самой «Баварии» пока разброд и шатания после сенсационного вылета клуба из Лиги чемпионов от скромного «Вильярреала» а болельщики пребывают в шоке.

Издание Sport1.de пишет, что два лидера «Баварии» критикуют тактические решения тренера и жалуются на слишком сложные тренировки. И один из бунтарей –Левандовски, ему не нравится подход Нагельсманна, в частности – чрезмерное увлечение тактикой. Тренера это серьезно напрягает.

После поражения от «Вильярреала» наступила черная полоса – «Бавария» дома с трудом обыграла аутсайдеров из «Аугсбургом» 1:0. Внутри команды все больше распрей, это связано с огромными зарплатами некоторых игроков.

Словом, навалилось все одновременно. Будет ли в этой ситуации «Бавария» удерживать Левандовски?