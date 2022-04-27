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Одни жаждут требла, другие – сенсации. Чего нам ждать от игры «Ливерпуль» – «Вильярреал»?

В среду, 27 апреля, в 22:00 состоится матч, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22. Испанскую команду на протяжении всего плей-офф считают аутсайдером, но она показывает, что недостойна этого статуса. Поездка в Ливерпуль - жестокая и сложная проверка для Унай Эмери, но у него есть, что противопоставить шестикратному чемпиону этого турнира.
Одни жаждут требла, другие – сенсации. Чего нам ждать от игры «Ливерпуль» – «Вильярреал»?
27 апреля 2022 13:11
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Ливерпуль»

ФОРМА КОМАНД И ИГРОКОВ

«Ливерпуль» за последние 25 матчей проиграл лишь раз - «Интеру» в домашнем матчем Лиги чемпионов. В следующей встрече ЛЧ на «Энфилде» команда вновь не смогла добыть победу, но нужно признать - «красные» использовали смешанный состав против «Бенфики», благодаря успешному первому матчу. После четвертьфинала турнира «красные» выбили из кубка Англии «Манчестер Сити» и смяли «Манчестер Юнайтед» (4:0) с «Эвертоном» (2:0). Примечательно, что авторами последних шести голов стали пять разных футболистов.

«Вильярреал», несмотря на классное выступление в еврокубке, не забыл про Ла Лигу. После сенсационной ничьи с «Баварией» команда провела два матча в испанской лиге, по результатам которых она получила шесть очков к себе в копилку. Это позволило клубу подняться на седьмую строчку Ла Лиги, дающее квалификационное место в Лиге конференций на следующий сезон.

СОСТАВЫ

«Ливерпуль» имеет два практически равных состава, что дает возможность Юргену Клоппу варьировать ими без потери качества игры. Однако костяк команды всем известен и, скорее всего, Клопп не будет экспериментировать в полуфинале. Под вопросом лишь участие в матче Роберто Фирмино, но коллектив давно научился обходиться без него.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Тиаго, Фабиньо - Мане, Диаз, Салах

У гостей ситуация сложнее. Первый матч точно пропустит Йереми Пино из-за затянувшегося восстановления, а также под вопросом выход на поле Жерара Морено, который является лучшим бомбардиром команды после Арно Данджумы. Он тренируется, но с ограничениями.

Ориентировочный состав «Вильярреала» (4-3-1-2): Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Парехо, Капу, Коклен - Ло Чельсо - Алькасер, Данджума

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

● В последний и единственный раз команды встречались в плей-офф Лиги Европы 2016 года. Тогда они обменялись победами, но «Ливерпуль» сделал это более уверенно - 3:0 против 1:0.

● «Ливерпуль» одержал победу в 20 из последних 25 матчей.

● Главный арбитр матча Шимон Марциняк за последние десять матчей в ЛЧ назначил четыре пенальти.

● «Вильярреал» проиграл всего один матч в текущей Лиге чемпионов.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ МАТЧА?

Магия Уная Эмери довела скромный «Вильярреал» до полуфинала Лиги чемпионов, в которой были выбиты «Ювентус» с «Баварией» - и это не предел! Слова представителей «Ливерпуля» показывают, что клуб боится повторить ошибки вышеназванных команд, поэтому Юрген Клопп сделает все, чтобы этого не случилось. Домашний матч на «Энфилде» - отличный шанс решить исход всего двухматчевого противостояния, но это может сыграть злую шутку с англичанами.

«Вильярреал» уже сотворил историю, но как известно «аппетит приходит во время еды». С другой стороны - «Ливерпуль», который жаждет сделать требл по итогам сезона.

Отчет о том, как прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов – по нашей ссылке.

источник: «Советский спорт»
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Одни жаждут требла, другие – сенсации. Чего нам ждать от игры «Ливерпуль» – «Вильярреал»?
Одни жаждут требла, другие – сенсации. Чего нам ждать от игры «Ливерпуль» – «Вильярреал»?
В среду, 27 апреля, в 22:00 состоится матч, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22. Испанскую команду на протяжении всего плей-офф считают аутсайдером, но она показывает, что недостойна этого статуса. Поездка в Ливерпуль - жестокая и сложная проверка для Унай Эмери, но у него есть, что противопоставить шестикратному чемпиону этого турнира.
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