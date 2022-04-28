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Мино Райола, который не умер. Что этот агент значит для футбола и почему его так ненавидят?

Сегодня полдня гуляла фейковая новость, что 54-летний нидерландский футбольный агент Мино Райола умер после продолжительной болезни.
Мино Райола, который не умер. Что этот агент значит для футбола и почему его так ненавидят?
28 апреля 2022 19:09
автор: Сергей Терехов
автор фото: AS

Он представляет интересы таких известных футболистов как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд. Занимался карьерой Марио Балотелли, Генриха Мхитаряна, Джастина Клюйверта и Маттейса Де Лигта.

Кармине Райола (имя – Кармине, Мино – это прозвище) живет в Амстердаме и Монако.

Родился в 1967 году в итальянском городе Ночера-Инферьоре. В 1968 году перебрался с родителями в нидерландский Харлем. Работал в итальянском ресторане своих родителей в Харлеме. В возрасте 22 лет начал работать в менеджменте местного клуба «Харлем», в котором также пробовал выступать в качестве футболиста.

В начале 1990-х начал работать футбольным агентом в компании Sports Promotions. Работая в этой компании, в 1992 году он занимался трансфером Брайана Роя из «Аякса» в «Фоджу», в 1993 году под его руководством осуществились переходы Вима Йонка и Денниса Бергкампа из «Аякса» в «Интер», Марсиано Винка из «Аякса» в «Дженоа». Впоследствии он покинул компанию Sports Promotions и стал самостоятельным агентом. Его первым крупным трансфером в качестве независимого агента стал переход Павла Недведа из пражской «Спарты» в «Лацио».

Никогда не останавливается в развитии: свободно говорит на семи языках.

Но вокруг его имени постоянно случались скандалы: в мае 2019 года сначала Итальянская федерация футбола, а затем и ФИФА отстранили Райолу от футбольной деятельности на три месяца.

В 2018 году в прессе появились слухи о том, что Моуринью требует от Погба сменить агента. Француза представлял Мино Райола. Что спорить - он умеет продать своих игроков подороже и выбить им огромные контракты. Но Жозе полагает, что именно Райола отвлекает Погба от рабочего процесса. И он был прав.

Шесть лет назад Джанлуиджи Доннарумма ворвался во взрослый футбол: молодой 16-летний парнишка вдруг стал основным вратарем в таком клубе, как «Милан». Само собой, его имя было на слуху, а болельщики и руководство «россонери» души в нем не чаяли. Будущее футбола, новый Буффон – люди любят молодых талантов. Доннарумма стал брендом, а брендом нужно управлять.

На матче «Милан» – «Верона» появился баннер, на котором фанаты написали в адрес Доннаруммы «Убирайся, кусок дерьма». Летом агент игрока Мино Райола выбил из клуба огромный контракт для кипера, надавливая на «Милан» тем фактом, что через год соглашение закончится и Джиджи уйдет бесплатно. В итоге Доннарумма получил огромную «личку» (6 млн).

«Если у твоего игрока появился такой агент - жди беды», - писали в ту пору европейские СМИ. Вторили им и российские: «Агенты игроков словно продюсеры для звезд шоу-бизнеса: они вкладывают силы и деньги в продвижение своего игрока, чтобы потом выбить для него контракт пожирнее или продать в другой клуб, получив процент. И их работа дает плоды: как много посредственных певцов мы сейчас видим на эстраде? И как много переоцененных футболистов сейчас находятся в топ-клубах?»

Проблема в том, что даже клубы вынуждены играть по правилам агентов. Поль Погба как игрок не стоит 105 млн евро. И «МЮ» это прекрасно понимает. Но как бренд – безусловно! Его имя на слуху, его майки будут продаваться. Подписывая Погба за рекордную (на тот момент) сумму, «МЮ» не получил лучшего игрока в мире. Он получил игрока, на которого многие хотят посмотреть, внимание к клубу увеличится, а это можно монетизировать. В итоге цена всего футбола увеличивается.

Но винить в этом агентов? Глупо. Деньги правят миром. И поэтому Доннарумма, Мбаппе, Усман Дембеле будут получать огромные контракты, даже несмотря на их поведение.

В 2020 году он был признан одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира.

Зимой была информация о его госпитализации: он несколько недель провел в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

Хосе Фортес Родригес, помощник футбольного агента, опроверг информацию о его смерти следующими словами:

- Он в плохом состоянии, но не умер.

источник: «Советский спорт»
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