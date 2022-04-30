Новый поворот: «Зенит» станет чемпионом уже сегодня вечером?

В матче «Динамо» – «Урал» зафиксирован сенсационный результат: гости выиграли со счетом 3:2.

Таким образом, питерский «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня, 30 апреля. Чтобы завоевать титул, «Зенит» необходимо обыграть «Локомотив». Сейчас разница между «Зенитом» и его ближайшими преследователями – динамовцами – составляет 6 очков. Остальные из чемпионской гонки выбыли. Если «Зенит» победит, то разница составит девять очков.

Увы, «золотой матч» сейчас регламентом отменен. При равенстве очков (вдруг «Зенит» трижды проиграет, а «Динамо» трижды выиграет) будут учитываться дополнительные показатели. Сейчас на первом месте стоят личные встречи. По ним – выше «Зенит»: победа дома и ничья в гостях. Таким образом, если «Динамо» одержит победы в последних трех встречах, а «Зенит» – уступит, то по результатам очных встреч «Зенит» превзойдет «Динамо».

Матч 27-го тура «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:30

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