«Надо было в Лондоне оставаться». Болельщики освистали главу РПЛ Хачатурянца

Болельщик на трибунах – социальный феномен, который пока не сильно поддается управлению. Это на уличном митинге можно выпустить на улицу число «правоохранителей», которое будет в разы превышать вышедших протестующих. В чаше стадиона гуляет демократия. Мы здесь не даем никаких оценок, но факт остается фактом: никакие «профилактические беседы», никакая «работа» с прикормленными болельщиками результата не дают. Помните, как в присутствии губернатора весь «Вираж» пел на матче «Губернатор жлоб!» Я вот уже не вспомню сейчас сразу, что причиной послужило. Но песня в памяти осталась.

Питерские футболисты прогулялись по полю под золотым дождем (речь о конфетти и золотистых ленточках, взметнувшихся в воздух), дали интервью прессе, где зачем-то оклеветали Генича.

А потом глава РПЛ Ашот Хачатуряну – он человек новый, это Прядкин полтора десятка лет речи привык говорить – решил подойти к микрофону и сказать речь:

– Поздравляю футбольный клуб «Зенит» и всех болельщиков с победой в чемпионате сезона-21/22… - начал он было. Но раздался оглушительный свист. А затем –новое скандирование, заглушавшее абсолютно все: «На (матерное слово) фан-айди!»

Социальные сети отреагировали новой порцией ироничных комментариев. Так, канал «OFNEWS/Новости Околофутбола» пишет: «Надо было все-таки остаться в Лондоне, Ашот Рафаилыч». Напомним, в феврале глава РПЛ надолго покинул страну и в связи с известными событиями далеко не сразу вернулся, что служило поводом для очень долгих пересуд и инсинуаций на эту тему.