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Чьим будет второе место в чемпионате? Все расклады

Да, «серебро» - это уже не лигочемпионская строчка для нащего футбола. Но тем не менее титул вице-чемпиона в любые времена считался знаковым. До конца чемпионата – неполные три тура, и сразу четыре команды претендуют на серебро РПЛ. У кого из них больше шансов?
Чьим будет второе место в чемпионате? Все расклады
07 мая 2022 13:36
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

«Динамо» еще недавно рассчитывало составить борьбу «Зениту» за чемпионство в текущем сезоне, но резкий спад и три поражения подряд убили все шансы на золото. В 28-м туре бело-голубые проиграли 2:5 «Крыльям Советов», что в очередной раз пошатнуло шансы «Динамо» остаться хотя бы на второй строчке.

5. «Краснодар» - 45 очков

Оставшиеся матчи: «Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Ахмат» (д)

«Краснодар» - не благодаря, а вопреки - продолжает занимать высокое место в турнирной таблице. И не сказать, что целиком и полностью это заслуга ещё легионерского состава, который «набил» много очков в первой половине сезона. Молодой состав «быков» проиграл лишь трижды, при этом обыграв многие другие команды, не имеющих таких проблем с составом, включая «Спартак» и «Локомотив».

Главным матчем для «Краснодара» станет встреча с ЦСКА на домашнем стадионе, которая, возможно, вычеркнет одного из соперников в качестве претендента на второе итоговое место. Для Сафонова и компании ЦСКА - это удобный соперник, который лишь раз за последние пять матчей уезжал из Краснодара с победой.

4. ЦСКА - 47 очков

Оставшиеся матчи: «Сочи» (д), «Краснодар» (г), «Ростов» (д)

И если «Краснодару» придется сыграть всего один матч против команд из первой пятёрки, то у ЦСКА таких встреч в календаре две, да ещё и напоследок останется Валерий Карпин со своим прогрессирующим «Ростовом». Тяжелейший календарь

И всё бы ничего, но «армейцы» растеряли свой сумасшедший запал, который толкал их вперед в первых матчах весенней части чемпионата. В последних пяти матчах РПЛ ЦСКА заработал лишь пять очков из 15 возможных. С таким графиком на уверенный набор очков в борьбе за второе место надеяться не приходиться.

3. «Сочи» - 49 очков

Оставшиеся матчи: ЦСКА (г), «Нижний Новгород» (д), «Динамо» (г)

У «Сочи» не было явных провальных серий, но зато было неожиданное поражение «Крыльям» на своём стадионе, и если бы не оно, то именно сочинцы могли быть явными фаворитами в борьбе за вторую строчку.

Владимир Федотов и его команда хороши, но настоящая проверка их ждет на финише сезона. Сначала им предстоит приехать в гости к ЦСКА, которых они уже переигрывали в первом круге со счётом 4:1, затем будет домашний матч против борющегося за выживание «Нижнего Новгорода», а на последний тур - десерт: 21 мая - матч против «Динамо» на «ВТБ Арене».

2. «Динамо» - 52 очка

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (г), «Сочи» (д)

«Динамо» проиграло три последних матча, хотя в двух из них команде противостояли клубы из середины и подвала таблицы. Впереди - «Локомотив» и «Сочи», и если Сандро Шварц не сможет привести психологическое состояние коллектива в порядок, то о «серебре» точно можно забыть. Не исключено, что на команду повлияли слухи о скором уходе Сандро Шварца, которого активно сватают в «Герту», но факт остаётся фактом: с такой игрой второе, а может даже и третье место, не занять.

источник: «Советский спорт»
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