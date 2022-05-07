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Скинулись на троих. Стало известно, кому Абрамович продаёт «Челси»?

«Челси» объявил о согласовании сделки по своей продаже. Футбольный актив, резко подорожавший при Абрамовиче, отойдёт компании Тодда Боули Clearlake Capital, Марку Уолтеру и Хансйоргу Виссу. Собщаем все, что нам об этом известно.
Скинулись на троих. Стало известно, кому Абрамович продаёт «Челси»?
07 мая 2022 14:31
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК "Челси"

Сегодня утром «Советский спорт» уже привел перевод заявления лондонского клуба:

- 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании, чтобы потом полностью уйти на благотворительные цели, что подтверждено Романом Абрамовичем. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства страны. Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов в дополнительные инвестиции на благо клуба. Они включают в себя вложения в «Стэмфорд Бридж», академию клуба, женскую команду и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси». Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов. Тогда же будет предоставлена более подробная информация», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Абрамович объявил о намерении продать клуб 2 марта. А два дня назад на сайте «Челси» появилось заявление от лица Абрамовича:

- После публикаций в СМИ слухов, связанных с продажей «Челси», мы бы хотели прояснить некоторые моменты. Во-первых, намерения господина Абрамовича передать прибыль от продажи «Челси» в благотворительный фонд не изменились. После первого заявления команда господина Абрамовича определила круг должностных лиц ООН и представителей крупных благотворительных организаций, в чьи задачи входит создание Фонда и разработка направлений его деятельности. Ведущий независимый эксперт провел переговоры с правительством и представил проект структуры и первоначальные планы. Господин Абрамович не участвовал в этой работе, все действия осуществлялись независимыми экспертами, имеющими богатый опыт в области благотворительности и деятельности гуманитарных организаций. Во-вторых, господин Абрамович не требовал возврата кредита, такие утверждения являются полностью ложными, как и заявления о том, что Роман Аркадьевич увеличил стоимость клуба в последнюю минуту. Целью господина Абрамовича является найти хорошего владельца для «Челси», и он уже обратился к потенциальным претендентам с тем, чтобы они продолжили инвестирование в развитие клуба, в том числе в Академию, женскую команду, реконструкцию стадиона и деятельность Фонда «Челси». В результате санкций и других ограничений, которые были возложены на господина Абрамовича правительством Великобритании с того момента, как было объявлено о продаже клуба, кредит также попал под санкции ЕС и требует дополнительного одобрения. Это значит, что все активы будут заморожены, и их разблокирование потребует дополнительных процедур. Эти активы все еще относятся к Фонду. Правительство осведомлено об ограничениях и правовых последствиях. Господин Абрамович не имеет доступа к этим активам и не получит над ними контроль даже после продажи клуба. Несмотря на изменяющиеся условия после первого объявления о продаже, Роман Аркадьевич полностью сосредоточен на том, чтобы передать «Челси» в надежные руки и сделать все, чтобы прибыль от продажи пошла на благое дело.

Добавим несколько слов о владельцах, что Тодд Боули является совладельцем бейсбольного клуба «Доджерс», контрольный пакет акций которого принадлежит Марку Уолтеру.

Хансйорг Висс - швейцарский предприниматель, известный в медицинской сфере экономики.

К проекту были подключены экс-советник правительства Великобритании Дэнни Финкельштейн, который давно симпатизирует «Челси», и глава очень известного музыкального пиар-агентства Барбара Чароне, сотрудничающего с Мадонной, Кристиной Агилерой и другими звездами первой величины.

Чего ждать в ближайшие дни и недели? Сейчас должна быть запущена процедура проверки намеченной сделки со стороны лиги и британских властей. Тут нет ничего необычного, это как раз дежурная практика. Хотя всегда есть риски, что что-нибудь может всплыть подозрительное. Но вряд ли у компании известных в спортивном бизнесе людей возникнут проблемы. Главное – что процесс продажи уже запущен.

Кстати, Боэли не первый раз засматривается на «Челси», решило напомнить наше партнерское издание «Плеймейкер».

Он предпринимал попытки купить клуб в 2019 году за два с лишним млрд фунтов. Но Абрамович отказался от сделки. Интересно, жалеет ли об этом сегодня российский бизнесмен, против которого, напомним, 10 марта правительство Великобритании ввело санкции и заморозило его активы. До этого момента спихнуть клуб Роман Аркадьевич не успел, хотя в прессе появлялись турецкие варианты. Но это и неудивительно. Такие сделки за неделю не заключаются.

Абрамович владел клубом с 2003-го — почти два десятилетия. Приобрел он его за 140 млн фунтов, когда синие переживали не лучшие времена. С российским хозяином лондонцы выиграли почти все что можно: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, клубный ЧМ…

Потеряет бизнесмен на «Челси» сумму примерно в 1,7 млрд фунтов. Но такие времена. На сделку Абрамович пошел, чтобы клуб не разорился и не отправился на дно. За многие годы он успел прикипеть душой к этой команде, в чем не раз признавался.

На этом эпоха российского «Челси» завершена. Теперь у клуба начинается новая американская жизнь. Посмотрим, станет ли она столь же успешной, как это было при Романе Аркадьевиче. В Лондоне о нем многие будут вспоминать с теплотой. По крайней мере те, для кого спорт не ассоциируется с политикой.

источник: «Советский спорт»
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