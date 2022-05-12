Как «Спартак» «Енисей» переплывал

Ещё пару дней назад у многих была надежда на финал кубка страны, где бы играли два представителя ФНЛ, но «Динамо» во вторник успешно расправился с «Аланией», а в среду того же самого ждали от «Спартака», принимавшего «Енисей». Как сложился матч, чем удивили тренеры и другие нюансы прошедшей встречи - в нашем материале.

СОСТАВЫ

В прошлом туре чемпионата России «Спартак» одержал уверенную победу над «Уралом» в гостях (3:1), и было бы логично увидеть тот же стартовый состав в матче кубка, но Паоло Ваноли кое-что изменил. С первых минут отсутствовали: Селихов, Соболев, Чернов, Литвинов и Зобнин, а вместо них появились: Максименко, Перейра, Бакаев, а также Джикия и Жиго, пропускавшие прошлый тур из-за дисквалификаций.

«Енисей» продолжает бороться в ФНЛ за место в стыковых матчах, но главный тренер команды Александр Алфёров не стал пренебрегать кубком и выставил самый оптимальный состав, включая имеющих опыт в РПЛ Павла Шакуро, Никиту Глушкова, экс-игрока «Спартака» Александра Зотова и других.

ХОД МАТЧА

Частенько случается, когда у андердога и менее статусной команды в первые минуты матча наваливается мандраж, волнение и страх перед фаворитом матча, но здесь всё было наоборот. «Енисей» в первые 15 минут классно играл в короткий пас, креативил и не стеснялся комбинировать, но до железного голевого момента так и не доходило.

Защитники «Енисея» поддерживали атакующий настрой команды, располагаясь высоко от своих ворот, за что и поплатились. Дважды за одну минуту игроки«Спартака» сумели разрезать центр защиты гостей, но если в первом эпизоде пожадничал Бакаев и гол не состоялся, то Квинси Промес свой момент не упустил, пробив в угол ворот, не оставив шансов голкиперу. Ещё через две минуты прошёл ещё один проникающий пас за спину защитников, но всё тот же Бакаев вновь не сумел переиграть вратаря.

После гола соперники обменялись опасными моментами, но первый тайм больше голов не принес. Нужно отметить грамотное тренерское решение от Паоло Ваноли, который предпочёл габаритному и тяговитому Александру Соболеву более мобильного и скоростного Шамара Николсона. Тройка нападающих из Бакаева, Николсона и Промеса полностью оправдала себя.

Во втором тайме «Енисею» срочно нужно было решать проблему в защите, но двойная замена в перерыве никак на это не повлияла. Красноярцы не стали изменять себе и продолжали играть с высокой линией обороны, из-за чего практически любая передача красно-белых на ход зажигала огонь в штрафной Михаила Опарина. Второй гол «Спартака» недолго заставил себя ждать и состоялся на 60-й минуте единоличными усилиями Бакаева, который принял мяч в штрафной, обработал его и в фирменном стиле пробил в дальний угол со смещением.

При счёте 2:0 красно-белые расслабились, и в одном из эпизодов бригаде Сергея Карасёва даже пришлось долго и внимательно просматривать эпизод, в котором для гола «Енисея» не хватило всего нескольких сантиметров, но как оказалось, Максименко успел вовремя среагировать и красноярцы остались с нулем.

В концовке встречи своё слово сказал лучший бомбардир «Спартака» текущего сезона Александр Соболев, которому хватило всего 16 минут для гола. Очередная дыра в штрафной «Енисея» позволила Соболеву беспрепятственно принять мяч и аккуратно отправить его в дальний угол.

В итоге - 3:0, и полная деклассификация «Енисея».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

● Промес забил 80-й гол за «Спартак». Осталось забить всего семь, чтобы догнать Романа Павлюченко

● Бакаев забил второй гол в текущем розыгрыше кубка России. В РПЛ на его счету - ноль.

● В последний раз «Спартак» выходил в финал кубка России в 2006 году, где уступил ЦСКА со счётом 0:3

● «Спартак» сыграет в финале с московским «Динамо». В последний раз подобное было в 1950 году, тогда красно-белые выиграли - 3:0. Подробнее об этом – по ссылке.

● Финал Кубка России-2021/22 станет первым с 2007 года, в котором за титул будут бороться два московских клуба.