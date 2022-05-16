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Так должен ли вратарь держать ближний угол? Ошибся или нет голкипер «Зенита»

С детства нам вдалбливают «эксперты» одно и то же шаблонное утверждение: вратарь должен всегда отвечать за ближний угол своих ворот. Горячая дискуссия развернулась после того, как голкипер «Зенита» в матче против «Спартака» пропустил именно в ближний угол.
Так должен ли вратарь держать ближний угол? Ошибся или нет голкипер «Зенита»
16 мая 2022 20:53
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ФК «Спартак»

Рассуждения игравшего в футбол Дмитрия Быстрова, которыми он усладил слух зрителя во время послеигрового разбора на «Матч-ТВ», кому-то пришлись ко двору (как Евгению Ловчеву, например), а кому-то – совсем нет.

Понять, виноват ли Одоевский в пропущенном голе от «Спартака», пытаются многие.

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об игре вратаря «Зенита» Данииле Одоевском так:

- Когда вратарь пропустил мяч от игрока «Спартака» в ближний угол, это была грубейшая ошибка Одоевского.

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал эпизод, отвечая на вопрос журналиста, были ли ошибки со стороны Алипа и Одоевского, когда Соболев забивал гол?

- Нет, это достаточно сложный мяч для вратаря, - считает специалист. - Да, можно сказать, что в ближний угол пропустил, но винить Одоевского нельзя. Скорее, претензии к футболисту «Зенита», который дал подать с фланга, не накрыл - это считается грубейшей ошибкой. Да, и Соболев сыграл хорошо, самоотверженно, пошел на опережение.

Известный комментатор В. Уткин пишет в своём телеграм-канале: «Это очень несложно. Слева в атаке Спартаку прорваться дали? Дали. Подать в голову Соболеву дали? Дали. Алип Соболеву помешал? Нет. Пробил Соболев - плохо, хорошо? Да почти идеально. Если после всего этого у отыгравшего в РПЛ эксперта Быстрова есть необходимость прибегнуть к настолько общему месту, как «вратарь отвечает за ближний угол», то у меня в общем-то нет слов. Стоило столько играть, пережить, выяснить, заработать, чтобы произносить вслух даже не общее место, а прям место общего пользования. И если Быстрову кроме этой хрени нечего сказать, то в чем его экспертность? Я желаю ему, чтоб на рыбалке, которую он любит, ему бы всегда попадался только пангасиус.

У меня на этот счет 2 соображения.

1. Вратарь отвечает не за ближний угол. Он отвечает за ворота. И за то, чтобы не было гола.

2. Анализ ситуации, задача которого найти виноватого, жалок и презренен.

Ситуация в другом. Мог отбить Одоевский? Да. Если бы ему немного повезло.

К голу привела цепь ошибок. Подача на Соболева и его удар - если не смотреть больше ничего про «Спартак», начиная с Нового года, то двум ребятам место в АПЛ не ниже «Вулверхэмптона».

Так я думаю.

Ишь, накинулись на пацана…»

Иронично, но ведь всё по делу.

С комментатором соглашается авторитетный телеграм-канал «СБГ-аналитика»:

«Пропущенный гол нельзя ставить Одоевскому в упрёк. Причины: дистанция удара и сила кросса (что влияет на итоговую скорость после удара головой). Удар наносился после отличного кросса, почти с вратарской линии, с отскоком от газона. При таком ударе можно только занять правильную позицию, правильно сложиться и надеяться, что повезёт среагировать после отскока. Отскок от газона после удара был в одном метре от Одоевского. Среагировать на такое, даже если необходимо сместить руку всего на 10 сантиметров - за пределами физиологических возможностей даже одарённого подготовленного спортсмена».

источник: «Советский спорт»
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