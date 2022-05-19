Настроение против стабильности. Нас ждет феерический вечер: Германия играет стыки!

О том, как команды пришли к этому матчу, о той глубокой драматургии, котороая этому предшествовала – читайте здесь.

Форма команд

«Герта» - это команда-настроение, у которой череда побед может резко смениться такой же чередой поражений. Например, с января по март у клуба был отрезок, в котором он не мог выиграть десять игр подряд. При этом восемь из этих десяти игр закончились поражением. Затем наступил более или менее приемлемый период с набранными очками, но, увы, их не хватило для сохранения места в Бундеслиге.

«Гамбург» тоже невозможно назвать стабильной командой, хоть он и играла в лиге ниже. До последнего момента было неизвестно, получит ли место в «стыках» «Гамбург», но четыре победы подряд и итоговое третье место осчастливило фанатов данного клуба. Ведь несколько сезонов подряд они были четвертыми, и это уже начинало походить на злой рок!

Составы

Отчасти провал «Герты» связан с рядом травм, которые на протяжении всего сезона не давали команде играть в полную силу. Например, на старте года «сломался» основной голкипер последних лет Руне Ярштайн, а после травму получил второй вратарь Александр Шволов, которых теперь вынужден подменять 20-летний поляк Марцел Лотка. Вратарская позиция - сильнейшая головная боль для Феликса Магата.

Вероятнее всего, главный тренер не сильно отойдет от последнего состава, в котором его подопечные едва не вырвали очки у «Боруссии» из Дортмунда.

«Гамбург» тоже не будет кардинально что-то менять. Да и зачем, если механизм прекрасно работает? Точно участие не смогут принять давно получшивший травму Тим Лайбольд и отсутствовавший в последнем матче финский полузащитник Ансси Сухонен. Но главное для представителя второй Бундеслиги, что в полной боевой готовности находится их главный бомбардир Роберт Глатцель, настрелявший 22 гола за 34 игры.

Ориентировочный состав «Герты»: Ориентировочный состав «Гамбурга»: Факты и статистика

В последних десяти очных матчах ни разу не была зафиксирована ничья. Восемь раз побеждала «Герта», два раза - «Гамбург»

Всего в последних десяти очных матчах было забито 22 гола

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«Герта» забивает в 17 домашних матчах подряд

Чего ждать от матча?

В первой встрече команды, скорее всего, будут осторожничать и не форсировать события. «Герте» важно не пропустить, учитывая их проблемную вратарскую позицию и сумасшедшего форварда оппонентов, забивающий в последнее время почти в каждой игре.

«Гамбургу» в свою очередь, нужно не сломаться психологически и перешагнуть все прошлогодние неудачи. Некогда великий по немецким меркам клуб застрял во втором дивизионе, но теперь они дождались матча, о котором мечтали несколько последних лет.