Худший сезон в карьере Слуцкого. Так драматично из РПЛ еще не вылетали

КТО СЛОМАЛ ТО, ЧТО РАБОТАЛО?

Слуцкий вылетел в ФНЛ. Чтобы осознать исход чемпионата России, надо повторить это как минимум пять раз подряд. Слуцкий вылетел в ФНЛ. С «Рубином», по стоимости состава превосходящим «Сочи», который финишировал вторым вслед за «Зенитом» и размазал в решающем матче «Динамо» 5:1. Возможно ли в это поверить?

Пожалуй, это царя Леонида это был поистине уникальный сезон. Прошлый он завершил на четвертом месте и пробился в еврокубки, но летом совершил роковую ошибку – сломал то, что работало. Понятно, что лидеров Дениса Макарова и Карла Старфельта с опытными Дарко Йевтичем и Сильвие Бегичем продавало руководство, но Рустем Сайманов не раз подчеркивал абсолютное доверие тренеру, а значит, без его одобрения пойти на это не мог.

СНИМАТЬСЯ В КЛУБНЫХ ВИДЕОРОЛИКАХ ПОЛУЧАЕТСЯ ЛУЧШЕ

Слуцкий поверил в иллюзию сам и убедил в ней боссов – мол, ставка на перспективную молодежь за несколько лет сможет поднять команду на вершину. В целом, в теории так оно и есть, но для поступательного роста требуется регулярно попадать с новичками. Не каждому дано стать «Крыльями Советов», зато легко превратиться в «Локомотив» (пусть, сегодня жезнодорожники и выиграли в Самаре, КПД команд несоизмерим).

Летом клуб потратил заработанные на продаже Макарова и Старфельта средства на Андреса Дрейера, Сеяда Хакшабановича и Монтассара Тальби, но к тому моменту уже постыдно вылетел из Лиги конференций от дебютанта еврокубков польского «Ракува». Вылетел очень драматично – на последней минуте ответного матча Хакшабанович не реализовал пенальти. Через восемь месяцев история повторится, но куда более жестоким образом…

Уже осенью было видно, что команда не складывается. Ее костяк составляли вроде бы что-то повидавшие легионеры вкупе со сравнительно молодыми россиянами, которым участие в веселых роликах от СММ службы давалось куда лучше, чем победы на футбольном поле. С 4-го по 13-й тур «Рубин» выиграл лишь один матч – 4:0 у «Урала», потом еще победил ЦСКА (1:0) и «Сочи» (2:1), но завершил ту часть сезона четырьмя поражениями подряд. Однако никто на этот звоночек не среагировал.

Тут еще стоит добавить, что клуб эпично промахнулся с Хвичей Кварацхелия. С прошлой весны его каждую неделю отправляли в «Наполи» или «Милан». Техничный грузин погрузился в мечты, забив на происходящее в реальности. Стало заметно, что каждым действием он пытается продать себя за рубеж, нередко в ущерб команде. А когда трансфер не состоялся, стал выходить на поле исключительно рефлекторно. Клуб обязан был его продать раньше, но пожадничал и ни с кем не договорился, а после 24 февраля тот ушел бесплатно. «Рубин» потенциально потерял под 20 млн евро. Ладно, пусть, 10-15 млн, но это были средства, которые могли усилить команду, спася от вылета.

МИФ О ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Увы, и в зимнее трансферное окно Слуцкий остался в плену своих иллюзий. Резкий прогресс Александра Головина, которому экс-тренер сборной России специально писал программу развития, ввел его в заблуждение о том, что он умеет раскрывать молодежь. На самом деле, Головин оказался уникумом, а тренер в ЦСКА он выезжал исключительно на классе игроков, и когда у Евгения Гинера иссяк поток наличности, команда стала планомерно загибаться. Головин в тот момент был ярким всплеском, но не результатом системной работы тренерского штаба.

Зимой в Казань приехали Александр Ломовицкий, Виталий Лисакович, Егор Тесленко, Марат Апшацев, Константин Кучаев. Еще ранее Слуцкий получил Германа Онугху, Солтмурада Бакаева, Александра Зуева, Леона Мусаева, а до того Ивана Игнатьева за сумасшедшие 7 млн евро. Многие из них прошли через большие клубы, поэтому как-то само собой обрели статус перспективной молодежи. Слуцкий решил, что сможет вытянуть их на новый уровень. Это усиление обошлось в 18 млн.

Тесленко, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Апшацев и Лисакович вышли в решающем матче с «Уфой» с первых минут, а Онугха и Мусаев – на замену. Весь второй тайм они запойно отбивались, пока не пропустили судьбоносный гол на 90-й минуте…

ОТ ПЕНАЛЬТИ ДО ПЕНАЛЬТИ: ДВА ЭПИЧНЫХ ПРОМАХА СЕЗОНА

Весну «Рубин» не просто завалил, а сделал это грандиозно, со вкусом. В РПЛ хватало команд, развалившихся по ходу сезона, но даже нищий «Анжи» выбыл с куда большим достоинством. Конечно, в клубе не ожидали массового побега легионеров, резко передумавших играть в России. И конечно, это спутало Слуцкому карты. Но в такой же ситуации оказались все его конкуренты, и лишь Миодрагу Божовичу и Слуцкому не удалось быстро перестроиться.

Есть и еще более яркий пример – «Краснодар» весной потерял вообще всех иностранцев, а один из матчей завершал 11 воспитанниками. Воспитанниками, Карл! В этом составе «быков» кроме Матвея Сафонова и Алексея Ионова никто и пороху-то не нюхал, но они после зимней паузы взяли 21 очко – в три (!) раза больше казанцев – и финишировали выше ЦСКА.

А «Рубин» чем дальше, тем больше позорился. 1:6 от ЦСКА, 0:6 от «Сочи» были даже не звоночками, а воем сирен, что команда потеряла управление, а 0:3 от аутсайдера «Урала» в предпоследнем туре окончательно пригвоздили игроков психологически. Даже поведя в счете в матче с «Уфой», они не верили в себя – врылись в собственную штрафную и смотрели на таймер. Потому что «Уфа» привыкла биться, вгрызаться и спасаться, а игроки «Рубина» ничего подобного за собой не замечали.

Удивительно, но даже в таком положении им едва не удалось спастись. Пропустив на 90-й минуте, они всей командой бросились забивать, и дважды им откровенно не повезло – сначала Мусаев едва не закатил мяч в дальний угол, но тот встретил на своем пути штангу, а затем Лисакович попал в стойку с пенальти. Вылетом из-за бездарного удара с «точки» на последних секундах сезон «Рубина» начался и тем же завершился. Все и должно было произойти именно так, потому что психологически молодая не верящая в свои силы команда была не готова к таким стрессам, в которые вогнал ее тренер. В августе в решающий момент дрогнул Хакшабанович, теперь Лисакович…

Увы, руководство поверило в репутацию некогда очень перспективного тренера Слуцкого, вот уже лет шесть нигде себя толком не проявлявшего и находящегося во власти мифа о своих способностях развивать «талантливую молодежь». А может, и сама молодежь оказалась не столь хороша, как от нее ожидали. Тот, кто видел весной игру защитника Тесленко, меня поймет. Играй он за «Спартак» или ЦСКА, о Николае Рассказове с Виктором Васиным никто бы уже не вспоминал.

КАЗАНЬ, ВОЗВРАЩАЙСЯ!

Больно терять «Рубин», потому что среди региональных клубов он был одним из самых надежных – и в финансовом, и в спортивном плане. Он подарил нам несколько ярчайших историй – драматичную бронзу-2003, сенсационное золото-2008 и 2009, легендарную победу над «Барселоной» на «Камп Ноу» (той, что еще была в полном порядке). Здесь стали звездами РПЛ Алехандро Домингес, Сердар Азмун, Кристиан Ансальди, Сальваторе Боккетти, Кристиан Нобоа, Бибрас Натхо, Роман Еременко и Гекдениз Карадениз, блеснули Александр Бухаров и Александр Рязанцев, засветились Сергей Семак, Сергей Ребров, Ян Мвила, Карлос Эдуардо, Обафеми Мартинс, Нельсон Вальдес…

Это были впечатляющие два десятилетия. Конечно, Казань вернется в премьер-лигу. По-другому и быть не может. Надеюсь, что вернется сильной. И снова включится в борьбу за места на самом верху. Но для этого ей надо оглянуться назад и честно ответить на вопрос, с теми ли людьми она пыталась пройти этот путь. Помнится, так веривший в Слуцкого Сайманов столь сильно впечатлил коллег, что в 2020 году опередил в голосовании на членство в исполкоме РФС самого Евгения Гинера. Сегодня это звучит, как злая ирония.

Пойдет ли Слуцкий в ФНЛ? Доверят ли ему рулить командой и дальше? Было бы интересно хотя бы потому, что в России еще не было тренера, работавшего и в ФНЛ, и в чемпионшипе. Но нужно ли это клубу? «Уфа» вот справилась с Алексеем Стукаловым, который шесть лет назад был ассистентом в «Балтике» в то время, как Слуцкий ехал со сборной с Евро-2016. А «Краснодару» пришелся ко двору Александр Сторожук, которого и в лицо-то многие до сих пор не запомнили. Может, пора перестать гоняться за громкими именами и обратить внимание на тех, кто реально дает результат? «Сочи» вот пошел по этому пути, позвав Владимира Федотова, и сегодня празднует историческое серебро, а «Рубин» возвращается в туманное прошлое.

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