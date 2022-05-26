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Моуринью – первый тренер, выигравший три евротурнира! «Рома» взяла Лигу конференций

Тил не забил, Мхитарян получил травму, Шомуродов вышел на несколько минут, а Хендрикс даже не появился на поле.
Моуринью – первый тренер, выигравший три евротурнира! «Рома» взяла Лигу конференций
26 мая 2022 00:07
автор: Артем Зибрак
автор фото: Соцсеть Лиги конференций

ДВА СПАРТАКОВЦА В ФИНАЛЕ

Исторический день! В среду вечером завершился первый розыгрыш третьего евротурнира. Пусть, до плей-офф в силу уровня участников интерес к нему был не столь велик, зато в матчах на выбывание стало по-настоящему горячо, а до решающего матча добрались «Рома» и «Фейеноорд».

Эта пара участников – также отличная реклама турниру, ведь и итальянский, и нидерландский клубы в Европе на хорошем счету, но евротрофеи им, конечно, давно уже не светят. А тут такой шанс для их болельщиков, футболистов, тренеров. Даже выигравший уже все Жозе Моуринью не относился к этой возможности свысока.

Для болельщиков из России наверняка дополнительный интерес представляло появление на поле полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна (жаль, он был заменен из-за травмы уже на 17-й минуте), форварда Элдора Шомуродова (вышел в концовке) и арендованного «Фейеноордом» у «Спартака» Гуса Тила. В запасе голландского клуба остался еще один красно-белый – Йоррит Хендрикс. А ведь в финале Лиги Европы играл еще и Фэшн Сакала.

Фаворитом пары перед матчем считались более опытные и мастеровитые римляне, однако на стороне их соперника была статистика – ни одного поражения на протяжении всего турнира. И это при том, что роттердамцы стартовали еще в июле, со второго квалификационного раунда. Они прошли без поражений «Дриту» (Косово), «Люцерн», «Эльфсборг», «Маккаби» Хайфа, пражскую «Славию» (в группе и плей-офф), берлинский «Унион», «Партизан» и даже «Марсель». Неплохо, не правда ли?

КЛАССИЧЕСКИЙ МОУРИНЬЮ

Голландцы запомнились еще и очень ярким результативным футболом – лишь в трех матчах из 18 было забито менее трех мячей, зато в пяти играх не менее пяти голов. Понимал это и Моуринью, поэтому никого не удивило, что в дебюте встречи желто-красные отдали сопернику мяч и наблюдали за ним издалека. Классика от португальца.

Ожидал этого и его визави Арне Слот, поэтому футболисты «Фейеноорда» не форсировали события, перекатывая мяч между защитниками и опорниками. Оно и понятно. Стоило в середине тайма пойти вперед большими силами, как последовала мгновения контратака, в которой Тэмми Абрахам легко обыграл защитника Гернота Траунера, вынудив его сорвать свой прорыв ценой предупреждения.

Так мало-помалу стало понятно, что контролируют игру итальянцы. К середине тайма они еще и стали встречать соперника выше, все сильнее сжимая тиски и осложняя сопернику розыгрыш мяча на своей половине. Атакующее трио Луис Синистера – Рейсс Нелсон – Сирил Дессерс вкупе с Тилом оказались практически отрезаны от активной игры.

Римляне почувствовали, что все в их руках, и на 32-й минуте провели результативную атаку. Джанлука Манчини совершил заброс в штрафную из глубины, Траунер неверно выбрал позицию и перехватить подачу не смог, а Николо Дзаньоло красиво принял мяч на грудь и вторым касанием протолкнул мимо вратаря. Весомая доля этого гола – дело случая, тем не менее, из логики римской игры он вытекал. Да и сколько таких необязательных мячей за карьеру Моуринью забили его команды?!

ПАТРИСИУ И ШТАНГА СПАСАЮТ МОУРИНЬЮ

Итальянцы были уверены, что и второй тайм получится таким же сонным, поэтому оказались не готовы к тому, как круто переключил скорости соперник. Голландцы перестали осторожничать, заиграли в свой футбол и создали три убойных момента. Лишь Руй Патрисиу при помощи штанги сумел спасти партнеров от больших проблем.

Особенно тяжело приходилось на правом фланге Рику Карсдорпу, которого терроризировал Синистерра при поддержке прописавшегося в атаке фулбэка Тирелла Маласии. Кого стоит отметить у римлян помимо Патрисиу, так это центральных защитников Манчини и Криса Смоллинга. Первый как мог страховал Карсдорпа, второй заблокировал массу потенциально опасных ударов.

Моуринью терпел до середины тайма и выпустил Леонардо Спинаццолу (правда, на левый фланг обороны вместо Николы Залевского) и Жордана Верету. Тот не так хорош у чужой штрафной, как Дзаньоло, но крепче бетонирует середину поля. Замены сработали. «Роме» удалось вернуть контригру и в конце концов устоять перед шквалом атак голландцев.

Так Моуринью стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть все три евротурнира – Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Кроме того, последний титул «Ромы» был датирован 2008 годом, когда ей удалось победить в Кубке Италии. Португалец обнулил эту статистику в первый же сезон. Особенный. А «Фейеноорд» жаль, команда точно была не хуже итальянского гранда, но чтобы победить Моура, недостаточно уметь хорошо играть в футбол.

Лига конференций. Финал

«Рома» - «Фейеноорд» - 1:0 (1:0)

Гол: Дзаньоло, 32.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Ибаньес, Смоллинг, Залевски (Спинаццола, 67), Карсдорп (Винья, 89), Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян (Оливейра, 17), Дзаньоло (Верету, 67), Абрахам (Шомуродов, 89).

«Фейенорд»: Бейло, Маласиа (Джаханбакш, 89), Сенеси, Траунер (Хольмгрен-Педерсен, 74), Гертрейда, Кекчю (Волемарк, 88), Аурснес, Тил (Торнстра, 59), Синистера, Нелсон (Линссен, 74), Дессерс.

Предупреждения: Траунер, 25. Пеллегрини, 37. Залевски, 66. Патрисиу, 84. Спинаццола, 90+4.

Судья: Ковач (Румыния).

источник: «Советский спорт»
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