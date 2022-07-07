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«Зенит» дороже, «Спартак» моложе. Сравниваем составы команд перед Суперкубком России

Всего через два дня два самых популярных клуба страны разыграют первый трофей нового сезона.
«Зенит» дороже, «Спартак» моложе. Сравниваем составы команд перед Суперкубком России
07 июля 2022 16:23
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

В субботу матчем «Зенит» - «Спартак» в Суперкубке России стартует новый футбольный сезон. Мы решили присмотреться к составам команд в преддверии очной встречи. Они подтверждают, что шансы на победу у действующих чемпионов страны значительно выше, но и подчеркивают разницу в принципах комплектования команд.

– Обойма питерцев авторитетным порталом transfermarkt оценивается вдвое дороже, чем у их соперников: 151,1 млн евро против 77,45 млн.

И потратили сине-бело-голубые на сборку своего состава более чем в два раза больше – 148,4 млн против 66,9 млн.

Три самых дорогостоящих зенитовца: Малком (40 млн), Вендел (20,3) и Вильмар Барриос (15). У «Спартака» это трио выглядит следующим образом: Педро Роша (12 млн), Квинси Промес (8,5) и Шамар Николсон (8).

Отдельно проговорим: Педро Роша обошелся красно-белым в 12 млн – дороже Александра Соболева, Виктора Мозеса и Мацея Рыбуса, вместе взятых (9,8).

Сине-бело-голубые редко развивают своих воспитанников. Например, Михаил Кержаков и без учета аренд успел покататься по другим командам, а вернулся свободным агентом из «Анжи», а Данила Кругового пришлось выкупать у «Уфы» за 2 млн. Только вратарь Даниил Одоевский сразу пробился в состав.

Зато питерцы не чураются игроков с истекшими контрактами. Так в команде появились Кержаков, Александр Ерохин и Зелимхан Бакаев.

Москвичи, наоборот, редко подписывают свободных агентов (только Рыбус нынешним летом), зато часто заигрывают своих воспитанников: Александр Максименко, Николай Рассказов, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов.

В обеих командах больше местных воспитанников, но мы брали только тех, кто сравнительно регулярно выходил на поле в футболке родной команды, поэтому не учли, например, Дмитрия Маркитесова и Кирилла Кравцова.

Главный ветеран «Зенита» – Кержаков. Без учета аренды в «Оренбург» (2017) он в команде семь лет. В «Спартаке» Роман Зобнин шесть лет наблюдает за приходом новых футболистов.

У обоих соперников сравнительно свежие составы. Зенитовцы в среднем провели в команде 2,04 года, а спартаковцы – 1,96 (и это с учетом Педро Роши, приобретенного в 2017 году, а на деле почти не игравшего в России). Добавим, что при подсчете, дабы не усложнять, мы не учитывали отъезд футболистов в аренды.

Самая сыгранная линия «Зенита» - полузащита. Только три футболиста приехали после 2019 года – Вендел (2020), Клаудиньо (2021) и Бакаев (2022). У «Спартака», напротив, в средней линии только два старожила: Зобнин (2016) и Наиль Умяров (2019). А самая стабильная линия – вратарская: тезки Александры Селихов (2017) и Максименко (2018).

В суммарном топ-7 самых дорогостоящих футболистов обеих команд шесть игроков «Зенита»: Малком (22 млн), Барриос (20), Вендел (19), Клаудиньо (18), Дуглас Сантос (16), Кузяев и Промес (по 9). И лишь один россиянин.

Средний возраст игроков «Зенита» на полтора года старше их соперников по Суперкубку – 25,9 года против 24,2.

«ЗЕНИТ» ПОТРАТИЛ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО СОСТАВА 148,4 МЛН ЕВРО

* По данным transfermarkt

«СПАРТАК» ПОТРАТИЛ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО СОСТАВА 66,9 МЛН ЕВРО

источник: «Советский спорт»
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