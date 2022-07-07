«Зенит» дороже, «Спартак» моложе. Сравниваем составы команд перед Суперкубком России

В субботу матчем «Зенит» - «Спартак» в Суперкубке России стартует новый футбольный сезон. Мы решили присмотреться к составам команд в преддверии очной встречи. Они подтверждают, что шансы на победу у действующих чемпионов страны значительно выше, но и подчеркивают разницу в принципах комплектования команд.

– Обойма питерцев авторитетным порталом transfermarkt оценивается вдвое дороже, чем у их соперников: 151,1 млн евро против 77,45 млн.

– И потратили сине-бело-голубые на сборку своего состава более чем в два раза больше – 148,4 млн против 66,9 млн.

– Три самых дорогостоящих зенитовца: Малком (40 млн), Вендел (20,3) и Вильмар Барриос (15). У «Спартака» это трио выглядит следующим образом: Педро Роша (12 млн), Квинси Промес (8,5) и Шамар Николсон (8).

– Отдельно проговорим: Педро Роша обошелся красно-белым в 12 млн – дороже Александра Соболева, Виктора Мозеса и Мацея Рыбуса, вместе взятых (9,8).

– Сине-бело-голубые редко развивают своих воспитанников. Например, Михаил Кержаков и без учета аренд успел покататься по другим командам, а вернулся свободным агентом из «Анжи», а Данила Кругового пришлось выкупать у «Уфы» за 2 млн. Только вратарь Даниил Одоевский сразу пробился в состав.

Зато питерцы не чураются игроков с истекшими контрактами. Так в команде появились Кержаков, Александр Ерохин и Зелимхан Бакаев.

– Москвичи, наоборот, редко подписывают свободных агентов (только Рыбус нынешним летом), зато часто заигрывают своих воспитанников: Александр Максименко, Николай Рассказов, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов.

В обеих командах больше местных воспитанников, но мы брали только тех, кто сравнительно регулярно выходил на поле в футболке родной команды, поэтому не учли, например, Дмитрия Маркитесова и Кирилла Кравцова.

– Главный ветеран «Зенита» – Кержаков. Без учета аренды в «Оренбург» (2017) он в команде семь лет. В «Спартаке» Роман Зобнин шесть лет наблюдает за приходом новых футболистов.

– У обоих соперников сравнительно свежие составы. Зенитовцы в среднем провели в команде 2,04 года, а спартаковцы – 1,96 (и это с учетом Педро Роши, приобретенного в 2017 году, а на деле почти не игравшего в России). Добавим, что при подсчете, дабы не усложнять, мы не учитывали отъезд футболистов в аренды.

– Самая сыгранная линия «Зенита» - полузащита. Только три футболиста приехали после 2019 года – Вендел (2020), Клаудиньо (2021) и Бакаев (2022). У «Спартака», напротив, в средней линии только два старожила: Зобнин (2016) и Наиль Умяров (2019). А самая стабильная линия – вратарская: тезки Александры Селихов (2017) и Максименко (2018).

– В суммарном топ-7 самых дорогостоящих футболистов обеих команд шесть игроков «Зенита»: Малком (22 млн), Барриос (20), Вендел (19), Клаудиньо (18), Дуглас Сантос (16), Кузяев и Промес (по 9). И лишь один россиянин.

– Средний возраст игроков «Зенита» на полтора года старше их соперников по Суперкубку – 25,9 года против 24,2.

«ЗЕНИТ» ПОТРАТИЛ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО СОСТАВА 148,4 МЛН ЕВРО

* По данным transfermarkt

«СПАРТАК» ПОТРАТИЛ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО СОСТАВА 66,9 МЛН ЕВРО