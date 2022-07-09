Вячеслав Колосков: «Спартак» на неблагоприятном фоне покажет максимум в Суперкубке

НЕ НАДО БРАТЬ ИЗ ЕВРОПЫ ГЛУПОСТИ

– Было уже много разговоров о том, где должен состояться матч за Суперкубок. А как Вы считаете, имел ли право на жизнь вариант проведения из двух поединков, чтобы сразу же отпала дискуссия? Стало ли бы это выходом из сложившейся ситуации?

– Нет, конечно. На то он и Суперкубок! Мы иногда берем всякую глупость из Европы к себе, а то, что там годами подобное соревнование проводится из одного матча, это нужно проигнорировать. Между тем, это финальное состязание! Так можно дойти до НХЛовского принципа – из семи игр до четырех побед. Идиотизм полнейший!

– Верите ли в ту версию, что «Спартак» отказался от бойкота, после того как ему позвонили из администрации президента?

– Глупость обобщенная! Вряд ли такое было. Администрации президента до этого дело есть что ли? Для руководства «Спартака» вполне достаточно здесь авторитета Александра Дюкова.

ФУТБОЛИСТЫ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ

– Собираетесь ли посетить Суперкубок в Питере?

– Нет. Я в отпуске, и в данный момент нахожусь в рязанской деревне, на берегу Оки. Но матча жду и хочу его посмотреть.

– Чего ждете от встречи?

– Хорошей игры. Посмотрел «Зенит» в играх в победном Кубке Pari Премьер и товарищеской встрече против сербов, и могу сказать, что футболисты в приличном состоянии, хорошо двигаются и взаимодействуют друг с другом. Ну и «Спартак», кроме Бакаева, вроде никого не потерял. Тем не менее какие-то новые футболисты пришли. Понятно, что «Спартак» захочет на этом неблагоприятном для них фоне показать максимум. Так что я не исключаю, что «красно-белые» могут сыграть хорошо.

«СПАРТАК» РАССТАЛСЯ С ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ!

– Что можете сказать относительно перехода Бакаева?

– Очень большая неожиданность! Я считаю, что Бакаев в весенней части был лучшим футболистом в этой команде. Что произошло при принятии такого решения, мне неизвестно. Какие-то намеки идут на большие запросы со стороны футболиста – я не хочу в это дело влезать, поскольку ничего не знаю. Но то, что это один из лучших игроков, не случайно оказавшийся в сборной, для меня это очевидно.