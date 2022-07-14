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«Зенит» прогуляется по Химкам? Или возможны варианты? Ждем первую игру чемпионата

Вы не забыли, что уже в пятницу стартует чемпионат России? И открывается первенство гостевой игрой чемпиона! 15 июля в 20:00 «Зенит» протестирует подмосковные «Химки». Чего ждать от этой игры? Отвечает «Советский спорт».
«Зенит» прогуляется по Химкам? Или возможны варианты? Ждем первую игру чемпионата
14 июля 2022 19:58
автор: Сергей Терехов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Конечно, это здорово, когда в первом же матче играет чемпион – настроение чемпионату сразу же задается соответствующее. Еще лучше было бы, если б устроители турнира нас награждали с первого же тура россыпью топ-матчей. Но у нас привыкли «вкатываться» в чемпионат.

«Зенит», конечно же, выглядит однозначным фаворитом этого матча. Но как раз недооценка соперника вполне может сыграть свою роль в итоговом исходе. И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Все команды (почему-то кроме «Оренбурга», уехавшего на пару сборов в Турцию) готовились в России. Так что все происходившее в их стане было довольно прозрачно. Впрочем, крупная победа над «Спартаком» в Суперкубке вообще сняла все вопросы о состоянии питерского клуба.

В «Химках» сложнее: Павел Мамаев и Юрий Жирков ушли. Хотя, как шутят иные журналисты, вы могли и не заметить, что они вообще были в «Химках». А вот дальше трудности: в команде появились Гудиев и Гулиев – не перепутайте!

Но куда важнее не то, насколько клубы сохранили состав. Важно напомнить, что с нынешнего сезона в РПЛ поменялся лимит на легионеров. И здесь важно сравнивать ресурсы команд. Потому что возможности у двух клубов, встречающихся в пятницу, конечно, несоразмеримы.

Итак, с сезона-2022/23 действует новый лимит на легионеров – в заявке команды на сезон может быть не более 13 иностранных игроков (ранее было не более восьми) и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле смогут выходить не более восьми легионеров. За последние четыре с небольшим месяца чемпионат России покинули больше 40 иностранных футболистов, а несколько игроков воспользовались приостановкой контракта этим летом.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

У «Зенита» в целом ситуация ровная. Все ключевые – остаются. Кассьерра и Родригао перешли в «Зенит» этим летом из «Сочи» и подписали трехлетние контракты. Сине-бело-голубые отдали южанам за двух игроков 8 миллионов евро. Ловрен восстановился от травмы и остаётся в «Зените», Дуглас Сантос – тоже. Барриос и Малком остаются в Питере минимум на год, а Клаудиньо обещает отпахать четыре года. Под вопросом только Вендел, у которого есть реальные предложения.

Среди важных психологических плюсов – Семака продлили все-таки не на год, а сразу на три. Это и признак доверия со стороны руководства, и вообще признак стабильности. Работа в долгую – мечта любого тренера. И в этом смысле питерским можно только поаплодировать. Здесь вам не «Спартак».

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

У «Химок», если продолжить разговор о легионерах, ситуация не такая радужная. Остаются два иностранца - Неманья Главчич и Кемаль Адеми. Под вопросом судьба Николаса Лоуренса.

Филип Дагерстоль приостановил контракт. Кстати, Адеми, хоть и прилетел в Москву в прошлую пятницу, но, по словам агента Дмитрия Селюка, покинет «Химки» из-за разногласий с Сергеем Юраном. Заменить его может ивуарийский опорный полузащитник Роман Мори Гбане. Он находится сейчас на просмотре в «Химках».

Главный тренер «Химок» Сергей Юран, отвечая на вопросы о судьбе игроков, пока напускает туману, но, рассчитывает на общий успех. Как и болельщикам, которым стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию и забрать бонус можно тут.

Итак, включаем телевизоры в 20 часов в пятницу или едем в подмосковные Химки (тогда чуть пораньше – пробки, проход на стадион и все такое). И наслаждаемся!

источник: «Советский спорт»
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