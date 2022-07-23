Возьмут ли «сливочные» реванш у «Барсы» за недавнее унижение? Ждем воскресное эль класико

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Как и подобает чаще всего предсезонным сборам, обе команды выбрались за пределы Испании и выбрали на этот раз США. Объясняется все просто: хорошая инфраструктура, возможность поднять и без того сумасшедшую известность клубов и, конечно же, заработать деньги на ровном месте. 66-тысячный стадион «Эллиджиант» в Лас-Вегасе будет заполнен до отказа, подгоняя вперед европейских грандов, которые будут играть уж точно не в полноги.

Фото: Marca

И это отличный повод для пари! Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

ФОРМА КОМАНД И СОСТАВЫ

«Реал» не провел ни одного матча после очередного триумфа в Лиге чемпионов, из-за чего отпуск игроков несколько затянулся, если его сравнивать с сине-гранатовыми. Плюс к этому нужно учесть игру лидеров (Модрича, Крооса, Бензема, Алабы, Менди, Карвахаля, Куртуа) в Лиге наций, нагрузившую и без того уставших игроков после длительного сезона. Возможно, некоторые из них еще не готовы к полноценным играм и Карло Анчелотти предпочтет использовать менее уставших игроков. В частности могут выйти новички: Тчуамени, Рюдигер и вернувшийся из аренды Одриосола. Впрочем, в пользу «Реала» играет то, что согласно регламенту, тренеры могут сделать не три или пять замен, а все 11, из-за чего общая физическая неподготовленность команды перестанет быть проблемой.

Фото: Marca

«Барселона» в отличие от «Реала» может уже похвастаться одним сыгранным матчем, да еще каким! Каталонцы смяли «Интер» из Майами со счетом 6:0, С первых минут была видна разница в классе команд и голы не заставили себя ждать. Фактически два разных состава за два тайма соорудили по три мяча, а авторами забитых голов стали шесть разных футболистов: Обамеянг, Рафинья, Фати, Гави, Депай и Дембеле. Новичок команды Рафинья не только отметился первым голом в дебютном матче, но также сумел отдать две голевые передачи. И это в дело еще не вступил Роберт Левандовски, который почти наверняка пропустит встречу со «сливочными». Помимо них, великолепно себя показали другие новички этого лета, а именно Франк Кессье в центре поля и Андреас Кристенсен, укрепивший зону перед воротами.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ МАТЧА?

На бумаге матч будет считаться «товарищескими», но настроения игроков точно так охарактеризовать нельзя. Их последнее противостояние закончилось со счетом 4:0 в пользу «Барселоны», и «сливочные» явно желают как можно быстрее напомнить принципиальным соперникам, кто является сильнейшей командой планеты, пускай и в неофициальном матче.

В последних пяти очных встречах соперники забивали на пару не менее трех мячей и наверняка традиция продолжится в теплом Лас-Вегасе при полном аншлаге. «Эль-Класико» никогда не бывает скучным, а уж тем более при всех вышеперечисленных обстоятельствах. И это касается не только игроков. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.