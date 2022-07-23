«Зенит» повел себя подло. Игра на Крестовском оставила неприятное послевкусие

Пятничный матч «Зенит» - «Крылья советов» формально можно было отнести к встрече лидеров. «Крылья» имели лучший результат после первого тура, а «Зенит», согласно турнирной таблице по версии «Советского спорта» - первый всегда. Ему первое место можно давать вне конкурса – с учетом административного ресурса, финансовых и прочих возможностей и т.д. Впрочем, очень скоро эти две версии – честная и реальная – уже сравняются. И традиционное пояснение будет не нужно:

И вот теперь – к сути вопроса. Болельщики бойкотируют fan-ID. Для клубов это весьма неоднозначная история. С одной стороны, болельщики показывают, что они всегда хотят быть с командой. И они выступают против придуманных бумажек, которые, по сути, будут являться дополнительной преградой на пути похода на стадион. С другой, пустые места – это всегда прореха в клубном бюджете. Всегда – недополученная выручка.

Но практически все клубы уважают фанатов, уважают их решение. Есть те, кто даже затянул фан-сектор гигантской футболкой с цифрами «12» - показывая, что наш фанат всегда с нами. Даже если его нет, мы играем для него. Это очень правильно, искренне и достойно.

Есть те, кто сейчас не продает билеты в фан-сектор (таких большинство). Есть те, кто продает все равно. Потому что не хочет лишать болельщика свободы выбора. Но все прекрасно понимают, что такое «активная поддержка фан-сектора». И никто не ждет от болел, купивших билет на игру, тех же перформансов и того же накала, что и от фан-движа.

И только один клуб имеет свою точку зрения на происходящее. Имеет – и ладно, у нас свободу мнений никто пока не отменял. А вот то, что касается уже не мнений, а поступков.

Кому-то на зенитовском «верху» не понравилось, что у болельщиков может быть позиция, отличная от властной. Помню, как один идиот-чиновник на круглом столе по fan-ID, который я модерировал, вот прям без обиняков прознес:

- Депутаты – это уважаемые люди, которых избрал народ. Неужели вы считаете, что болельщики лучше, чем депутаты, знают, что нужно болельщикам?

Смех в зале.

Без комментариев.

Итак, не нравится оппозиционность «Виража» чиновникам. Ну, не нравится – и бог с ним. Мне не нравится, может быть, что Земля круглая. Но глупо не смириться с этим. Так же, как с тем, что фанат в массе своей оппозиционен. Об этом мы писали не так давно.

Что же сделал «Зенит»? Он начал «покупать» фанатов. Нет, не придумывать им «ништяки» за то, что те получат fan-ID (хотя именно об этом говорили очень много с высоких трибун), а просто скупать массовку – как делают телеканалы, когда им надо снять какой-то пропагандистский сюжет. Банально нанимают людей, раздают им небольшие деньги и дают установку что-то кричать или что-то делать – тут уж от сюжета зависит.

Вот такие объявления появлялись активно в сети (беру с сайта «OFNEWS/Новости околофутбола», хотя подобных им было легко найти где угодно):

Телеграм-канал болельщиков дает честную оценку происходящему:

«Часть актива сбг (сине-бело-голубых - Прим.ред.), как известно, продолжит ходить на матчи РПЛ до введения fan-ID на Крестовском. Но, видимо, руководство Зенита прикинуло, что готовить сани нужно летом, и, если не начать принимать меры прямо сейчас, то в следующем году питерцы рискуют остаться вообще без поддержки. Поэтому уже сейчас начинается набор людей для активного боления на домашних матчах. «Работа» оплачивается не особо щедро, но какие-нибудь студенты могут совместить приятное с полезным.

Тясячерублевые ультрас».

Тут точнее характеристику не дашь.

И в итоге пятничное зрелище было максимально прискорбным. Даже питерские издания честно признают: то, что изображали фанаты, было чрезвычайно уныло:

Скрин с сайта издания «Спорт день за днем»

Ну, а что вы хотите? За деньги искренней любви не бывает.