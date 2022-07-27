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Теперь мы точно полюбим наших судей?

Новый креатив от РФС не оставляет нам шансов поступить иначе… На суд общественности представили захватывающий, стильно нарезанный ролик, можно сказать, об одном дне из жизни футбольных арбитров. Владимир Москалев и его помощники Валерий Данченко, Максим Ковалев и Кирилл Левников сначала готовятся, а потом и ведут матч за Суперкубок.
Теперь мы точно полюбим наших судей?
27 июля 2022 08:48
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Российский футбольный союз наконец решился на это и приоткрыл завесу тайны над суетой судейских реалий. Видео с хорошим таймингом - всего 13 минут, но за это время успеваешь понять, что в судьи у нас идут люди с очень крепкими нервами и, видимо, по зову души. Платят в российском чемпионате за такую неблагодарную работу пока не так уж и много. Как недавно посчитали в одном уважаемом издании, 89 судей РПЛ за прошлый сезон заработали меньше одного тренера «Спартака».

Тем не менее, ряды рефери каждый год пополняются. Впрочем, как и претензии к ним. Казалось бы, очередной сезон премьер-лиги только стартовал, прошло всего два тура, а вопросы к судейству возникают почти в каждом матче. ЭСК РФС только и успевает рассматривать жалобы клубов. Так что ролик о тонкостях работы арбитров появился как нельзя кстати.

Разговоры о необходимости российским рефери стать более открытыми для футбольной общественности ходят уже давно. Но форму этой открытости все пытаются нащупать. Видео из закулисья - неплохой вариант, но, конечно, недостаточный. Тем не менее, все, кто посмотрел креатив от РФС под цепляющим названием «Суперкубок России глазами арбитров» равнодушным не остался: функционал, особенно главного судьи, открылся с нового ракурса. Наверное, мало кто знал, но теперь в курсе, что от судьи требуется, например, следить за длиной свистка, чтобы слышно было лучше. Не говоря уже о множестве других многочисленных обязаловках.

В общем, раззадорили нас неплохо, теперь хочется продолжения. И возникает вопрос: почему не делали этого раньше? А потом и следующий: можно ли так делать теперь регулярно? И желательно – с акцентом на спорных моментах матча?

Есть шанс, что это снизит градус кипения в адрес наших судей, и некоторые клубы начнут искать причины своих поражений не в непрофессионализме российских арбитров, а в чем-то еще. Ведь, по сути, никакой глобальной поддержки у наших рефери нет - каждый, кто посчитает нужным, выскажет им свое недовольство и не всегда цензурно. Формально российские судьи не имеют никаких прав - только право на полиграф в любой непонятной ситуации. А инстанция «профсоюз арбитров», которая, говорят, существует, видимо функционирует в режиме двери в Нарнию. Так что в подобных роликах о судейской повседневности должны быть заинтересованы не только мы - сочувствующие футболу, но и непосредственные участники этого действа - арбитры. Ждем следующих серий!

источник: «Советский спорт»
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