Теперь мы точно полюбим наших судей?

Российский футбольный союз наконец решился на это и приоткрыл завесу тайны над суетой судейских реалий. Видео с хорошим таймингом - всего 13 минут, но за это время успеваешь понять, что в судьи у нас идут люди с очень крепкими нервами и, видимо, по зову души. Платят в российском чемпионате за такую неблагодарную работу пока не так уж и много. Как недавно посчитали в одном уважаемом издании, 89 судей РПЛ за прошлый сезон заработали меньше одного тренера «Спартака».

Тем не менее, ряды рефери каждый год пополняются. Впрочем, как и претензии к ним. Казалось бы, очередной сезон премьер-лиги только стартовал, прошло всего два тура, а вопросы к судейству возникают почти в каждом матче. ЭСК РФС только и успевает рассматривать жалобы клубов. Так что ролик о тонкостях работы арбитров появился как нельзя кстати.

Разговоры о необходимости российским рефери стать более открытыми для футбольной общественности ходят уже давно. Но форму этой открытости все пытаются нащупать. Видео из закулисья - неплохой вариант, но, конечно, недостаточный. Тем не менее, все, кто посмотрел креатив от РФС под цепляющим названием «Суперкубок России глазами арбитров» равнодушным не остался: функционал, особенно главного судьи, открылся с нового ракурса. Наверное, мало кто знал, но теперь в курсе, что от судьи требуется, например, следить за длиной свистка, чтобы слышно было лучше. Не говоря уже о множестве других многочисленных обязаловках.

В общем, раззадорили нас неплохо, теперь хочется продолжения. И возникает вопрос: почему не делали этого раньше? А потом и следующий: можно ли так делать теперь регулярно? И желательно – с акцентом на спорных моментах матча?

Есть шанс, что это снизит градус кипения в адрес наших судей, и некоторые клубы начнут искать причины своих поражений не в непрофессионализме российских арбитров, а в чем-то еще. Ведь, по сути, никакой глобальной поддержки у наших рефери нет - каждый, кто посчитает нужным, выскажет им свое недовольство и не всегда цензурно. Формально российские судьи не имеют никаких прав - только право на полиграф в любой непонятной ситуации. А инстанция «профсоюз арбитров», которая, говорят, существует, видимо функционирует в режиме двери в Нарнию. Так что в подобных роликах о судейской повседневности должны быть заинтересованы не только мы - сочувствующие футболу, но и непосредственные участники этого действа - арбитры. Ждем следующих серий!