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Промес вспомнил лучшие годы! «Спартак» легко разгромил дома «Оренбург»

Квинси записал на свой счет дубль и две результативные передачи. Во второй половине красно-белые откровенно получали удовольствие от игры.
Промес вспомнил лучшие годы! «Спартак» легко разгромил дома «Оренбург»
31 июля 2022 19:35
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

СПАРТАКОВСКИЙ РОМБ

В воскресенье открылся футбольный сезон и на «Открытие Банк Арене» – привезший с двух выездов достойные четыре очка «Спартак» добрался до своих болельщиков, на глазах которых уверенно победил «Оренбург».

Матч изначально ожидался результативным не только потому, что весь РПЛ в нынешнем сезоне может этим похвастать, но и из личных частностей. Оренбуржцы в первых матчах показали очень веселый атакующий, где-то даже бесшабашный футбол, а красно-белые помимо того, что и сами не могут похвастать надежной обороной, еще и потеряли в прошлом туре Георгия Джикию. Без него в паре с Никитой Черновым вышел Руслан Литвинов.

Также отмечу, что в старт вернулся Наиль Умяров. Примечательна и расстановка хозяев 4-4-2 с ромбом в центре, в котором Наиль Умяров занял позицию опорного, а Виктор Мозес – плеймейкера. Так «Спартак» регулярно выстраивался в атаках в Краснодаре. При этом без мяча нигериец все-таки уходил направо. Похоже, эта модель на ближайшее время станет основной.

В ОДНУ КАЛИТКУ

Можно сказать, что «Оренбург» вышел на поле, проигрывая в счете. Секундная стрелка не успела совершить и полутора оборотов, а первый мяч уже оказался в воротах гостей. Вину за него полностью должен взять на себя вратарь Евгений Гошев. Он крайне неудачно вышел из ворот на подачу с углового, но не дотянулся до мяча, и Мартинс с дальнего угла вратарской сочно засадил мяч под перекладину.

Если у гостей и был план на эту игру, то придерживаться его было уже нереально. «Спартак» получил возможность широко и лихо разбегаться по флангам, раз за разом налетая на штрафную «Оренбурга», в которой хозяева еще и имели преимущество на втором этаже. Так что гол головой сверхактивного Александра Соболева, замкнувшего подачу Квинси Промеса, никого не удивил.

Марцела Личку хочется похвалить за желание – его команда пытается играть в атакующий комбинационный футбол с обилием коротких и средних передач, но в матче со «Спартаком» разница в классе делает такой стиль самоубийственным. Гости многократно обрезались на своей половине поля или в середине и вынуждены были всем составом мчаться назад.

К 31-й минуте статистика ударов была однозначной (9-0). Правда, в этот момент черная полоса гостей чуть не прервалась – Мацей Рыбус потерял мяч на своей половине поля, организовав очень острый выход к воротам для Химми Марина. Арбитр Артем Чистяков сгоряча даже дал пенальти за подкат Чернова под коста-риканца, но ВАР поправил рефери – защитник прокатился мимо не только мяча, но и оппонента. И вскоре Промес довел счет до крупного, замкнув прострел Даниила Хлусевича.

РАССЛАБИЛИСЬ, НО НЕ РАЗВАЛИЛИСЬ

На вторую половину москвичи вышли в излишне благостном настроении и перестали так яростно идти в единоборства, за что и поплатились. Оренбуржцы провели несколько неплохих атак и один мяч все-таки отквитали – это Умяров поторопился выдернуться на Александра Эктова, бросив в штрафном полукруге Ивана Башича, а Чернов не успел накрыть удар полузащитника – мяч идеально попал точно в дальний нижний угол. Александр Селихов даже не среагировал.

Гильермо Абаскаль почувствовал потерю заряженности и разом провел тройную замену в каждой линии, выпустив Даниила Денисова, Данилу Пруцева и Шамара Николсона. Игра все равно была значительно спокойнее, чем до перерыва, а «Оренбург» куда больше владел мячом, однако преимущество красно-белых в классе по-прежнему позволяло им на пространстве придумывать острые моменты у ворот Гошева. Уж как не забил Пруцев, которого Промес вывел на удар в районе 11-метровой отметки?

У болельщиков «Спартака» наверняка ёкнуло, когда Хлусевич в совершенно необязательном моменте прыгнул в ноги Степану Оганесяну, а ВАР позвал арбитра смотреть повтор, но тот вполне трезво расценил фол желтой карточкой. Вскоре видеоассистенты еще и отменили хороший гол Николсона, но и тут все логично – он поторопился открыться под передачу Промеса, забравшись в офсайд.

Так «Спартак» уверенно и красиво разгромил (в компенсированное время Антон Зиньковский заработал, а Промес на добивании реализовал пенальти) на своем поле и с семью очками возглавил турнирную таблицу наряду с ЦСКА и «Зенитом», а «Оренбург» провел очередной результативный матч и остался десятым. Не так уж плохо для дебютанта.

РПЛ
3-й тур

«Спартак» - «Оренбург» - 4:1 (3:0)

Голы: Мартинс, 2 – 1:0. Соболев, 12 – 2:0. Промес, 38 – 3:0. Башич, 55 – 3:1. Промес, 90+4 – 4:1.

Нереализованный пенальти: Промес, 90+4 (вратарь).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Р. Литвинов, Рыбус (Денисов, 59), Мартинс (Зиньковский, 75), Умяров (Маслов, 88), Зобнин, Мозес (Пруцев, 59), Промес, Соболев (Николсон, 59).

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Эктов, Капленко, Воробьев (Мансилья, 72), Полуяхтов (Вера, 59), Башич, Марин (Гурциев, 59), Сычевой (Оганесян, 46).

Предупреждения: Сиваков, 20. Оганесян, 61. Хлусевич, 80. Эктов, 87.

Судья: Чистяков (Азов).

источник: «Советский спорт»
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