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Французы решили, что с Месси хватит. Лео впервые за 17 лет не включен в список номинантов на ЗМ

Звездный футболист выигрывал эту награду 7 раз.
Французы решили, что с Месси хватит. Лео впервые за 17 лет не включен в список номинантов на ЗМ
13 августа 2022 11:47
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: Пресс-служба сборной Аргентины

О чем будут сегодняшние самые «жирные» заголовки спортивных европейских таблоидов? Конечно, о том, что Месси прокатили мимо главной награды.

Случилось невероятное: впервые с 2005 года аргентинца не оказалось в списке 30 лучших футболистов года по версии журнала France Football. Особой остроты моменту добавляет тот факт, что извечный конкурент Лео и на торжественных церемониях «Золотых мячей», и в поле - Кришитану Роналду - в шорт-лист престижной премии попал, в 18-й раз подряд.

Но, положа руку на сердце, даже имея ввиду все громадье амбиций великого аргентинца, вряд ли он будет плохо спать этой ночью.

Во-первых, Месси уже давно всем все доказал - у великого бомбардира дома на полочке стоит уже семь «Золотых мячей». Он - рекордсмен по этому показателю. Кроме того, Лионель - единственный, кто получал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы.

Во-вторых, Месси - действующий обладатель престижного приза. Пока. До вручения 17 октября «Золотого мяча»-2022. Да, свой последний трофей 2021 года он завоевал с неким скандальным флером, но это нисколько не умаляет его значения. Как многие, наверное, помнят, в 2020 году церемонию France Football отменил - из-за пандемии. Но именно в тот год основным и безоговорочным кандидатом на звание лучшего футболиста был Роберт Левандовски. А в 2021 году, когда премия вернулась, поляка уже награждать передумали. И в который раз отдали «золотой» трофей аргентинцу. Общественность тогда разделилась на два лагеря: тех, кто увидел в этом решении абсолютную справедливость и закономерность, и тех, преимущественно немцев, кто посчитал это голосование преднамеренно необъективным. Как бы там ни было, Месси элегантно, с «Золотым мячом» в руке, обратился тогда со сцены церемонии к Роберту Левандовскому: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году». Красиво же? Да, и потом, кто знает – может, в этому году ответственные за голосование люди вернут должок новоиспеченному игроку «Барселоны». Ведь, похоже, каталонский клуб был своего рода талисманом для Месси - именно с ним он взял свои первые шесть трофеев. Может, он станет им и для Левандовского.

Ну, и в-третьих, если вспоминать про регулярно упоминающуюся борьбу Лионеля и Криштиану за количество мячей на поле и от France Football, то тут тоже уже особо нет интриги. В прошлом году португалец ее отчасти разрушил. Да, у Роналду пока всего пять «Золотых мячей». Но, после церемонии 2021 года Криш разразился гневным спичем в адрес журналистов, сказав, что устал от придуманной ими же его мифической гонки с Месси за количество трофеев. Как бы там ни было, но своим возмущением он перекрыл важность момента и некоторые газеты вышли с заголовком: «Месси выиграл седьмой «Золотой мяч», но выпад Роналду в адрес журналистов затмил церемонию». Вот и думай после этого, важно Криштиану во всем быть первым или нет?

Как бы там ни было, в списке претендентов на лучшего футболиста 2022 года тридцать достойных имен. И «Золотому мячу» пора писать новую историю. Тем более, что одну фамилию из этого списка уж слишком часто и заслуженно восторженно выкрикивали комментаторы в этому году. Думаем, догадаться не сложно, у кого больше всего шансов получить следующий Ballon d'Or.

источник: «Советский спорт»
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