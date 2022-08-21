Манекены чуть не выстояли. «Зенит» в самой концовке победил «Торпедо» и обошел «Спартак»

НОВАЯ ЖИЗНЬ «ТОРПЕДО»

Матч в Петербурге изначально не предполагал двух мнений. Когда слабейшая команда чемпионата приезжает к чемпиону последних лет, варианты не просматриваются. «Торпедо» так плохо стартовало (четыре поражения и ничья), что к шестому туру полетели головы не только на тренерском мостике, но и в топ-менеджменте. Этот матч стал первым во главе президента автозаводцев для Ильи Геркуса, некогда работавшего в «Зените».

Дебютным этот матч стал и для нового главного тренера Николая Ковардаева. Именно он руководит командой, хотя формально эту должность занимает Николай Савичев, и этого никто не скрывает. Ох, сколько ж таких историй в нашем футболе…

Что до составов, то у гостей присел на лавочку Игорь Лебеденко, а Сергей Семак решил попробовать в основе Густаво Мантуана, забившего победный мяч в ворота ЦСКА вскоре после выхода на замену. Так что с травмой Клаудиньо количество бразильцев на поле не уменьшилось.

СЛИШКОМ КРУТ, ЧТОБ НАПРЯГАТЬСЯ

Общая картина игры была очевидна всем еще до стартового свистка – «Зенит» будет владеть мячом и атаковать, а «Торпедо» плотными эшелонами сидеть в обороне. Команды не обманули ожиданий болельщиков. Питерцы имели подавляющее преимущество и с завидной постоянностью били по воротам, но ленились ускорять темп, позволяя сопернику вовремя перестраиваться.

Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев, казалось, больше касаний делают на чужой половине поля, чем на своей, очень активен был Малком, получавший мяч чуть ли не в каждой атаке, а вот Андрей Мостовой и Мантуан действовали на редкость пассивно и линейно – избегали брать игру на себя и банально отыгрывались с ближним.

В результате Матео Кассьерра, как часто бывает в этом сезоне, грустно болтался без мяча на острие, а его партнеры без малейшей фантазии просто грузили мяч в штрафную, до упора заполненную торпедовцами. Так что при всем обилии ударов (17 в первом тайме, по статистике Whoscored) у «Зенита» самый опасный нанес Дуглас Сантос метров с 25 – подобрал мяч после неудачного выстрела Малкома со штрафного и пальнул рядом со штангой. Да Кассьерра пару раз опасно освободился в штрафной, но в одном случае был неточен, а в другом пробил в Егора Бабурина (воспитанника «Зенита», между прочим).

«ТОРПЕДО» ПОХОРОНИЛ СЕРГЕЕВ

В раздевалке Семак признал свою ошибку, заменив Мантуана на Зелимхана Бакаева, и наверняка серьезно поговорил с Мостовым. На второй тайм россиянин вышел с совсем другим настроем и начал по-настоящему терзать оборону гостей. В одном эпизоде технично пробил в штангу, в другом с острого угла чуть не пробил сквозь Бабурина.

Показалось, что ну вот уж теперь-то чемпион не отпустит соперника, но вновь этого стартового напора в начале тайма надолго не хватило. Автозаводцы примитивно сидели в штрафной по восемь полевых игроков, зато создавали плотную стену, которую хозяевам никак не удавалось пробить. Хотя шансы были – тот же Бакаев, раскрутив в штрафной защитника, закрутил мяч в дальнюю штангу.

Больше всего матч напоминал предматчевую тренировку, в которой игрокам дали задание отрабатывать позиционные атаки против манекенов. Как только они теряли мяч, он автоматически к ним возвращался, и все начиналось заново. Вот только на сей раз манекены едва не выстояли. Лишь на 84-й минуте Вендел нашел во вратарской Ивана Сергеева, которому оставалось лишь подставить ногу. Тот хотя и был счастлив, не стал праздновать гол в ворота команды, подарившей ему путевку в большой футбол.

После этого исход был ясен. «Торпедо» развалилось и получило второй мяч – Малком с десятой (!) попытки отправил мяч в сетку, добив его после попадания Александра Ерохина в штангу. Так чемпион сколь заслуженно, столь же и неимоверно нервно взял «свои» три очка в матче с дебютантом РПЛ и вернулся на привычную первую строчку в таблице.

РПЛ. 6-й ТУР

«Зенит» - «Торпедо» - 2:0 (0:0)

Голы: Сергеев, 84 – 1:0. Малком, 87 – 2:0.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос (Ерохин, 81), Вендел, Мантуан (З. Бакаев, 46), Малком (Сутормин, 90) Мостовой (Круговой, 82), Кассьерра (Сергеев, 68).

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Кожемякин (Шумских, 90), Нетфуллин, Самсонов, Померко (Рейхмен, 62), Прошкин, Енин, Караев (Турищев, 46), Эркинов (Лебеденко, 78), Лаптев (Калмыков, 62).

Предупреждения: Самсонов, 27. Померко, 35.

Судья: Сухой (Люберцы).