Дмитрий Селюк: «Спартак» забил четыре «Факелу»? Вот с «Зенитом» сыграет, тогда посмотрим

Мы поговорили об итогах этого тура с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- «Спартак» вновь громит соперников, да еще на выезде. Впечатлены?

- Спартаковцы – молодцы, поймали кураж, забивают по четыре мяча уже который раз, но нужно сделать скидку на то, что побеждена команда из нижней части таблицы. Поэтому не стоит переоценивать эту победу. В следующем туре «Спартак» играет с «Зенитом», вот тогда и посмотрим. «Зенит» ведь тоже четыре положил «Уралу».

- В этом туре впечатлили со знаком минус записные аутсайдеры – все получили не меньше четырех мячей, «Оренбург» вообще пять.

- Сейчас уже многие накинулись на Писарева, мол, вот был Юран «Химки» побеждали. Кого они побеждали? «Торпедо», которое громят все. Эту команду набирал Юран, он же ее готовил. Поэтому не надо все валить на Писарева. Он работает с той командой, которая ему досталась от Юрана.

Дальше – «Урал». Никто же не скажет, что Гончаренко плохой тренер. Может быть, не самый выдающийся, но команда уровня «Урала» как раз для него. Но ему досталась такая команда – просто никакая. Даже если б Гончаренко был бы семи пядей во лбу, что он может сделать, когда половину «Урала» надо отправлять на рыбалку?

И посмотрите на еще одну закономерность: в «Факеле» все россияне играют, в «Оренбурге» и «Урале» почти все футболисты с российским паспортом. Мы теперь увидели, как отъезд легионеров отразился на уровне нашего чемпионата.

- «Динамо» и ЦСКА потеряли очки. Хотя армейцы играли с «Ростовом», который сам готов вклиниться в борьбу с лидерами.

- «Динамо» в Нижнем оставило странное впечатление. Один тайм команда играет очень хорошо, а затем будто футболистов подменили. Это уже не в первый раз, вспомните матч с «Факелом». Не знаю, что там происходит.

«Ростов» с ЦСКА весь матч возили тачку, даже комментаторы едва не заснули, что там говорить о зрителях. Не видно ни Карраскаля, ни Медины, будто они не приехали в Ростов, а остались в Москве. Игроки ходили пешком по полю. Про такие матчи говорят – игра была равна.

- Мне за «Торпедо» обидно, легендарный клуб…

- «Торпедо» - это вообще полный караул. Пришел президент Геркус, сейчас он будет часто выступать, он это любит. Команда получает по четыре, а Геркус все видит зачатки победной игры.