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Константин Лепёхин: Меня сочли слишком взрослым ветераном

Экс-зенитовец и когда-то один из специалистов по голам в ворота «Спартака» прокомментировал своё отсутствие в матче ветеранов и поделился впечатлениями об идее таких встреч.
Константин Лепёхин: Меня сочли слишком взрослым ветераном
07 сентября 2022 00:04
автор: Вадим Федотов
автор фото: ФК "Зенит"

- Почему Вас не довелось увидеть в матче-легенд?

- В этот раз меня не позвали. Видимо, сочли слишком взрослым ветераном (смеется). За нашу команду играли те, кто моложе. Из моего поколения играли только Игонин и Цветков, по большому счету. Видимо, было важно победить в той игре, поэтому решили сыграть составом более подвижным и молодым.

- Вас не было и в питерском поединке…

- Меня звали, но на тот момент я выехал из города. Возникла бы тема заранее - я бы план скорректировал, а так мне позвонили буквально за неделю, и нужно было бы менять семейные планы.

- Как относитесь к идее проведения таких матчей?

- Мне она очень нравится. Думаю, что зрителю еще больше нравится. Потому у нас на «Петровском» было так много людей, да и в Москве была хорошая обстановка. Плюс ко всему – «Матч-ТВ» давал рекламу матча и пропагандировал эту игру. Я думаю, что идея неплохая. Почему бы такие матчи проводить не только между «Спартаком» и «Зенитом»? Очень хорошие команды были «Локомотив», ЦСКА, «Алания» и «Ротор». Среди них – много россиян. Все эти люди в России находятся, их не нужно привозить откуда-то из-за океана.

- Тем не менее «Зенит» умудрился привезти Домингеса и Данни…

- Этот клуб имеет такую возможность. Наверное, плюсы от этого тоже некоторые есть. Когда в матче присутствуют иностранцы, это тоже неплохо. Тем более что португалец играл в «Зените» определяющую роль. Во многом благодаря ему команда побеждала.

- Вас не удивляет тот факт, что «Зенит» не приглашает Александра Панова?

- (Смеется) Нет. Хотя человек для «Зенита» сделал немало, но здесь не связано просто с игрой в футбол. Поэтому не хочу даже обсуждать эту тему. Думаю, что людям-болельщикам было бы интересно посмотреть на Панова сейчас. Тем более что недавно была игра, и могу сказать, что он активный и подвижный.

- Как относитесь к выражению о том, что матч между ветеранами куда интересней, чем между основными составами?

- Я так не думаю. Ветераны всё-таки играли в менее активный футбол. Не забывайте, что они не тренируются, как правило. Да, некоторые поддерживают свою форму, но я думаю, что из двадцати двух человек на поле максимум пять занимаются какими-то спортивными упражнениями. Остальные просто играют в футбол от случая к случаю.

источник: «Советский спорт»
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