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ЦСКА скакал и отскочил

Дерби ЦСКА - «Динамо» вышел фееричным и валидольным абсолютно для всех. Итог - ничья.
ЦСКА скакал и отскочил
08 октября 2022 18:57
автор: Николай Яременко

После неожиданного фак-апа «Зенита» в Воронеже у ЦСКА появился шанс сократить отрыв от чемпиона. Конечно, 4 очка или 6 в условиях российского чемпионата - не такая уж серьезная разница, но тем не менее.

Трибуны полупустые. Даже скорее - преимущественно пустые. Все крики с тренерской скамейки, подсказки игроков - всё слышно. И это несмотря на тёплую погоду. Суббота, 16:30, солнышко, +15. В очередной раз говорить про пресловутый fan-ID уже не будем. Разумному достаточно.

То, что в последние год-два умело делало московское «Динамо» - приглашение звёзд из разных видов спорта - долетело теперь до всех остальных. И даже до «армейцев» (Традиционно беру слово в кавычки, так как к армии клуб уже несколько десятилетий отношения не имеет).

Саша Трусова и Марк Кондратюк сделали символический розыгрыш мяча в центре поля, а потом… стремительно побежали с поля и в подтрибунные помещения - позорно скрывались от журналистов, которые всего-навсего хотели поинтересоваться, с чего вдруг Саша ушла от Тутберидзе. Казалось бы, ну, произнеси дежурные слова - никто тебя не укусит. Но… мы пока не научились. А потом будем обижаться, как журналисты снимают твои сверкающие пятки…

Матч выдался фееричным по накалу, по количеству моментов, по настроению. Вроде бы временных промежутков, когда «армейцы» диктовали свою волю на поле, было больше, но вместе с тем «стопроцентных» эпизодов больше было у «Динамо». То есть скакал ЦСКА, конечно, больше. Но в финале отскочили именно он. За последние 15 минут это и перекладина у Гладышева, и выход один на один у Тюкавина с почти переигранным Акинфеевым.

Хватало ошибок, в том числе судейских (Кириллу Левникову досталась непростая игра), хватало грубости, хватало нервов, хватало ляпов, хватало технического брака. Но в сухом остатке что мы имеем? Немало информации, если подумать.

У меня два главных тезиса.

Федотов перестроил команду. Это становится очевидным не когда клуб совершает чёс по стране аутсайдеров, а именно в таких дерби - игроки показали, что способны, когда надо, коллективно отыгрывать назад. Против таких разящих контратак, какие сегодня были у «Динамо» и какие даже редкими местами напомнили «Динамо» времён Шварца, мало у кого есть противоядие. ЦСКА смог найти. И это выглядело круто-круто.

Второй вывод касается «Динамо». Йоканович явно смог реабилитироваться в глазах болельщиков. Вопрос об отставке сейчас точно снят с повестки дня. Ну, если, конечно, не увидим в субботу 0:3 дома от «Оренбурга».

источник: «Советский спорт»
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