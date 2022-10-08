Ждем Палыча. Ждем Ротенберга

Цорн - в отставку. Тренер со сложной фамилией - в отставку. В РЖД ими недовольны. Точнее, недовольны результатом. Еще точнее - его отсутствием.

Тут же на горизонте возникла фигура Юрия Палыча. Он, собственно, и не убывал никуда. Командировка в Ростов была скоротечной. Уже и забыли про нее все.

Если вы мне скажете, что очередное возвращение Палыча в «Локо» это смешно - нет, я не буду трогать Ваше лицо, как иные несдержанные промоутеры гладят большие щеки большого комментатора. Я просто скажу, что смешно - это если вы в Черкизово позовете тренером Писарева, а спортивным директором Мостового - вот это будет точно смешно. А Палыч уже неоднократно доказывал, что умеет работать в предлагаемых обстоятельствах. Он в очередной раз пришел в «Локо» несколько лет назад - и надо ли вам лишний раз напоминать, кто - не имея самого большого бюджета в РПЛ! - был последним из наших чемпионов, если за скобки вынести «Зенит» с его мощными газовыми ресурсами?

То-то!

Семин сможет. Он - помимо того, что просто спасет железнодорожников от неминуемого вылета (паровоз уже мчится к дерби в первой лиге с автозаводцами) - еще и станет той цементирующей силой, тем началом, которое снова приведёт болельщиков на трибуны, заставит поверить в команду, и все распри отойдут на второй план.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Если же осуществится дуэт… Нет, скажу, как Губерниев - «дуэтище»! Так вот, если с Сёминым в роли спортдиректора придет в команду Борис Ротенберг - считайте, что все козыри в новой раздаче уже пришли «Локомотиву». Имея огромный ресурс, имея обширные связи, имея потрясающую поддержку, и при этом будучи человеком, глубоко уважающим Палыча, Ротенберг-младший точно сможет не бюджеты осваивать, а засучить рукава и начать работать. Ему есть кому и что доказывать.

Поэтому осталось потерпеть чуть-чуть. А руководству РЖД я желаю переключить стрелку на тот путь, где точно горит везде зеленый.