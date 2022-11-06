Семак «повесил» поражение на Чистякова, а гендиректор «Зенита» перепутал его с Суторминым

Шестого ноября, почти в 16:00, завершился матч между «Сочи» и «Спартаком», в котором красно-белые потеряли очки, сыграв со счетом 1:1. Данный результат подарил шанс «Зениту» увеличить преимущество в лиге, который через полчаса начинал домашний матч против «Ахмата». Хозяева считались очевидными фаворитами, но встреча завершилась сенсацией.

Что именно произошло?

«Зенит» весь первый круг прошел без поражений с минимальным количеством потерь, а потому матч с «Ахматом» представлялся как очередной повод набрать три балла, чтобы ещё дальше оторваться в чемпионской гонке.

Однако у «Ахмата» были свои намерения, и уже к восьмой минуте грозненцы забили два мяча, после чего пропустили гол только во втором тайме, но всё же довели встречу до победного.

Этим поражением «Ахмат» не только встрепенул «Зенит», но и лишил его шансов продолжить 15-матчевую беспроигрышную серию на «Газпром Арене». Теперь «Спартак» подобрался к питерцам ещё ближе - осталось всего шесть очков в запасе.

Как отреагировал «Зенит»?

Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции жёстко прошёлся по команде, но больше всего досталось Дмитрию Чистякову:

«Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно».

Сразу после матча небольшим инсайдом поделился Геннадий Орлов, в котором он намекнул на возможный уход Чистякова, как раз в «Ахмат», в ближайшее трансферное окно.

Давления на защитника добавил ещё и гендиректор «Зенита» Александр Медведев:

Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу, – сказал Медведев.

А почему вообще Чистяков стал козлом отпущения? Обычно в подобных ситуациях представители клуба, включая главного тренера, всячески защищают игрока и ограждают его от всевозможной критики, но Медведев и Семак выбрали другую тактику, решив «задушить» защитника.

Почему-то никто не обвиняет провалившуюся опорную зону в первом пропущенном голе или латиноамериканскую компанию, которая толком ничего не создала за весь матч в атаке. Вместо этого все беды повесили на Чистякова, хотя ранее он проводил хорошие игры. Столько показушной критики в адрес одного игрока за одну единственную ошибку - это не этично, тем более для действующего чемпиона страны.

Также прошу заметить, что ни Чистяков, ни его агент, не высказывали публичное недовольство касамо малой игровой практики. Возможно, Медведев перепутал агентов Чистякова и Сутормина. Представитель последнего как раз высказывался о возможной смене команды зимой. Если гендиректор «Зенита» и правда допустил такую ошибку, то выглядит сложившаяся ситуация с критикой еще комичнее.

Очевидно, что Чистяков не лучшим образом вошёл в игру, но разве можно требовать от защитника стабильный и нормальный уровень, если до этого он выходил в старте РПЛ только однажды? Ещё в прошлом сезоне Дмитрий играл важнейшую роль в обороне, но с этого игрового года Сергей Семак сделал выбор в пользу пары Деяна Ловрена и Родригао, из-за чего Чистяков получает минимальное количество игровых минут. Видимо, отныне его не будет совсем - и это несправедливо.