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Эксперименты Карпина нивелируют смысл матчей сборной России. Из Таджикистана мы везем ничью

Осенний вояж сборной России по Средней Азии продолжился нулевой ничьей в Душанбе.
Эксперименты Карпина нивелируют смысл матчей сборной России. Из Таджикистана мы везем ничью
17 ноября 2022 19:58
автор: Артем Зибрак
автор фото: РФС

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Печально создавать, что пока сборная Польши готовится к чемпионату мира, команда Валерия Карпина, которой не дали с ней сыграть в стыках, гоняет товарняки с командами из второй сотни рейтинга ФИФА (Таджикистан – 108-й), но такова наша реальность, и к этому надо привыкать.

Стоит отдать должное нашему тренеру. Он не тратит время попусту, пытаясь выиграть во что бы то ни стало на радость болельщикам, а строит команду на будущее. Да, мы с прошлого года не видели сборную России в о птимальном составе. Так было в сентябре в Бишкеке (с трудом выиграли 2:1), так же произошло в Душанбе, где хозяева очень серьезно отнеслись к приезду нашей команды. Следующим летом им впервые в истории играть в Кубке Азии, так что эту игру они воспринимали важной частью своей подготовки.

Стартовый выбор Карпина получился очень… нетривиальным. И если выбор тройки центральных полузащитников Даниил Уткин – Данил Глебов (оба играют в «Ростове») – Антон Миранчук имеет право на жизнь, как и появление Максима Осипенко в центре обороны (тоже хорошо знаком тренеру по клубу), то выход в паре с ним Александра Солдатенкова (вместо Георгия Джикии), Даниила Хлусевича, Сергея Пиняева (слева в атаке) и – особенно – Лечи Садулаева (справа в атаке) вызывают если не недоумение, то удивление.

И это при том, что Арсен Захарян, Даниил Фомин и Александр Соболев начали игру на скамейке запасных. Уверен, выходи в четверг вечером на матч в рамках подготовки к чемпионату мира, картина была бы кардинально иной.

Еще стоит добавить, что за этот матч команды получат очки в рейтинг ФИФА, поэтому в нем изначально было предусмотрено не больше шести замен, и два состава, как было в Бишкеке, Карпин протестировать не мог. Одну из замен он потерял, когда в начале второго тайма пришлось поменять подвернувшего ногу через пять минут после выхода Сергея Песьякова вместо Александра Селихова.

ИЗ ПОЗИТИВА – ТОЛЬКО ДРАЙВ

Честно говоря, после матча двухмесячной давности особых ожиданий от игры сборной не было, тем более после объявления стартового состава. Поэтому происходящее на поле в первые полчаса приятно удивило. Россияне не просто завладели инициативой, но и активно стремились комбинировать, зачастую продвигая мяч через центр поля. Стал понятен и выбор Миранчука в роли одного из тройки в центре поля. Отсюда он здорово регулировал направление атак.

А вот фланги выглядели неважно. Артем Макарчук и Хлусевич явно получили задание не рисковать длительными забегами к чужой штрафной (это свойственно им в клубах) и как минимум до доставки мяча в финальную треть просто открывались в свободных зонах на краю. Если мяч и доставлялся на фланг, то налево техничному Пиняеву, но его главное качество – дриблинг на скорости, что в условиях плотной обороны использовать было трудно. Поэтому зачастую следовала подача в штрафную, где за него пытался зацепиться Федор Чалов. По моему скромному мнению, Захарян и Соболев были бы в таком футболе эффективнее. Первый лучше в игре накоротке, второй в разы качественнее ведет борьбу и играет в пас.

Первый и второй абзац получились немного противоречащими друг другу в смысле общих впечатлений от игры. И это объяснимо. Нашу команду стоит похвалить за желание, движение и в целом ощущение преимущества технике и мастерстве, чего, например, не было в матче с Киргизией. Вместе с тем конкретики ей совершенно не хватало, и до голевых моментов в первом тайме дело не дошло.

ВХОЛОСТУЮ

По крайней мере, в отношении Чалова и Захаряна мы с главным тренером сборной России сошлись во мнении. Правда, на второй тайм вместо армейца вышел Владимир Сычевой, ставший главным открытием осени в РПЛ, а не Соболев или Николай Комличенко. А Захарян заменил не Садулаева или Пиняева, а Миранчука, и занял позицию в центре поля, где ему приходится тратить больше сил на беготню, отчего КПД снижается.

Было бы обманом сказать, что эти перестановки помогли россиянам. В обороне она по-прежнему не испытывала никаких проблем, а вот впереди как будто даже прибавилось хаотичности. Свидетельством тому тот факт, что едва ли не самым ярким моментом стала курьезная попытка Уткина пробить через себя, завершившаяся выстрелом в темное небо. Однажды ему все-таки удалось поразить ворота после розыгрыша углового, но до того Осипенко нарушил правила в борьбе.

Чем ближе был финальный свисток, тем больше невынужденных ошибок совершали россияне. Захарян дальним ударом мог бы поразить только регбийные ворота, Пиняев подал за пределы поля, Солдатенков в нескольких метрах от штрафной подставил руку и заработал опасный стандарт…

Это такие зарисовки, но показательные в плане впечатлений от игры. Довольно грустных. Во втором тайме россияне ни разу даже не попали в створ. Судя по тому, что мы видим в осенних матчах, неясно, какие цели преследует РФС, их с таким трудом выбивая. Познакомиться с игроками тренерский штаб может и в двусторонках. А признать в этой команде в таком составе сборную России можно только при очень богатой фантазии.

Товарищеский матч

Таджикистан – Россия – 0:0

Таджикистан: Ятимов, З. Джурабоев, Назаров, Ханонов, Сафаров, Умарбаев, А. Джурабоев, Панчшанбе, Рахимов (А. Джалилов, 58), М. Джалилов (Самиев, 77), Мабатшоев (Кароматуллозода, 90+4).

Россия: Селихов (Песьяков, 46), Хлусевич, Солдатенков, Осипенко, Макарчук, Глебов, Уткин, Ан. Миранчук (Захарян, 46), Пиняев (Фомин, 84), Садулаев (Мостовой, 79), Чалов (Сычевой, 46).

Предупреждения: Хлусевич, 72.

Судья: Танташев (Узбекистан).

источник: «Советский спорт»
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