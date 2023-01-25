Новые фавориты Кубка Испании

В эту среду стартует 1/4 финала Кубка Короля. На прошлой неделе состоялась жеребьёвка четвертьфинала, по итогам которой сформировалось две пары команд примерно равных возможностей и две, где развернется по-настоящему ожесточённая борьба.

Откроет эту стадию плей-офф не самый принципиальный матч. 25 января в 22.00 мск на стадионе «Рейно-де-Наварра» клуб из Памплоны «Осасуна» с 7-го места турнирной таблицы Ла Лиги встретится с “Севильей» с 15-го.

«Красные» в этом сезоне борются за попадание в еврокубки. Но у команды есть проблемы: пока сколько забивают, столько же и пропускают. Хотя именно «Осасуна» в 1/8 финала вычеркнула из уравнения «Копа дель Рей» действующего чемпиона этого турнира - команду «Реал Бетис». «Севилья» же выступает в чемпионате ниже ожиданий и балансирует на границе с зоной вылета. Но в последних матчах «красно-белые» вроде наладили игру, так что в Кубке Короля у них есть неплохие шансы реализовать все свои амбиции.

«Севилья» 5 раз становилась победительницей Кубка Испании, последний раз в сезоне-2009/10, а вот «Осасуна» ни разу не завоевывала этот трофей.

Завершится этот игровой день в 23.00 мск напряженным матчем на “Камп Ноу “. Здесь встретятся «Барселона», возглавляющая турнирную таблицу Примеры, и «Реал Сосьедад», добывший себе в этом сезоне третье место в чемпионате. В рамках “Копа дель Рей» обе команды идут ровно и без потерь, ни одной ничьи - только победы. А вот статистика последних встреч «сине-гранатовых» и «бело-синих» в матчах Ла Лиги для басков не так позитивна - каталонцы обычно оказываются сильнее. Но сбрасывать со счетов команду Иманола Альгуасиля не стоит, «Реал Сосьедад» сейчас на кураже - за спиной шесть подряд побед в Примере. На Кубок баски настроены решительно, клуб входит в тройку самых прессингующих в чемпионате, так что, нас ждет, бодрый и результативный футбол. Единственное, после встречи с «Барселоной», «бело-синим» предстоит не менее изнуряющий матч в рамках Ла Лиги еще с одним ее лидером - командой «Реал Мадрид».

Так что, Иманолу Альгуасилю предстоит правильно расставить приоритеты.

Кстати, каталонский клуб - рекордсмен Кубка Испании - на его счету 31 трофей и последний был завоеван в сезоне-2020/21. А вот «Реал Сосьедад» - всего лишь трехкратный обладатель «Копа дель Рей» (последний кубок достался клубу в сезоне-2019/20), а значит мотивации у басков должно быть больше.

26 января также состоятся две встречи в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

В 22.00 мск на стадионе «Месталья» «Валенсия» с 13-го места турнирной таблицы примет «Атлетик Бильбао» с 8-го. «Летучие мыши», несмотря на достойную игру с «Реалом» в Суперкубке Испании, пока проваливают сезон в Примере, и Кубок Короля для подопечных эксцентричного Дженнаро Гаттузо - последний шанс не провалить его полностью. «Атлетик» также не лучшим образом показывает себя в Ла Лиге, но в рамках Кубка Короля баски демонстрируют большую стабильность. На руку команде играет тот факт, что главный тренер «львов» Эрнесто Вальверде - большой любитель “Копа дель Рей». Этот турнир наставник «Атлетика» выигрывал и как игрок, и как тренер. Правда, с другой командой - «Барселоной».

На счету у «Валенсии» 8 Кубков Короля, последний раз «летучие мыши» выигрывали его в сезоне-2018/19. А вот «Атлетик Бильбао» 24 раза становился обладателем этого трофея, но последний титул достался им очень давно - в 1984 году.

В 23.00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится, пожалуй, самая яркая игра этого четвертьфинала - мадридское дерби - «Реал» (2-е место в Примере) против «Атлетико» (4-е место в Ла Лиге). Команда Карло Анчелотти, конечно, фаворит встречи, да и фактор своего стадиона также играет в пользу «сливочных». Но у подопечных Диего Симеоне, наконец, появился азарт и подоспело усиление в лице Мемфиса Депая. Кроме того, в последних играх Антуан Гризманн прыгает выше головы - нападающий находится в 24 голах от звания лучшего бомбардира за всю историю «Атлетико Мадрид». «Рохибланкос» сейчас по-хорошему злые и вовремя - на кону путевка в полуфинал, которая нужна команде как никогда. И поскольку противник «матрасникам» достался более чем принципиальный, нас точно ждет матч с обилием фолов и «красных» с «желтыми» карточек. На «белые» в этой игре вряд ли стоит рассчитывать.

«Реал Мадрид» 19 раз выигрывал Кубок Испании, последний - в сезоне-2013/14. У «Атлетико Мадрид» 10 кубков и последний раз они становились обладателем трофея в 2013 году, прямо перед «сливочными». Кстати, «рохибланкос» в этом сезоне впервые с 2017 года добрались до четвертьфинала Кубка Короля.