Защитник Валиевой, любимец Боярского и ветеран «Ювентуса». Иностранные тренеры РПЛ

Первая часть нашего рассказа была посвящена Сергею Морозову, Эдуарду Малофееву и Виктору Прокопенко (дебютировали в РПЛ в 1992-1994 годах): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1055816

Во второй части мы вели разговор о Беньяминасе Зелькявичусе, Давиде Кипиани и Павле Яковенко (дебют в РПЛ 1997-1999): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1055905

В третьей части пришло время первого иностранца из дальнего зарубежья Бориса Буняка, а также Евгения Кучеревского и Владимира Мунтяна (1999-2002): https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1056127

И вот новая порция иностранных наемников.

РЕВАЗ ДЗОДЗУАШВИЛИ, Грузия – 18 матчей: 6-1-11 (1,06 очка за матч)

Клубы: «Уралан», «Спартак-Алания», «Динамо-Махачкала»

Достижения: -

Годы в России: 2002-2004

Через пару лет после Буняка «Уралан» возглавил большой друг Давида Кипиани грузинский специалист Дзодзуашвили, со сборной СССР становившийся серебряным призером Евро-1972, а в составе тбилисского «Динамо» - четырехкратным бронзовым призером чемпионата СССР. Невероятно опытный специалист начал тренировать еще в 1976 году, а на родине и выигрывал чемпионат, и признавался лучшим в своем деле. Работал в «Сконто» и со сборными Латвии и Грузии, ездил в Украину и Саудовскую Аравию.

В Россию он заглянул в первой половине нулевых, но вряд ли вспоминает о том периоде с ностальгией. Одиозный президент республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов в 2002 году пригласил Дзодзуашвили стать его советником по спорту, а вскоре уволил Сергея Павлова и попросил своего помощника возглавить «Уралан». Причем даже без контракта.

Несмотря на звездный состав (в команде были Александр Филимонов, Юрий Окрошидзе, Игорь Чугайнов, Максим Боков, Владимир Казаков, Руслан Аджинджал, Вячеслав Геращенко, Дмитрий Вязьмикин и Зураб Циклаури), грузинский специалист выиграл всего два матча из восьми, но решил задачу по выживанию, после чего поспешил унести из Элисты ноги. Между прочим, его заменил Игорь Шалимов, а спустя год здесь стартовала профессиональная карьера Леонида Слуцкого.

Дзодзуашвили же из Калмыкии отправился прямо во Владикавказ, но и здесь пробыл совсем недолго, став восьмым (!) тренером «Алании» за четыре года. По-моему, других доказательств того, что некогда славный клуб находился в агонии, и не надо. Причем после очередного поражения Дзодзуашвили просто не вернулся во Владикавказ. Руководству не удалось с ним связаться, и на этом союз был расторгнут.

Через год специалист всплыл в махачкалинском «Динамо», но и тут его хватило всего на несколько месяцев с августа по декабрь. И он вернулся в «Сконто», где занял должность вице-президента и пост советника президента местной федерации. С тех пор он нигде надолго не задерживался, хотя успел сделать «Рустави» чемпионом Грузии. Тренировал в Казахстане, Азербайджане и родной Грузии.

В феврале 2022 года защищал Камилу Валиеву: «Я выступаю как защитник спортсмена. Мне много раз приходилось и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира соприкасаться с такими вещами. Я бы, например, сделал так, чтобы не после что-то искать, а до. И если что-то находим – не пускаем. А если ты меня пускаешь, а может быть мне кто-нибудь что-нибудь подлил, вместо чая или компота, какое-то лекарство подбросил? Все это бывает. Спортсмен может отдать жизнь за победу, за действие. Вы представляете, 15-летняя девочка, не зная откуда, какое-то лекарство выпила, и в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу».

ВЛАСТИМИЛ ПЕТРЖЕЛА, Чехия – 98 матчей: 48-27-23 (1,74 очка за матч)

Клубы: «Зенит»

Достижения: серебро-2003, Кубок РПЛ-2003/04

Годы в России: 2003-2006

Первый по-настоящему значимый для российского футбола иностранный тренер. Петржела проработал в «Зените» всего чуть больше трех лет, но оставил огромное наследие. Это благодаря ему российский футбол получил последнее звездное поколение молодых одноклубников (эдакую нашу версию Класса-1992). При нем в «Зените» разом заиграли 23-летний Вячеслав Малафеев (29 матчей за сборную), 21-летний Андрей Аршавин (герой Евро-2008), 19-летний Александр Кержаков (лучший бомбардир в истории сборной), 18-летние Игорь Денисов (54 матча в сборной) и Владимир Быстров (47 матчей в сборной), 17-летний Олег Власов.

Не сказать, что доверие молодежи было философией тренера. Просто после нескольких проведенных матчей во главе «Зенита» и унизительного поражения от «Динамо» со счетом 1:7 Петржела окончательно разочаровался в ветеранах и отправил их на покой, а на освободившиеся позиции поставил вчерашних дублеров. И что началось! Питерцы ураганом пронеслись по сезону и от чемпионского ЦСКА отстали всего на три очка.

Следующий сезон для молодой команды получился даже более турбулентным. В середине лета они лидировали в чемпионате, но с наступлением еврокубков забуксовали сразу на обоих фронтах – и в группе Кубка УЕФА (было пять команд), и в РПЛ они финишировали четвертыми.

На третий год «Зенит» вообще приполз шестым и не квалифицировался в еврокубки, зато решил задачу в групповом этапе Кубка УЕФА, где обыграл дома «Виторию Гимарайнш» и «Севилью». А весной справился с «Русенборгом» и «Марселем» и дошел до четвертьфинала, где все-таки уступил все той же «Севилье» (1:4, 1:1), будущему триумфатору турнира. Через месяц – после разгрома от «Спартака» (1:4) и вылета от ЦСКА в полуфинале Кубка России – Петржела был уволен.

Между прочим, героем красно-белых в той игре был как раз Быстров, с которым у Петржелы вскоре испортились отношения. Хотя поначалу все складывалось идеально. Главное, что чех привнес в «Зенит» – это европейское отношение к игрокам. Их никто не «душил», за ними никто не следил, а тренер даже ходил с игроками в казино, и все в команде наслаждались атмосферой.

Однако в России к такому не были готовы, особенно молодые игроки, и со временем они стали неправильно воспринимать свободу, дарованную тренером. В первую очередь это касалось Быстрова и Денисова, чьих историй молодости хватит на целый сериал. Потому результаты и пошли на спад. Тот же Быстров в 2005 году был далек от лучших кондиций, а решение тренера оставлять его на лавке воспринимал в штыки. Решающим для него стал матч с «Рубином», в котором полузащитник вышел на 90-й минуте при ничейном счете, но поленился прибежать на угловой в свою штрафную за Андресом Скотти. А тот возьми и забей!

Через несколько дней Быстрова продали в «Спартак», где он на несколько лет стал одним из лидеров. Зато другие молодые игроки опустились с небес на землю и взяли себя в руки. Экс-гендиректор «Зенита» Илья Черкасов говорил: «Атмосфера в команде быстро оздоровилась: постоянное ощущение недовольства и конфликтов ушло. Денисов больше не улыбался ехидно после поражений. Аршавин перестал спрашивать, почему на поле выходит Радек Ширл, а не его друг Быстров».

А еще именно ему принадлежит фраза, сказанная после ничьей с «Локомотивом» при очень неприятном судействе. Арбитр тогда не только не поставил пенальти на Кержакове, но и удалил недовольного этим решением Владислава Радимова. На пресс-конференции Петржела выдал легендарное: «Зенит никогда не будет чемпионом… (театральная пауза) Никогда».

Вообще чеху в Петербурге можно посвятить отдельную книгу, а Михаил Боярский на радостях даже исполнил ироничную песню из 11 куплетов, каждый из которых завершался хвалой тренера. Вроде такого:

«Как красив Петербург!

С 300-летней историей нашей.

Эрмитаж, старый друг.

У Финлядского Ленин на башне –

Вот стоит как живой,

Его время согнуть не успело...

Не спеши... Присмотрись...

Там сегодня стоит Петржела!»

У «Зенита» при чехе было много ярких мгновений. Выигрыш единственного розыгрыша Кубка РПЛ, повторение серии 1963 года (16 побед подряд), яркая игра, возвращение болельщиков на вновь переполненный «Петровский». Неудивительно, что российские журналисты до сих пор звонят чеху с просьбой прокомментировать ту или иную новость, а он с удовольствием хвалит «Зенит» и ругает «Спартак». Он много лет возглавлял чешские команды второго-третьего эшелонов и разок прокатился в Баку, но такой любви больше нигде не встречал.

СЕРГЕЙ АЛЕЙНИКОВ, Белоруссия – 8 матчей: 0-3-5 (0,38 очка за матч)

Клубы: «Торпедо-Металлург», «Видное»

Достижения: -

Годы в России: 2003

Выдающийся в прошлом советский игрок, признанный лучшим белорусским футболистом XX века, еще до подписания Беловежского соглашения успел отправиться в Италию, где играл за «Ювентус» и «Лечче». Завершал карьеру игрока на Апеннинах и там же начинал тренировать, правда, на любительском уровне. Но этого оказалось достаточно, чтобы получить приглашение в «Торпедо-Металлург».

По правде говоря, о том периоде сторонам и вспомнить нечего – три очка после восьми туров и закономерная отставка. После нее Алейников заскочил в «Видное», а потом вернулся в Италию, где работал в академиях «Лечче» и «Ювентуса», а также любительских командах. В 2014 году недолго возглавлял литовскую «Дайгаву», затем организовал Фабрику футбола Сергея Алейникова, но она не протянула и года. И с таком вот бэкграундом работал инструктором ФИФА по подготовке молодых тренеров. Еще несколько лет назад играл за ветеранов «Юве».