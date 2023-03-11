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Сергей Хусаинов: Абаскаль рвался к Безбородову? Тот ошибочно не засчитал гол и назначил пенальти

«Спартак» обыграл на своем поле в матче 19-го тура РПЛ воронежский «Факел» – 3:2. Но некоторые решения судьи Владислава Безбородова вызвали бурную реакцию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Сергей Хусаинов: Абаскаль рвался к Безбородову? Тот ошибочно не засчитал гол и назначил пенальти
11 марта 2023 21:38
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Сразу после финального свистка Абаскаль хотел разобраться по-мужски с Безбородовым прямо на поле. Во всяком случае, он был крайне возбужден. Испанца с трудом сдержали игроки и сотрудники клуба и увели в раздевалку.

- Чем так прогневил Безбородов интеллигентного Абаскаля? - вопрос арбитру ФИФА Сергею Хусаинову.

- Претензии Абаскаля понятны. В первом тайме Безбородов не засчитал чистый гол «Спартака» - увидел нарушение со стороны Литвинова. Но там была нормальная борьба, никто никого не валил на землю. Безбородов дал доиграть эпизод, нарушения не увидел, а после окончания эпизода, который закончился голом в ворота «Факела», решил свистнуть нарушение со стороны Литвинова. И почему-то гол отменил, даже не стал смотреть ВАР.

Вторая ключевая претензия Абаскаля к Безбородову - пенальти во ворота «Спартака» в конце первого тайма.

- Там Пруцев попал рукой по лицу или по шее игроку «Факела».

- Да, но Пруцев пятился спиной к летевшему на него мячу, он не видел соперника. А игрок «Факела» что сделал? Подсунул вовремя голову и Пруцев его задел рукой. Случайно, не видел соперника.

Безбородов вначале нарушения не зафиксировал, а затем послушал ВАР и назначил пенальти. Я бы никогда не дал такой пенальти. Совершенно неумышленное движение рукой со стороны Пруцева. Ни злого умысла, ничего такого.

Хорошо, «Спартак» забил в конце третий гол, победный. Иначе Гильермо тогда бы не удержать.

НАША СПРАВКА

«Спартак» набрал 40 очков и идет на втором месте. Ниже, на третьем месте, идет «Ростов» - 35 очков. Лидирует «Зенит» - 45 очков.

«Зенит» завтра принимает «Химки», «Ростов» также дома играет с «Пари НН».

источник: «Советский спорт»
Сергей Хусаинов: Абаскаль рвался к Безбородову? Тот ошибочно не засчитал гол и назначил пенальти
Сергей Хусаинов: Абаскаль рвался к Безбородову? Тот ошибочно не засчитал гол и назначил пенальти
«Спартак» обыграл на своем поле в матче 19-го тура РПЛ воронежский «Факел» – 3:2. Но некоторые решения судьи Владислава Безбородова вызвали бурную реакцию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
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